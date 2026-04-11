سطح عالیرتبه حضور نشان از اراده مثبت طرفین دارد

اسپوتنیک ایران

برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران دو هیات ایران و آمریکایی رسمی در سطح شخصیت های درجه یک کشوری با هم پای میز مذاکره می نشینند. 11.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-11T18:39+0430

البته قبل از شروع جنگ اخیر توسط اسرائیل و ایالات متحده بر علیه ایران بسیاری شایعات درباره تماسهای غیر علنی دبیر شورای عالی امنیت ملی سابق ایران شهید علی لاریجانی و معاون اول رئیس جمهوری آمریکا ج دی ونس منتشر شد اما هیچ وقت این اخبار تایید نشد.آنهایی که دکتر قالیباف را می شناسند می دانند که ایشان جزو حلقه نزدیک به رهبر انقلاب آیت الله مجتبی خامنه ای است و قطعا برای حضور در این مذاکرات اختیارات ویژه ای را دریافت کرده ولی از همه مهم تر این است که وی با جناح های مختلف سیاسی و نظامی کشور نیز ارتباطات خوب و نزدیکی دارد و علاوه بر آن اگر به ترکیب هیات ایرانی حاضر در مذاکرات نگاهی گذرا داشته باشیم می بینیم که همه جناح های سیاسی ایران به نوعی در آن نمایندگی می شوند و علاوه بر آن نمایندگانی از بخش های نظامی و امنیتی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نیز در کنار آقای قالیباف هستند تا در موارد مختلف به او مشورت بدهند.بسیاری حتی ماجرا را به مذاکرات پس از آتش بس میان ایران و عراق تشبیه می کنند زمانی که یک هیات عالیرتبه از طرف ایران به عراق رفت و در آن زمان ریاست آن به عهده دکتر ولایتی بود ولی شهید کمال خرازی و دیگران نیز او را همراهی می کردند.البته هیاتی که در حال حاضر از طرف ایران به مذاکرات رفته از آن هیات بسیار عالیرتبه تر است و برخی کارشناسان باور دارند که ایرانی ها چون از دست آوردهای خود اطمینان دارند با این هیات رفته اند به قول معروف دست آوردهای خود را نقد کنند.استقبال فرمانده ارتش پاکستان از دو هیات هم به نوعی تداعی کننده شرایط زمان جنگ ایران و عراق و بعد از آن به حساب می آید.سرلشکر خواجه عاصف منیر که قدرتمند ترین مرد پاکستان به حساب می آید برای استقبال از هیات ایرانی با لباس نظامی در فرودگاه حاضر شد اما برای استقبال از هیات آمریکایی با کت و شلوار.شاید برخی به یاد دارند که زمان جنگ ایران و عراق صدام حسین مدام با لباس نظامی حضور پیدا می کرد اما زمان جنگ با آمریکایی ها و عربهای دیگر با کت و شلوار حضور پیدا می کرد و وقتی از او دلیل این ماجرا را سوال کردند وی گفته مشهوری دارد که "وقتی با ایرانی ها می جنگیدیم مردان سلحشور در مقابل ما حضور داشتند اما وقتی با آمریکا و عربهای خلیج فارس می جنگیدیم مردی در مقابل ما حضور نداشت، فقط نامرد ها حضور داشتند".برخی کارشناسان این دو مساله را به هم ربط دادند که پاکستانی ها خواستند به نوعی اشاره کنند که ایرانی ها سلحشور و مردان جنگ و میدان هستند اما آمریکایی ها نامرد هستند.به هر حال آنچه مسلم است این می باشد که آمریکایی ها هم متوجه این ماجرا شده اند و پس از چهل روز جنگ مستقیم با ایرانی ها متوجه شده اند چرا تمدن ایرانی به شش هفت هزار سال قبل بر می گردد و نمی توانند در مقابل این تمدن بایستند و مجبور هستند در مقابل آن سر خم کنند.وقتی که چهل روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را بر آورد می کنیم می بینیم که آمریکا و اسرائیل به جز اینکه موفق شدند تخریب کنند و غیر نظامی هدف قرار دهند جنایت جنگی انجام دهند و... هیچ دست آوردی نداشتند اما در مقابل ایرانی ها دست آوردهای بسیاری داشتند که مهم ترین آنها این بود که دشمن جرئت نداشت از 600 مایلی سرزمین ایران نزدیک تر بیاید، توجه داشته باشید، ایران نه فقط وجبی از خاک خود را از دست نداد بلکه جنگ را به مرزهای مجازی خود یعنی دریای مدیترانه و سرخ و اقیانوس هند کشاند و برای اولین بار در تاریخ ایران دشمن حتی جسارت نزدیک شدن به خاک ایران را پیدا نکرد که هیچ بلکه ایران موفق شد که جنگ را با جنگ اقتصادی به داخل نیویورک و واشنگتن بکشاند.در حالی که ترامپ و نتانیاهو التماس می کردند مردم ایران به خیابان بریزند و حکومت را سرنگون کنند مردم به خیابان ریختند تا از حکومت و نیروهای مسلح خود حمایت کنند و در مقابل ملیون ها آمریکایی و اسرائیلی بر علیه ترامپ و نتانیاهو به خیابان های آمریکا و اسرائیل آمدند.ترکیب هیات ایران به نوعی نشان می دهد که ایرانی ها برای تثبیت و نقد کردن دست آوردهای میدان خود به مذاکرات رفته اند اما در مقابل آمریکایی ها برای پیدا کردن راه و چاره ای جهت خروج از مخمصه ای که وارد آن شده اند به مذاکرات آمده اند.اما بسیاری باور دارند که حضور هیات ها در سطوح عالی به نوعی می تواند موجب آن شود که ایرانی ها و آمریکایی ها سنگ های خود را باز کنند و به سمت آن بروند که کینه و دشمنی را کنار بگذارند و به سمت تعامل با یکدیگر بروند.عملا می توان گفت اگر حکومت آمریکا حاضر باشد از زیر نفوذ لابی های صهیونیستی و پرونده ابستین بیرون بیاید قطعا می توان تصور کرد که طرفین می توانند خاورمیانه ای جدید را با یکدیگر ترسیم کنند و کاری کنند صلح و امنیت کل منطقه را فرا بگیرد.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

