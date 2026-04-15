بزرگترین چالش تاریخی ایران

اسپوتنیک ایران

جنگ رمضان نشان داد که ایران با یک چالش موجودیتی مواجه می باشد و حکومت ایران طی پنج دهه اخیر خود را به سرعت برای مقابله با این چالش آماده کرده بود و همه... 15.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-15T13:57+0430

در واقع تصمیم به نابودی ایران به دهه ها قبل تر بر می گردد.پس از اینکه نفت در ایران کشف شد چشم استعمارگر انگلیس برای تصرف ایران و منابع نفتی ایران قرمز شد و در ابتدا کار را با همان قرارداد دارسی شروع کردند و علیرغم اینکه ایران بارها در مذاکرات با آنها کوتاه آمد و امتیازات فراوان به آنها داد اما طمع سیری نا پذیر آنها ادامه پیدا کرد.بعدا هم دیدیم که این چشم سرخی که مرتبط با کارتل های قدرت درغرب بود با انتقال این کارتل ها بعد از جنگ جهانی دوم به آمریکا توسط آمریکا ادامه پیدا کرد.عملا هم می بینیم پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران، این ایالات متحده بود که کودتای 28 مرداد را ترتیب داد.در سال 1965 میلادی هنری کسینجر به فکر طرح خاورمیانه جدید افتاد و برنارد لوئیس که یک تاریخ دان صهیونیست بود مامور تدوین این طرح شد.زمانی که ایران شاه متحد استراتژیک آمریکا در منطقه به حساب می آمد و ارتش ایران دستور ماموریت هایش در منطقه را از آمریکا دریافت می کرد و حتی بدون اطلاع شاه نیروی هوایی ایران به کمک آمریکا در ویتنام می رفت و...برنارد لوئیس هم طرح خود را بر اساس آنچه منافع آمریکا تعریف شد تدوین کرد اما با توجه به اینکه یک یهودی صهیونیست و طرفدار اسرائیل بود طرح او با لحاظ منافع اسرائیل تدوین شد و بر اساس آن کشورهای منطقه باید به گونه ای تجزیه شود که اینها هیچ کدام توان بقا به تنهایی را نداشته باشند و تا ابد الدهر با هم درگیر باشند و ایالات متحده بتواند همه شان را به این ترتیب کنترل کند.توجه داشته باشید، طرح تجزیه ایران زمانی تدوین شد که شاه متحد استراتژیک آمریکا بود نه دشمن آمریکا و یا حتی اسرائیل و هیچ کس در ایران شعار مرگ بر آمریکا ویا اسرائیل نمی داد و حتی ایران متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه نیز به حساب می آمد.به هر حال اینها این طرح را دنبال کردند و بسیاری کارشناسان باور دارند جنگ عراق بر علیه ایران هم جزئی از این طرح بود که در نهایت با مقاومت ایرانی ها با شکست مواجه شد.آمریکایی ها پس از اشغال افغانستان وعراق باور داشتند اگر ایران را بگیرند دیگر کار تمام است و می توانند طرح خود را پیاده کنند ولی ایرانیها موفق شدند با ایجاد ائتلافی منطقه ای آمریکایی ها را محاصره کنند و کاری کنند که درگیری ها برای بیش از بیست سال از ایران دور شود تا ایران فرصت کند خود را آماده کند.آمریکا و اسرائیل هم بااستفاده از مزدوران خود درایران تلاش کردند که سیاست ایران برای دور نگه داشتن جنگ از مرزهایش راخنثی کنند و با استفاده از مزدورانشان درگیری را به داخل ایران بکشانند و سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ارسال تسلیحات برای مزدوران آمریکا و اسرائیل در آمریکا وسخنان ترامپ و نتانیاهو و پمپئو درباره حضور مزدوران موساد اسرائیل در میان معترضین ایرانی به خودی خود نشان می دهد که همه اینها برنامه ریزی شده بود.به هرحال طی 45 روز اخیر بسیاری در ایران متوجه شدند که ماجرا از چه قرار است و در مقابل توطئه آمریکا و اسرائیل برای نابودی ایران ایستادند و صحبت های رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه پس از جنگ نقشه ایران تغییر خواهد کرد و اینکه وی تمدن ایرانی و ملت ایران را میخواهد نابود کند و... به خودی خود نشان می دهد که چه چیزی در ذهن ترامپ و نتانیاهو بود.حال پس از اینکه اینها در عملیات نظامی خود ناکام ماندند به دنبال پیاده کرن سناریوی لیبی بر علیه ایران افتاده اند و اگر به خواسته های آنها نگاهی گذرا داشته باشید می بینید که اینها همه دقیقا، واو به واو، همان هایی هستند که زمانی از لیبی خواسته شدند و لیبی با پذیرش تحویل و تعطیلی برنامه هسته ای و موشکی و قطع رابطه با همپیمانان در منطقه خلع سلاح شد و بعد اینها راحت به لیبی حمله کردند و میبینیم چه بلایی سر لیبی آوردند.جالب اینکه همین کشورهای عرب منطقه در این ماجرا با آمریکا شریک بودند و تا به امروز آتش بیار معرکه در لیبی هستند و به دنبال آن هستند که لیبی تجزیه شود و هیچ وقت ثبات نداشته باشد و همان مردمانی که روزی قذافی بهترین زندگی را برایشان فراهم کرده بود امروزه در بازار برده فروشی در لیبی به عنوان برده خرید و فروش می شوند.قطعا اگر دست اینها برسد بلاهایی صد برابر بد تر بر علیه مردم ایران خواهند آورد.تنها مشکل اینها وحدت صف مردم ایران و اقتدار نیروهای مسلح این کشور در دفاع از مرز و بوم خود هستند و اینها تلاش دارند به هر وسیله ای شده این توانمندی ها را از دست مردم ایران خارج کنند.

https://spnfa.ir/20260415/29021078.html

https://spnfa.ir/20260415/29020007.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

