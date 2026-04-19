مردان سیه پوش در مبارزه با فرازمینی ها

مردان سیه پوش در مبارزه با فرازمینی ها

اسپوتنیک ایران

هفته گذشته هیات ایرانی و آمریکایی در اسلام آباد گرد هم آمدند. یکی از ویژگی های هیات ایرانی این بود که اکثرا لباس مشکی پوشیده بودند. 19.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-19T20:14+0430

2026-04-19T20:14+0430

2026-04-19T20:14+0430

تصویری از آقایان قالیباف و عراقچی در کنار فرمانده ارتش پاکستان و مقامات ارشد این کشور منتشر شد، وقتی آن را دیدم به یکباره نمی دانم چرا ولی فیلم مردان سیه پوش Men in Black برایم تداعی شد.فیلمی که ویل اسمیث و تامی لی جونز بازی می کنند و موضوع آن مبارزه با موجودات فرازمینی که خود را در هیات انسان در آورده اند و هدفشان نابودی کره زمین است می باشد وجسم انسان ها را تسخیر می کنند.لحظه ای فکر کردم، بشریت قرن ها تلاش کرد که قوانین و مقررات بین المللی ترسیم کند و همه جهان به آن پایبند باشند تا صلح و امنیت در جهان برقرار گردد اما چند سالی است برخی افراد در اسرائیل و آمریکا به قدرت رسیده اند که دارند همه این قوانین و مقررات بین المللی را زیر پا می گذارند و حتی به اصول بنیادی و اعتقادی بشریت نیز بی حرمتی می کنند وکلا کارهایی که اینها انجام می دهند در نهایت می تواند موجب نابودی بشریت گردد.نباید از ماجرای اینکه اینها اقدام به ترور رهبر انقلاب اسلامی در ایران کردند و یا اینکه به پاپ مسیحی ها توهین می کنند به راحتی گذشت.اینکه بسیاری از اینها به پرونده ابستین مرتبط هستند و طبق بسیاری از گزارش ها در جزیره ابستین کارهای شیطانی از جمله قربانی کردن بچه دختر ها و کارهای بسیار فجیع تر که حتی امکان بیان آنها در مقاله نیست برای رسیدن به اهداف شیطانی انجام می شده ویا برخی جادو جنبل های معروف به جادوگری های کابالا که به سنت های دیرینه یهودی ها و جادوی سیاه بر میگردد انجام می شده آیا کار انسان های معمولی بوده؟هر چه قدر که فکر می کنم انسان های معمولی ونرمال به هیچ وجه حاضر نمی باشند دست به این کارها بزنند.نه فقط حاضر نیستند دست به چنین کارهای شنیعی بزنند بلکه حاضر نیستند از خود سند ومدرک به جا بگذارند در حالی که می بینیم در این جزیره از همه اقدامات اینها فیلم و عکس تهیه می شده.برخی در آمریکا و جهان باور دارند که سازمان جاسوسی اسرائیل موساد پشت این کارها بوده و ابستین برای موساد کار می کرده تا از شخصیت های سیاسی و علمی و اقتصادی و فرهنگی و... آمریکا آتو بگیرند.برخی هم باور دارند که اینها با شستشوی مغزی برخی آنها را متقاعد کرده بودند که انجام این اقدامات می تواند موجب اقتدار و ثروت بیش از حد آنها گردد و اینها برای اینکه در این دنیا به قدرت و ثروت برسند باید وجدان خود را به شیطان بفروشند وبرده شیطان شوند.باورهایی که شیطان پرستان ترویج می دهند و باور می کنند خداوند همیشه بخشنده و مهربان است و این شیطان است که رجیم می باشد و باید از او حساب برد و به این دلیل باید شیطان پرستی کرد و به شیطان خدمت کرد.البته در برخی متون دینی و باورهای دینی هم وجود دارد که شیاطین و اجنه می توانند وارد اجسام افراد شوند و شرط آن این است که آن افراد اجازه ورود این شیاطین و اجنه به اجساد خود را بدهند و در چنین شرایطی مصطلحات جسم آنها در تسخیر آن اجنه یا شیاطین در می آید و اینها به اجنه و شیاطینی تبدیل می شوند که به ظاهر انسان هستند اما در باطن اجنه یا شیاطین می باشند.برای اینکه اینها بتوانند جسد خود را در اختیار این اجنه و شیاطین قرار دهند نیز اینها باید اقدامات و رسوم شیطانی ای را به جا بیاورند که در عهد قدیم و تعالیم کابالا ظاهرا یکی از آنها قربانی کردن دختران باکره و یا نوشیدن از خون آنها می باشد.اینکه آمریکایی ها واسرائیلی ها حمله خود به ایران را با قتل عام دختران بی گناه در میناب شروع کرده اند هم می تواند یکی از تعالیم همین شیطان پرستان باشد که احتمالا باور دارند شروع جنگ با ریختن خون دختران کوچک و باکره می تواند برای آنها خوش یمن باشد.به هر حال به نظر می رسد ایمان و اعتقاد موجود در میان مردم ایرانزمین موفق شده این شیاطین را تا به حال شکست دهد و حد اقل تا به این لحظه شیاطین محقق نشده اند که به اهداف خود برسند اما همین که اینها همه اصول و قوانین و باورهای انسان ها و بشریت را زیر پا می گذارند و حتی بدون حاشا کردن تهدید به انجام جنایت جنگی می کنند و یا اینکه به اعتقادات مسلمانان و مسیحیان توهین می کنند و یا حتی به کلیسا و مسجد و کنسیه حمله می کنند و... به خودی خود ثابت می کند که اینها تسخیر شده شیاطین می باشند که انسان نما می باشند.صحبت های اخیر وزیر جنگ آمریکا درباره جنگ آرماگادون و توهین های ترامپ به پاپ و... به نوعی نشان از آن دارد که طرفهای مقابل به نوعی تسخیر شده می باشند.به نظر می رسد مردان سیه پوش ایران هم به مبارزه با تسخیر شدگان رفته اند.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

