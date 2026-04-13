نقش روسیه از مقابله با فشارهای بین‌المللی علیه ایران تا کمکهای بشردوستانه

روح الله مدبر کارشناس مسائل روسیه در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: از ابتدای تجاوز محور فاشیستی آنگلوساکسونی با مشارکت مستقیم آمریکا و اسرائیل به ایران شاهد آن...

2026-04-13T17:35+0430

روح الله مدبر کارشناس مسائل روسیه در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: از ابتدای تجاوز محور فاشیستی آنگلوساکسونی با مشارکت مستقیم آمریکا و اسرائیل به ایران شاهد آن بودیم که دولت فدراسیون روسیه در ارکان مختلف اقدام به حمایتهای متعدد و گسترده دوستانه و حقیقی از ایران نمود.وی افزود، کرملین به رهبری آقای پوتین که نقش فوق العاده مثبت، ویژه و فعالی در حمایت از ایران داشت و همچنین در وزارت امورخارجه فدراسیون روسیه آقای لاوروف و خانم زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه و سایر مقامات ارشد وزارت امورخارجه روسیه و همچنین نمایندگان روسیه در شورای امنیت و آژانس انرژی هسته ای و دیگر مقامات دولتی روسیه و چه رسانه های روسی در انتشار اخبار در حمایت از ملت ایران و همچنین ملت روسیه نقش پیش قدم داشتند. مدبر تصریح کرد، ارسال کاروانهای حمایتهای بشر دوستانه روسیه نیز بخشی از این حمایتها و اقدامات نمادین و دوستانه است. قاطعانه تاکید می کنم کشور روسیه تنها دولت دوست حقیقی ایران بود که در تمامی ارکان مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بشردوستانه، رسانه ای و موارد مختلف کاملا در موارد مختلف کنار ملت ایران ایستاد و امروز بار دیگر ملت ایران دیدند که روسیه دوست حقیقی ایران است. امروز شرم بر عناصر غربگرای ضد روسی است که در ایران همواره بر علیه روسیه دروغ پراکنی و شایعه پراکنی کرده و می کنند و نوکران انگلیس هستند که همواره بر ضد روسیه تبلیغات منفی می کنند. امروز در شرایطی روسیه در کنار ملت ایران ایستاده است که تروئیکای اروپایی به ویژه فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان دشمنان ملت ایران به اثبات رسیده اند و روسیه دوست ملت ایران است و حسن نیت خود را به ایرانیها ثابت نموده است. بنابراین ادامه دروغگویی های عناصر مزدور غربگرای ضد روس در ایران چیزی جز شرمگینی برای آنها نخواهد داشت.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

