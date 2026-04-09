آیا فتوای شهید خامنه ای درباره تسلیحات هسته ای هنوز اعتبار دارد؟

آیا فتوای شهید خامنه ای درباره تسلیحات هسته ای هنوز اعتبار دارد؟

اسپوتنیک ایران

یکی از بحث ها در تشیع این است که آیا فتوای مرجع تقلید ای پس از فوت او اعتبار دارد یا خیر؟ 09.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-09T14:51+0430

2026-04-09T14:51+0430

2026-04-09T14:52+0430

طبق فقه شیعه دلیل اینکه شیعیان به فتوای مراجع تقلید در باره مسایل روز رجوع می کنند این است که زمانه در حال تغییر است و هر روز شرایط تغییر می کند وشرایط جدیدی به وجود می آید وبه این دلیل مراجع تقلید زنده بنا به اقتضاءات زمانه فتوا صادر می کنند و اگر احیانا شروط زمانه تغییر کند معمولا باید شیعیان به فتوای مراجع زنده روی بیاورند یا مصطلحا "عدول به زنده" کنند چون ممکن است آن فتوا با شرایط زمانه همخوانی نداشته باشد.با توجه به شرایطی که موجب شهید شدن آیت الله سید علی خامنه ای شد و جنگی که پس از آن توسط ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران راه افتاد امروزه این بحث در ایران مطرح است که آیا باز هم مقامات ایرانی باید به فتوای رهبر فقید خود پایبند بمانند و یا اینکه با توجه به تغییرات زمانه عدول به زنده کنند و منتظر فتوای جدید بمانند یا بنا به منافع ملی منتظر فتوای مجتهد جدید نباشند وبه دنبال منافع ملی کشور بروند.امروز چهلم آن شهید برگزار شد و بعد از گذشت چهل روز از شهادت ایشان ایران با تهدید های موجودیتی بسیار قابل توجهی مواجه شده.همین چند روز پیش بود که رئیس جمهوری آمریکا ایرانی ها را تهدید به نسل کشی و منقرض کردن نسل و تمدن آنها نمود.علیرغم اینکه این تهدید ها به خودی خود پیش زمینه انجام جنایات جنگی طبق قوانین بین المللی به حساب می آید وعلیرغم اینکه اسرائیل قبل تر در غزه انواع و اقسام جنایات جنگی را انجام داده و امروزه نخست وزیر اسرائیل توسط دادگاه لاهه به اتهام جنایات جنگی تحت تعقیب است اما مجامع بین المللی حتی به خود خجالت ندادند حمله غیر قانونی آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم کنند چه رسد به اینکه سخنان ترامپ و نتانیاهو در باره نیت آنها مبنی بر انجام جنایات جنگی بر علیه ملت ایران را محکوم کنند.تهدیدهای ترامپ درباره اینکه وی ظرف چهار ساعت کل ایران را نابود خواهد کرد واینکه تصمیم داشت سه شنبه شب یک تمدن را از روی کره زمین محو کند به نوعی تهدید به استفاده از تسلیحات کشتار جمعی هسته ای بر علیه 90 ملیون انسان به حساب می آید.همه هم به خوبی می دانند حتی اگر ترامپ و یا نتانیاهو تصمیم بگیرند 90 ملیون ایرانی را بکشند و از انواع و اقسام تسلیحات ممنوعه و کشتار جمعی و هسته ای بر علیه ایران استفاده کنند هیچ کشور و یا مجموعه بین المللی حتی این اقدام آنها را محکوم نخواهد کرد.توجه داشته باشید که در جنگ جهانی دوم ایالات متحده که تنها استفاده کننده از تسلیحات هسته ای می باشد، فجیع ترین جنایت در تاریخ بشریت را انجام داد وبیش از دویست هزار غیر نظامی ژاپنی را با بمب های هسته ای خود قتل عام کرد و نه فقط هیچ کس این اقدام آمریکا را محکوم نکرد بلکه امروزه آمریکایی ها در حضور نخست وزیر ژاپن در کاخ سفید به این کار خود می بالند و ژاپنی ها را به سخره می گیرند.در چنین شرایطی و وقتی که هیچ قانونی بر جهان حکم فرما نیست و فقط قانون جنگل وجود دارد بسیاری این سوال را مطرح می کنند که چه چیزی به جز داشتن تسلیحات هسته ای می تواند موجودیت و امنیت ملت ایران را تامین کند؟دیگر بحث از فتوا و غیره گذشته و بحث موجودیت کشور و ملت و تمدن ایران است چرا که دشمنان به وضوع دارند می گویند که کل ملت و تمدن ایران را هدف قرار داده اند و می خواهند آن را نابود کنند.امروزه این سوال برای همه پیش آمده برای مقابله دشمنی که ابایی از انجام جنایات جنگی ندارد وحتی با افتخار به قصد خود برای انجام آن صحبت می کند چه کار باید کرد؟همین دو سال پیش بود که نتانیاهو از پشت منبر مجمع عمومی سازمان ملل ایران را تهدید به حمله اتمی کرد، البته بعدا دفتر او اعلام کردند که اشتباه کلامی بوده ولی همه می دانند که این اشتباه کلامی نبوده و عمدی بوده چون او داشت از روی نوشته می خواند.حالا اگر به یکباره وی تصمیم بگیرند جنگ اتمی بر علیه ایران راه بیاندازد و با تسلیحات هسته ای ایران را بمباران کند چه؟آیا مرجع بین المللی ای وجود دارد که جلوی او را بگیرد؟اگر یک مقام ایرانی سخنان نتانیاهو در مجمع سازمان ملل و یا سخنان اخیر ترامپ را مطرح کرده بود جامعه جهانی چه کار می کرد؟امروزه بسیاری باور دارند با توجه به شرایط روز و با توجه به اینکه موجودیت ملت و تمدن ایران در خطر است، ترامپ و نتانیاهو چاره ای برای ایران به جز رفتن به سمت مسیر کره شمالی نگذاشته اند و چون اقتضاءات زمانه تغییر کرده و فتوای رهبر شهید مربوط به زمان خود بود حکومت ایران مجبور است برای حفظ موجودیت ملت و تمدن ایرانی سریع دست به کار شود و مسیر کره شمالی را به هر قیمتی شده پی بگیرد ودل شان را به مذاکرات و وعده های توخالی رفع تحریم ها و... خوش نکنند چون دشمن فقط به دنبال آن است که نفسی تازه کند و اشتباهات قبلی خود را تصحیح کند و دوباره به ایران حمله کند سابقه اش هم این را نشان داده.

https://spnfa.ir/20260409/28964617.html

https://spnfa.ir/20260409/28963067.html

https://spnfa.ir/20260409/28962879.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60