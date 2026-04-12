https://spnfa.ir/20260412/مذاکراتی-که-شکست-خورده-اما-هنوز-به-پایان-نرسیده-است-28993417.html
مذاکراتی که شکست خورده اما هنوز به پایان نرسیده است
اسپوتنیک ایران
طبیعتا کسی از ابتدا انتظار نداشت که دو طرف ظرف یک تا دو روز به یک توافق جامع در رابطه با همه موضوعات مختلف و اختلافات تاریخی و جدی که با یکدیگر دارند برسند! 12.04.2026, اسپوتنیک ایران
2026-04-12T11:59+0430
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/04/0b/28989284_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_eee1c0ac732195aec495c568e94d6a6c.jpg
اردشیر پشنگ کارشناس مسائل خاورمیانه درباره نتیجه مذاکرات اسلام آباد در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت:21 ساعت مذاکره فشرده میان نمایندگان جاایران با ایالات متحده آمریکا در اسلامآباد پاکستان، بدون دستیابی به توافق به پایان رسید و اگرچه جیدی ونس،معاون رئیسجمهور آمریکا، از کلمه "شکست" برای این مذاکرات استفاده کرد اما در عینحال افزود: "خبر خوب این است که ما گفتگوهای جدی، معنادار و قابل توجهی با ایرانیان داشتیم ولی به شرایطی نرسیدیم که آنها مایل به پذیرش شروط آمریکا شوند."ونس در پایان همچنان درهای دیپلماسی را گشوده نگه داشت و افزود: "ما با یک پیشنهاد بسیار ساده اینجا را ترک میکنیم، روشی برای درک اینکه این بهترین و نهاییترین پیشنهاد ماست، خواهیم دید که آیا ایرانیها آن را میپذیرند یا نه."از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و از اعضای تیم ایران نیز ضمن تایید دستیابی به تفاهم در خصوص موضوعات مختلفی در رابطه با عدم حصول توافق گفته است که این مذاکرات بعد از 40 روز جنگ تحمیلی انجام شد و در یک فضای بدگمانی و سوءظن انجام شد و طبیعی است که از ابتدا هم نباید انتظار میداشتیم که ظرف یک جلسه به توافق برسیم. کسی هم چنین انتظاری نداشت.در عین حال بقایی نیز تاکید کرده، دیپلماسی هیچ وقت تمام نمیشود و این ابزاری برای صیانت از منافع ملی استاردشیر پشنگ تصريح کرد، طبیعتا کسی از ابتدا انتظار نداشت که دو طرف ظرف یک تا دو روز به یک توافق جامع در رابطه با همه موضوعات مختلف و اختلافات تاریخی و جدی که با یکدیگر دارند برسند!وی افزود، همچنین اگرچه سطح هر دو هیات نسبت به گذشته عالیتر و با اختیارات بیشتر بود اما این سطح نیز بخصوص از جانب هیات ایرانی کفایت لازم هم برای داشتن اختیارات تام و هم پذیرش شروط طرح شده آمریکا در این زمان را نداشته است.به نظر میرسد با توجه به مواضع ونس و بقایی، در مذاکرات فشرده و 21 ساعته اسلامآباد، طرفین محتملا 60 تا 70 درصد مسیر توافق را با یکدیگر به خوبی طی کردهاند. به همین دلیل است که نوعی رضایت نسبی در مواضعشان وجود دارد اما در عین حال طرف ایرانی هم نیاز به مشورت بیشتر در داخل و نیز مهیاتر کردن فضای داخل و از جمله مخالفین توافق دارد و در عین حال امیدوار است امریکا نیز طی روزهای آینده انعطاف بیشتری از خود نشان دهد، انتظاری که متقابلا مقامات واشنگتن از تهران دارند.لذا آتشبس همچنان و دستکم تا پایان مدت 14 روزه خود (سهشنبه 1 اردیبهشت) پایدار باقی خواهد ماند و محتملا تا پیش از این تاریخ چنانچه شاهد انعطاف بیشتری از سوی هر دو طرف باشیم شاهد دوری دیگر از گفتوگوها خواهیم بود.پشنگ در پایان گفا، به باور بنده شرایط و اوضاع ناشی از جنگ از یکسو و پیشرفت مذاکرات از سوی دیگر به گونهای است که شانس نشان دادن انعطاف بیشتر از سوی دو طرف بخصوص تهران بیش از اعلام شکست کامل مذاکرات است و به همین دلیل محتملا تا پیش از پایان مهلت آتشبس شاهد دور دیگری از گفتوگوها بین ونس با قالیباف خواهیم بود!
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/04/0b/28989284_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_a65db66ea5fd12d702b6d2bce5313c9e.jpg
ایران
