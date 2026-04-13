صلح برای همه باید باشد، آیا محاصره دریایی ایران جواب می دهد؟

صلح برای همه باید باشد، آیا محاصره دریایی ایران جواب می دهد؟

اسپوتنیک ایران

همه این تهدید ها با دیوار محکم ایرانی ها مواجه شد و شاید بتوان گفت شکست عملیات اصفهان نقطه عطفی در تاریخ این جنگ به حساب می آید. 13.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-13T15:21+0430

2026-04-13T15:21+0430

2026-04-13T15:21+0430

گزارش و تحلیل

ایران

از حدود 45 روز پیش که آمریکا واسرائیل به ایران حمله کردند تا به امروز آمریکایی ها ده ها طرح و نقشه و تهدید را مطرح کردند تا شاید بتوانند کاری کنند اما همه طرح و نقشه هایی که مطرح کردند، بدون استثنا، با شکست مفتضحانه مواجه شد و تا به امروز جنگ تمام عیاری که راه انداختند بدون هیچ دست آوردی بوده ودر مقابل ایران دست آوردهای بسیار زیادی به دست آورده که برای بسیاری غیر قابل باور بوده.اینکه آمریکا و اسرائیل با بمباران بتوانند تخریب ایجاد کنند و خانه غیر نظامیان . مدرسه و کلیسا و کنیسه و مسجد و بیمارستان و زیر بناها... را هدف قرار دهند و هزاران غیر نظامی را بکشند هنر و دست آورد به حساب نمی آید بلکه همه اینها طبق قوانین بین المللی جزو جنایات جنگی به حساب می آید که آمریکا و اسرائیل بر علیه ملت ایران انجام داده اند.اینکه رئیس جمهوری آمریکا و یا نخست وزیر اسرائیل انواع و اقسام تهدید ها را نثار ملت ایران کنند و علنا اظهار دارند که به دنبال نابودی ایران و تمدن آن هستند هم دست آورد به حساب نمی آید بلکه به نوعی اعتراف به نیت انجام جنایات جنگی به حساب می آید اما واقعیت امر فریاد از روی درد شکست ها بوده.آمریکایی ها و اسرائیلی ها از ابتدای جنگ اهداف خود را بارها تغییر دادند، از سرنگونی نظام حکومت تا تجزیه ایران تا ایجاد اغتشاشات و راه اندازی فتنه داخلی و راه اندازی جنگ قومیتی و فرقه ای تا نابودی برنامه هسته ای و موشکی و در نهایت نابودی کل ایران در چهار ساعت و پاک کردن تمدن ایرانی طی چند ساعت و... شما تهدیدی را نمی توانید تصور کنید که اینها نثار ملت ایران نکرده باشند اما در مقابل ملت ایران با اقتدار ایستادند حتی یک میدان را خالی نکردند و از کشور و نیروهای مسلح خود تمام قد حمایت کردند.نمی خواهم بگویم همه مردم ایران در همه موارد باهم هم عقیده و هم نظر بودند و یا همه حامی نظام و یا مخالف آن بودند و یا با هم اختلاف نظر نداشتند اما آنچه همه ایرانی ها روی آن متفق القول بودند این بود که همه حاضر هستند خود را فدای ایران کنند و از ایران حمایت کنند و اجازه نمی دهند اجنبی وجبی از خاک کشورشان را تصرف کند و مردم ایران از همه عوامل نفوذی و مزدوران و دشمنان ایران اعلام بیزاری کردند.آمریکایی ها حتی تهدید کردند که تنگه هرمز را به زور تصرف می کنند و قبل از آن تهدید کردند که ناوهایشان را برای حمایت از کشتی ها می فرستند و تهدید کردند جزایر ایران را تصرف خواهند و حتی تلاش کردند به تاسیسات هسته ای ایران برسند تا بلکه به اورانیوم های ایران دست رسی پیدا کنند و...همه این تهدید ها با دیوار محکم ایرانی ها مواجه شد و شاید بتوان گفت شکست عملیات اصفهان نقطه عطفی در تاریخ این جنگ به حساب می آید.آینده قطعا مشخص خواهد کرد که چه بود و چه شد و امروزه همه کارشناسان و متخصصان متفق القول هستند که آمریکایی ها شکست مفتضحانه ای را در این عملیات متحمل شدند و به قول معروف دمشان را گذاشتند روی کولشان فرار کردند.اما نکته مهم در این ماجرا سخنان فرمانده ارتش آمریکا بود که اظهار داشت هر ایرانی ای با هر سلاحی که داشت به آمریکایی ها شلیک می کرد و آمریکایی ها با سختی فراوان توانستند از این مهلکه فرار کنند.بزرگترین دست آورد ایران در این جنگ هم این بود که ایرانیها موفق شدند جنگ نظامی را با جنگ اقتصادی از خاورمیانه به داخل آمریکا و به دیگر کشورها بکشانند و برای اولین بار آمریکایی ها جنگی را در جایی از جهان راه انداختند که داخل آمریکا و دیگر کشورهای جهان احساس شد.قبل تر آمریکایی ها به عراق وافغانستان و لیبی و ونزولا و ویتنام و کره و... حمله نظامی کردند (طبق آمار بعد از جنگ جهانی دوم به بیش از 60 کشور جهان) اما در هیچ کدام مردم آمریکا جنگ را احساس نکردند و مردم اروپا مشکلی نداشتند اما ایرانیها موفق شدند کاری کنند که تک تک مردم آمریکا و اروپا و... جنگ را احساس کنند و از آن آسیب ببینند.هدف هم در این ماجرا قشری بودند که در آمریکا به ترامپ رای دادند.در حالی که ترامپ و نتانیاهو بارها خواستار آن شدند تا مردم ایران به خیابان بریزند و حکومت را سرنگون کنند مردم آمریکا و اسرائیل بر علیه ترامپ و نتانیاهو به خیابان آمدند.ایرانی ها موفق شدند 14 پایگاه آمریکا در منطقه را نابود کنند و کاری کنند که آمریکایی ها از منطقه فرار کنند و امروزه آمریکایی ها امکان بازگشت به منطقه را از دست داده اند، امری که پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده و هیچ کشوری در جهان جرئت آن را نداشته که به پایگاه های آمریکایی نه فقط حمله کند بلکه آنها را نابود کند و بعد ناوهای آمریکایی جرئت نکنند از 600 مایل ای به آن کشور نزدیک تر شوند سربازان آمریکایی هم همه پا به فرار بزنند و در میان مردمان کشورهای منطقه در هتل ها و کاخ ها پنهان شوند.اینها چیز هایی هستند که طبق علم سیاست به عنوان دست آورد به حساب می آیند.امروزه هم وغم آمریکایی ها و اسرائیلی ها از سرنگونی نظام و ایجاد هرج و مرج و جنگ داخلی در ایران به مقابله با دست آوردهای ایران تبدیل شده.یکی از این دست آوردها کنترل تنگه هرمز بوده که آمریکا به اشکال مختلف تلاش داشته و دارد که جلوی این کنترل را بگیرد اما همه طرح هایش با شکست مواجه شده.در یک طرح کذایی جدید آمریکایی ها تصمیم گرفتند که خودشان هم تنگه را محاصره کنند تا کشورهای دیگر که حاضر نشدند درعملیات با آنها همکاری کنند را تنبیه کنند.تصمیماتی که یا با هدف سود جویی و کسب در آمد از بورس بازی بوده (که بسیاری امروزه داخل آمریکا بر این باور می باشند) یا واقعا از روی عصبانیت و حماقت بوده (که برخی نیز این را باور دارند).بعد ظاهرا چند عاقل آمدند و به رئیس جمهوری آمریکا گفته اند کدام احمقی چنین پیشنهادی را داده، این کار که کل جهان را بر علیه آمریکا می شوراند و در نهایت ایالات متحده اعلام کرد که فقط بنادر ایران را محاصره خواهد کرد.با توجه به اینکه نیروهای آمریکایی امروزه در ششصد مایلی بنادر ایران مستقر هستند به نظر می رسد که انجام چنین کاری برای آنها بسیار دشوار باشد اما ایرانی ها هم رسما اعلام کردند که یا صلح باید برای همه باشد یا برای هیچ کس، یعنی معادله جدیدی را روی میز گذاشته اند و آن این است که اگر بنادر ایران محاصره شوند ایرانی ها بنادر کل همپیمانان آمریکا در منطقه را محاصره خواهند کرد.اگر حجم تجارت بنادر ایران با بنادر کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه را مقایسه کنید متوجه می شوید که ضرر اصلی را همپیمانان آمریکا در منطقه خواهند کرد و ایرانی ها هزاران راهکار برای دور زدن این محاصره دارند ودر نهایت هم حتی اگر آمریکایی ها جسارت کنند سمت کشتی های ایرانی بیایند برای ایرانی ها که زمین را در اختیار دارند بسیار راحت تر است که آنها را هدف قرار دهند و خسارت ها برای آمریکایی ها بیشتر خواهد بود.این را هم بایگانی کنید کنار طرح های دیگر کذایی آمریکایی ها طی این 45 روز.

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران