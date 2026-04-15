لاوروف: روسیه می‌تواند کمبود انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را جبران کند

اسپوتنیک ایران

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که در چین، او در مورد تشدید اوضاع جهانی به دلیل اقدامات غرب، اوضاع خاورمیانه، نظامی شدن اتحادیه اروپا و بحران در ناتو بحث و... 15.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-15T08:57+0430

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه: سفر پوتین به چین در نیمه اول سال 2026 انجام خواهد شد. ایالات متحده و ایران باید اهداف واقع‌بینانه‌ای را در مذاکرات پیش ببرند؛ روسیه و چین آماده حمایت از هر قالبی برای همراهی خارجی با مذاکرات هستند. مسکو هر تصمیم ایران درباره اورانیوم غنی‌شده را می‌پذیرد و آماده ایفای نقش در حل این موضوع است. روابط بین روسیه و ایالات متحده در "نقطه انجماد" نیست. تماس‌ها ادامه دارد، اما همه آنها فاش نمی‌شوند. مذاکرات در مورد اوکراین در آلاسکا بر شناخت واقعی واقعیت‌های میدانی متمرکز بود؛ مسکو همچنان به توافقات حاصل شده در اجلاس متعهد است. تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه همچنان پابرجاست، همانطور که تبعیض علیه شرکت‌های انرژی روسیه در بازار همچنان پابرجاست. غرب در حال طرح‌ریزی یک بلوک نظامی جدید است که اوکراین عضو اصلی آن است. مکرون از ایده ایجاد یک "نیروی ثبات‌بخش" در اوکراین استقبال می‌کند.

