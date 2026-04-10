https://spnfa.ir/20260410/آیا-ایران-حق-دارد-از-تنگه-هرمز-عوارض-دریافت-کند-یا-نه-28976377.html

آیا ایران حق دارد از تنگه هرمز عوارض دریافت کند یا نه؟

ایران این حق را دارد که حد اقل برای تقدیم خدمات به کشتی های عبوری و تامین امنیت آنها عوارض دریافت کند. 10.04.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

یکی از مسایلی که این روزها به یک جدل بین المللی تبدیل شده کنترل تنگه هرمز توسط ایران و تصمیم این کشور بر دریافت عوارض از آن می باشد.معروف است که چند روز مانده به تاسیس امارات عربی متحده ایران توافقی ضمنی با انگلیس که تصمیم داشت از خلیج فارس خارج شود داشت و بر اساس آن بحرین را داد تا سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و کوچک و بوموسا را بگیرد.البته دو جزیره دیگر آریانا و زرکوه مانده بود که در آن زمان اینها توسط ارتش ایران تصرف نشد چون تصور می شد بی ارزش می باشد ولی امروزه امارات حدود 200 هزار بشکه نفت از این دو جزیره استخراج می کند.بسیاری این تصمیم وقت ایران را یک اشتباه بزرگ تلقی می کنند چرا که این جزایر از ابد الدهر خاک ایران بودند و دلیل نداشت ایران جزیره بحرین را واگذار کند و اگر ایران این جزایر را نگه می داشت عملا حریم آبی اش به این جزایر امتداد پیدا می کرد.به هر حال امروزه با توجه به موقعیت استراتژیک جزایر ایرانی ایران بر تنگه هرمز تسلط کامل نظامی دارد و از سوی دیگر شرایطی در تنگه هرمز وجود دارد که بحث معاهده دریاها در باره آن مورد بحث و جدل می باشد.طبق معاهده دریاها، که البته ایران آن را امضا نکرده و تعهدی به اجرای آن ندارد، 12 مایل دریایی از ساحل خشکی هر کشوری حریم آبی آن کشور به حساب می آید و بعد از آن 12 مایل دریایی دیگر حریم پیوسته است و بعد از آن حریم بین المللی شروع می شود.با توجه که تنگه هرمز کلا 21 مایل دریایی عرض دارد عملا حریم آبی قانونی ایران به آن طرف وسط تنگه می رسد و از آن طرف عمان هم حضور دارد که حریم دریایی اش به وسط تنگه هم می رسد و حتی جایی برای حریم پیوسته در این ماجرا وجود ندارد چه رسد به آبراه بین المللی.از سوی دیگر حریم آبی سمت ایران پر عمق تر است و کشتی های سنگین مجبور می باشند از حریم آبی ایران عبور کنند.با توجه به این شرایط ایران هم از نظر نظامی بر این تنگه کاملا مسلط است و سمت ایران وجود کوه های بلند موجب آن شده که ایران برتری نظامی کنترل این تنگه را به گونه ای در اختیار داشته باشد که هر اقدام نظامی برای هر نیروی متخاصم به شدت پر هزینه باشد و کسی حاضر نباشد این هزینه را متحمل گردد.طبق معاهده دریاها، که البته قبل تر هم گفتم ایران آن را امضا نکرده و ملزم به اجرای آن نمی باشد، حتی در صورتی که یک آبراه بین المللی تلقی گردد نفس عبور از حریم آبی کشورها باید بی ضرر باشد و کشورها در صورتی که عبور کشتی هایی تهدید و یا ضرر برای آنها تلقی شود می توانند جلوی عبور آنها را بگیرند.طبق همین بند عملا ایران می تواند جلوی عبور کشتی های کشورهایی که در جنگ بر علیه ایران مشارکت دارند و یا تهدید امنیتی برای ایران به حساب می آیند را بگیرد و اجازه عبور به آنها ندهد و حتی ماجرا می تواند فراتر از آن برود و حتی کشورهایی که ایران را تحریم می کنند حق نداشته باشند از حریم آبی ایران عبور کنند.همچنین کشورها می توانند برای خدماتی که برای حفظ تنگه ها انجام می دهند هزینه دریافت کنند و خوب الان چندین قرن است که ایران لایروبی و حفظ این تنگه را انجام می دهد و اگر کشتی ای مشکلی در این تنگه پیدا کند این ایران است که باید به آن کمک کند و یا نجات اش دهد، چون کشتی در حریم آبی ایران می باشد.اگر ایران قبل تر حق حاکمیت خود بر این تنگه را به صورت کج دار و مریز اعمال می کرده دلیل بر آن نمی شود که ایران نمی تواند حق خود را اعمال کند و در واقع ایران این حق را دارد که حد اقل برای تقدیم خدمات به کشتی های عبوری و تامین امنیت آنها عوارض دریافت کند.به این ترتیب می توان گفت اگر محکمه بین المللی ای که بی طرف باشد بخواهد حکمی در این باره صادر کند قطعا به نفع ایران حکم صادر خواهد کرد و همه هم این را خوب می دانند.

اسپوتنیک ایران

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

ایران