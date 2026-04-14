https://spnfa.ir/20260414/ادامه-آتش-بس-به-نفع-کیست-29013239.html

ادامه آتش بس به نفع کیست؟

ادامه آتش بس به نفع کیست؟

اسپوتنیک ایران

هیچ کس دوست ندارد که جنگ دوباره راه بیافتد اما بسیاری امروزه در ایران باور دارند آتش بس تق و لق بد تر از خود جنگ به حساب می آید. 14.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-14T17:23+0430

2026-04-14T17:23+0430

2026-04-14T17:23+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/0f/28666170_0:286:464:547_1920x0_80_0_0_f3d931da8108e6cb597b72420b8529ed.jpg

بعد از روز سوم جنگ و بعد از اینکه آمریکایی ها متوجه شدند که عملیاتشان با شکست مواجه شده از طرق مختلف تلاش کردند که مانند جنگ 12 روزه یک آتش بس بدون توافق برقرار کنند تا خودشان را جمع و جور کنند و بعدا دوباره بتوانند دست به عملیات دیگر بر علیه ایران بزنند.در واقع خواست آمریکایی ها و اسرائیلی ها این است که شرایط جنگ با ایران را به یک شرایط فرسایشی تبدیل کنند که هر از گاهی یک جنگ جدید بر علیه ایران راه بیاندازند و هر وقت دیدند که شکست خورده اند یک آتش بس اعلام کنند تا تجدید قوا کنند و اشتباهات خود را تصحیح کنند و بعد دوباره یک جنگ جدید بر علیه ایران راه بیاندازند تا در نهایت پس از چندین جنگ ایران را به زانو در بیاورند.آنچه آمریکا واسرائیل پیش بینی نمی کردند وحدت و یکپارچگی ملت ایران و مقاومت دلیرانه نیروهای مسلح و حتی وحدت همه جناح های سیاسی از چپ و راست گرفته و از موافق گرفته تا مخالف در مقابل حمله آمریکا و اسرائیل با هدف نابودی ایران بود.چند روز پیش ترامپ علنا و رسما اظهار داشت که "آمریکا حجم زیادی سلاح برای برخی افراد در دیماه ارسال کرد تا در اعتراضات از آنها برای ایجاد آشوب داخلی استفاده کنند ولی کردها کل سلاح ها را تحویل ندادند و بخشی از آنها را برای خودشان نگه داشتند و آنها تاوان این کارشان را خواهند داد".امری که به خودی خود نشان می دهد پس از جنگ 12 روزه آمریکا و اسرائیل روی ایجاد آشوب داخلی قبل از حمله جدید حساب باز کرده بودند و به دنبال آن بودند که از طریق عوامل خود شرایط کشتار و آشوب داخلی ایجاد کنند تا بعد ضربه کاری را به ایران بزنند.طبق آنچه رسانه ها و شخصیت های آمریکایی مطرح میکنند دیوید بارنیا رئیس موساد در گزارشی که در سفر نتانیاهو به واشنگتن ارائه کرد این تضمین را به ترامپ داد که اگر عملیات انجام شود و رهبری و مقامات ارشد ایران ترور شوند کار تمام است و عوامل موساد در داخل کشور آماده هستند تا داخل را به آشوب بکشند وکار طی دو سه روز تمام است و این امتیاز به نام ترامپ ثبت خواهد شد که کار ایران را مانند ونزولا دو سه روزه تمام کرد.پس از شکست عملیات بارنیا از کار خود در اسرائیل برکنار شد والبته 14 فرمانده ارشد ارتش آمریکا که از همان ابتدا با جنگ بر علیه ایران مخالف بودند و باور داشتند که همراهی با اسرائیل به نفع آمریکا نیست برکنار شدند.علیرغم همه ضربه هایی که طی این 45 روز به ایران وارد شد اما ایرانی ها خم به ابرو نیاوردند و به مقاومت ادامه دادند وعلاوه بر آن ضربات مهلکی را به آمریکایی ها و اسرائیلی ها وارد کردند.18 پایگاه آمریکا در منطقه کاملا نابود شده اند و آمریکایی ها مجبور شدند همه نیروهای خود را فراری دهند و علاوه بر آن همه سامانه های دفاعی که در مسیر از ایران به اسرائیل ایجاد شده بود تا هشدار زودهنگام باشد هم نابود شدند و هم اسرائیل و هم آمریکا با کمبود تسلیحات دفاعی مواجه می باشند تا حدی که آمریکا مجبور شده سامانه های دفاعی پاتریوت و تاد که در شرق آسیا و شرق اروپا کاشته بود را به اسرائیل منتقل کند تا بتواند امنیت اسرائیل را تامین کند و طبق بر آورد کارشناسان نظامی در صورتی که جنگ ادامه پیدا کند آمریکایی ها دیگر نمی توانند امنیت اسرائیل در مقابل موشک های ایرانی را تامین کنند و تعداد کل موشک های تاماهاک و هایمارس آنها که موشک های استراتژیک به حساب می آید از 2800 موشک به 400 موشک تقلیل پیدا کرده و اگر جنگ مقداری ادامه پیدا می کرد آن 400 موشک را هم از دست می دادند.عملیات اصفهان هم به آنها نشان داد که عملیات زمینی چه قدر هزینه دارد و آنها در عملیات زمینی، به گفته فرمانده ارتش آمریکا، با همه مردم ایران مواجه خواهند شد واین بدین معنا است که 90 ملیون نفر در مقابل آنها قرار خواهند گرفت نه فقط نیروهای مسلح ایران.اظهارات فرمانده ارتش آمریکا درباره اینکه "در عملیات اصفهان هر ایرانی با هر سلاحی که در اختیار داشت به آمریکایی ها حمله می کرد" خود بیانگر این ماجرا است.امروزه هم می بینیم آمریکایی ها دارند در تصمیمات خود دست و پا می زنند و نمی دانند برای خروج از این مخمصه چه کار کنند و تنها چیزی که برای آنها مهم است این می باشد که فعلا یک آتش بس برقرار باشد تا ببینند چه کار میخواهند انجام دهند.با اعلام محاصره بنادر ایران و تنگه هرمز عملا آمریکاییها خودشان را در مقابل کل جهان قرار دادند و به خوبی می دانند امکان ادامه این روند میسر نیست مخصوصا که طبق بر آوردها این محاصره روزانه چیزی حدود 2.5 ملیارد دلار برای آنها هزینه مستقیم و بیش از ده برابر آن غیر مستقیم خواهد داشت چرا که وقتی که قیمت ها در آمریکا بالا می رود هزینه های شهروندان آمریکایی بالا می رود و در مقابل مالیاتی که پرداخت می کنند نیز کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر بورس هم که سقوط می کند شرکت های آمریکایی ضرر می کنند.در حال حاضر هم آمریکایی ها به بهانه محاصره بندرهای ایران تلاش می کنند به بندرها و تنگه هرمز نزدیک شوند وچون ایران پایبند آتش بس می باشد نیروهای مسلح ایران به آنها حمله نمی کنند و فقط اخطار می دهند تا دور شوند.در چنین شرایطی بسیاری در ایران باور دارند که ادامه آتش بس به نفع ایران نیست و ایران نباید آن را قبول کنند بلکه باید اصرار کنند که با پایان آتش بس و نبود توافق دست نیروهای مسلح ایران برای مقابله با نزدیک شدن هواپیماها و کشتی های نظامی آمریکایی باز است و ایرانیها روی همان خواسته قبلی خود یعنی آتش بس شامل و دائم تضمین شده اصرار داشته باشند واجازه ندهند شرایط نه جنگ نه صلح ادامه یابد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی, видео