دلیل توییت عصبانی ترامپ؟

اسپوتنیک ایران

روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک تویت روی برنامه سوشال میدیا منتشر کرد که بسیاری از کارشناسان آن را 18+ تلقی کردند. 06.04.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

آمریکا

و حتی برخی کارشناسان ومجریان رسانه های آمریکایی و بین المللی از بینندگان تقاضا کردند که قبل از خواندن این تویت بچه های خود را دور کنند و یا اظهار می داشتند امکان پخش محتوای تویت در رسانه شان وجود ندارد.آنچه همه متفق القول هستند این می باشد که در صورت موفقیت عملیات آزاد سازی خلبان آمریکایی اصولا روحیه رئیس جمهوری آمریکا می بایست بهتر می بود و یک پیغام که نشان از این خوشحالی دارد منتشر می کرد اما این تویت نشان می دهد که عملیات با شکست مفتضحانه ای مواجه شده و وی از بابت اینکه در باتلاق ایران گیر کرده بسیار عصبانی است.اینکه وی همه چیز را محدود به باز کردن تنگه هرمز کرده و با فحاشی و تهدید می خواهد ایرانی ها را وادار به باز کردن تنگه هرمز کنند عملا نشان می دهند که ایرانی ها دستشان را انگار روی گلوی او گذاشته اند و فشار می دهند در حدی که وی احساس خفگی می کند و مجبور شده خارج از چهارچوب های متعارف مطلب منتشر کند.اینکه ایالات متحده نیاز به نفت منطقه ندارد پس کاری به تنگه هرمز ندارد و آنهایی که از این تنگه نفت می خرند فکری به حال آن کنند، کجا رفت؟واقعیت امر این است که قیمت های نفت وقتی افزایش پیدا می کند در آمریکا هم بالا می رود و اعتراض های داخلی به سیاست های ترامپ و نتانیاهو بالا می رود، مخصوصا که طبق آماری که سی بی اس اخیرا منتشر کرده 84% مردم آمریکا مخالف جنگ با ایران می باشند.از سوی دیگر هم به نظر می رسد که عملیات ارتش آمریکا با شکست بسیار مفتضحانه ای مواجه شده در حدی که خون رئیس جمهوری آمریکا به جوش آمده.هیچ کدام از کارشناسان خبره روایت ساده لوحانه و هالیوودی ایالات متحده در باره عملیات را قبول ندارند و متفق القول هستند که کاسه ای زیر نیم کاسه است.بسیاری باور دارند که این عملیات اصلا برای آزادی خلبان آمریکایی نبوده و اهداف دیگری مانند رسیدن به اورانیوم های غنی سازی شده ایران داشته.خلبان آمریکایی حدود یکصد کیلومتر دورتر از جایی که عملیات انجام شده سقوط کرده و هیچ منطقی وجود ندارد که وی توانسته باشد این یکصد کیلومتر را پیاده رفته باشد و آمریکایی ها همزمان با این عملیات در نقطه دیگری از استان کهکیلویه و بویر احمد نقطه ای در کوهستان ها را بمباران کردند که به نظر می رسد مکان وجود خلبان بوده و خواسته اند از شر او خلاص شوند.همزمان به نظر می آید آمریکایی ها نیروهای خود را به جنوب اصفهان فرستادند تا عملیاتی انجام دهند یا پایگاهی برای انجام عملیاتی وسیع تر ایجاد کنند.من در پشت خط برخی مناظره های رسانه ای با تعدادی از کارشناسان نظامی آمریکایی که قبل تر در سطوح بالای ارتش آمریکا خدمت کردند صحبت داشتم و همه تاکید داشتند که طبق پروتوکل های ارتش آمریکا برای آزادی یک خلبان این همه نیرو اعزام نمی شود بلکه همیشه تلاش بر آن است که نیروهای کماندو نهایتا با یک یا دو هلیکوپتر به محل اعزام شوند تا خلبان را آزاد کنند و سریع بتوانند فرار کنند.ارسال دو هواپیمای سی 130 و چندین هلیکوپتر و پهباد نشان از آن دارد که عملیات متفاوتی در کار بوده.هر هواپیمای سی 130 حدود یکصد نیرو با خود حمل می کند و این بدین معنا است که حد اقل چیزی حدود 200 نیروی ویژه اعزام شده اند، جدا از نیروهایی که در هلیکوپتر ها بودند و این منطقی به نظر نمی آید.آنچه که مسلم است این می باشد که برای چنین عملیاتی جدید ترین و مدرن ترین هواپیماها ارسال می شود واین هواپیماها از قبل توسط کارشناسان فنی دقیق چک می شوند که در حین عملیات با مشکلی مواجه نشوند.اینکه آمریکایی ها ادعا می کنند که این هواپیماها دچار مشکل فنی شده اند یک حرف بی معنی می باشد، مخصوصا وقتی که دو هواپیما از کار افتاده باشد مگر اینکه هر دو هواپیما مورد اصابت قرار گرفته باشند.قطعا در چنین شرایطی مشکل اصلی این خواهد بود که نیروهایی برای آزاد سازی نیروهای ویژه نیز ارسال شوند و حد اقل اینها نیاز به دو هواپیمای سی 130 جدید دارند که خراب هم نشوند و به قول معروف آب و روغن و باتری شان هم چک شده باشد.به نظر می رسد آمریکایی ها وقتی دیدند که هواپیماهایشان مورد اصابت ایرانی ها قرار می گیرد ترجیح دادند که از شر هواپیماها با نیروها خلاص شوند و تصمیم گرفتند نیروهای خود را به گونه ای بمباران کنند تا اثری از آنها باقی نماند و دست ایرانی ها اسیر نشوند و ماجرا منجر به یک بحران سیاسی داخلی در آمریکا نشود.چنین تصمیمی، یعنی قتل عام حدود 200 نیروی ویژه و کارشناس و شاید هم دانشمند فقط در سطح رئیس جمهوری یا در نهایت وزیر جنگ امکان پذیر می باشد.مضاف بر اینها دو هلیکوپتر بلک هوک که معمولا هر کدام حد اقل 5 تا 8 خدمه دارند، اگر نیروی ویژه همراهی شان نکرده باشد، سقوط کرده اند که اینها نیز قطعا همه کشته شده اند و شانسی برای نجات نداشته اند.گو اینکه ارتش آمریکا قطعا تلاش خواهد کرد روی این جریان سرپوش بگذارد تا کسی متوجه نشود چه شده اما در آینده قطعا مشخص می شود چه رخ داده.با توجه به این شرایط به نظر می آید طرح ربودن اورانیوم های غنی سازی شده ایران با شکستی غیر قابل تصور مواجه شده و عصبانیت رئیس جمهوری آمریکا از این بابت بوده چون متوجه شده نقشه های دیگر برای حمله زمینی به ایران می تواند با فجایع مشابهی مواجه شود و وی مجبور است با تهدید به انجام جنایات جنگی کار خود را پیش ببرد.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران, آمریکا