Sputnik ایران
نقش روسیه از مقابله با فشارهای بین‌المللی علیه ایران تا کمکهای بشردوستانه
نقش روسیه از مقابله با فشارهای بین‌المللی علیه ایران تا کمکهای بشردوستانه
روح الله مدبر کارشناس مسائل روسیه در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: از ابتدای تجاوز محور فاشیستی آنگلوساکسونی با مشارکت مستقیم آمریکا و اسرائیل به ایران شاهد آن... 13.04.2026, اسپوتنیک ایران
2026-04-13T17:35+0430
روح الله مدبر کارشناس مسائل روسیه در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: از ابتدای تجاوز محور فاشیستی آنگلوساکسونی با مشارکت مستقیم آمریکا و اسرائیل به ایران شاهد آن بودیم که دولت فدراسیون روسیه در ارکان مختلف اقدام به حمایتهای متعدد و گسترده دوستانه و حقیقی از ایران نمود.وی افزود، کرملین به رهبری آقای پوتین که نقش فوق العاده مثبت، ویژه و فعالی در حمایت از ایران داشت و همچنین در وزارت امورخارجه فدراسیون روسیه آقای لاوروف و خانم زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه و سایر مقامات ارشد وزارت امورخارجه روسیه و همچنین نمایندگان روسیه در شورای امنیت و آژانس انرژی هسته ای و دیگر مقامات دولتی روسیه و چه رسانه های روسی در انتشار اخبار در حمایت از ملت ایران و همچنین ملت روسیه نقش پیش قدم داشتند. مدبر تصریح کرد، ارسال کاروانهای حمایتهای بشر دوستانه روسیه نیز بخشی از این حمایتها و اقدامات نمادین و دوستانه است. قاطعانه تاکید می کنم کشور روسیه تنها دولت دوست حقیقی ایران بود که در تمامی ارکان مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بشردوستانه، رسانه ای و موارد مختلف کاملا در موارد مختلف کنار ملت ایران ایستاد و امروز بار دیگر ملت ایران دیدند که روسیه دوست حقیقی ایران است. امروز شرم بر عناصر غربگرای ضد روسی است که در ایران همواره بر علیه روسیه دروغ پراکنی و شایعه پراکنی کرده و می کنند و نوکران انگلیس هستند که همواره بر ضد روسیه تبلیغات منفی می کنند. امروز در شرایطی روسیه در کنار ملت ایران ایستاده است که تروئیکای اروپایی به ویژه فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان دشمنان ملت ایران به اثبات رسیده اند و روسیه دوست ملت ایران است و حسن نیت خود را به ایرانیها ثابت نموده است. بنابراین ادامه دروغگویی های عناصر مزدور غربگرای ضد روس در ایران چیزی جز شرمگینی برای آنها نخواهد داشت.
ایران
ایران

نقش روسیه از مقابله با فشارهای بین‌المللی علیه ایران تا کمکهای بشردوستانه

17:35 13.04.2026
روح الله مدبر کارشناس مسائل روسیه در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: از ابتدای تجاوز محور فاشیستی آنگلوساکسونی با مشارکت مستقیم آمریکا و اسرائیل به ایران شاهد آن بودیم که دولت فدراسیون روسیه در ارکان مختلف اقدام به حمایتهای متعدد و گسترده دوستانه و حقیقی از ایران نمود.
وی افزود، کرملین به رهبری آقای پوتین که نقش فوق العاده مثبت، ویژه و فعالی در حمایت از ایران داشت و همچنین در وزارت امورخارجه فدراسیون روسیه آقای لاوروف و خانم زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه و سایر مقامات ارشد وزارت امورخارجه روسیه و همچنین نمایندگان روسیه در شورای امنیت و آژانس انرژی هسته ای و دیگر مقامات دولتی روسیه و چه رسانه های روسی در انتشار اخبار در حمایت از ملت ایران و همچنین ملت روسیه نقش پیش قدم داشتند.
مدبر تصریح کرد، ارسال کاروانهای حمایتهای بشر دوستانه روسیه نیز بخشی از این حمایتها و اقدامات نمادین و دوستانه است. قاطعانه تاکید می کنم کشور روسیه تنها دولت دوست حقیقی ایران بود که در تمامی ارکان مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بشردوستانه، رسانه ای و موارد مختلف کاملا در موارد مختلف کنار ملت ایران ایستاد و امروز بار دیگر ملت ایران دیدند که روسیه دوست حقیقی ایران است.
امروز شرم بر عناصر غربگرای ضد روسی است که در ایران همواره بر علیه روسیه دروغ پراکنی و شایعه پراکنی کرده و می کنند و نوکران انگلیس هستند که همواره بر ضد روسیه تبلیغات منفی می کنند. امروز در شرایطی روسیه در کنار ملت ایران ایستاده است که تروئیکای اروپایی به ویژه فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان دشمنان ملت ایران به اثبات رسیده اند و روسیه دوست ملت ایران است و حسن نیت خود را به ایرانیها ثابت نموده است.
بنابراین ادامه دروغگویی های عناصر مزدور غربگرای ضد روس در ایران چیزی جز شرمگینی برای آنها نخواهد داشت.
