آیا تهدید ترامپ به بمباران نیروگاهها و پلهای ایران، آغاز یک جنایت جنگی از پیش اعلامشده است؟
اسپوتنیک ایران
06.04.2026, اسپوتنیک ایران
2026-04-06T21:55+0430
اسپوتنیک ایران
سمانه اسلامی کارشناس مسائل حقوقی در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: در واقع تهدید صریح رئیسجمهور آمریکا برای هدف قرار دادن نیروگاهها و پلهای ایران عملا فراتر از یک موضعگیری تند سیاسی رفته و میتوان گفت که از نظر علم حقوق وارد حوزهای شده که حقوق بینالملل باید بهدقت آن را رصد نماید.
بر مبنای قواعد کنوانسیون ژنو هرگونه حمله به زیرساختهایی که نقش حیاتی در تأمین نیازهای غیرنظامیان دارند، تنها در شرایطی بسیار نادر و با رعایت اصول سرسختانه ای قابل توجیه است.
اسلامی گفت، در غیر این صورت چنین اقداماتی میتواند بهعنوان حملهای غیرقانونی علیه جمعیت غیرنظامی تلقی شود، بهویژه زمانی که پیامد آن اتفاقاتی از قبیل قطع گسترده برق، اختلال در خدمات درمانی و فروپاشی زندگی روزمره مردم باشد.
وی تصريح کرد، در این چارچوب، تهران نیز در واکنشی درست و صریح و بر اساس همین اصول تهدیدهای واشنگتن را اعتراف علنی به جنایت جنگی توصیف کرده است.
این تعبیر، در ادبیات حقوقی بیسابقه نیست و بسیاری از حقوقدانان بویژه فعالان حوزه بینالمللی تأکید دارند که هدفگیری آگاهانه زیرساختهای حیاتی حتی با ادعای کاربری دوگانه در صورت ایجاد آسیب گسترده به غیرنظامیان، میتواند مصداق نقض آشکار حقوق جنگ باشد. بهویژه آنکه در رویههای قضایی، قصد قبلی و آگاهی از پیامدها دو عنصر کلیدی برای احراز مسئولیت کیفری محسوب میشوند.
اسلامی خاطرنشان کرد، همزمان، گزارشها درباره آمادگی اسرائیل برای سناریوهای مشابه، نشان میدهد که منطقه در حال ورود به مرحلهای حساس بازدارندگی از طریق تهدید زیرساختی رسيده است. پیامدهای این رویکرد معمولاً فراتر از اهداف نظامی گسترش مییابد.
اسلامی در پایان گفت در چنین فضایی، صراحت کمسابقه در بیان اهداف حمله، میتواند نهتنها معادلات میدانی، بلکه پروندههای احتمالی در نهادهای بینالمللی را نیز شکل دهد. اگر این تهدیدها از کلام به عمل تبدیل شوند، آنچه امروز از سوی سران آمریکا بهعنوان هشدار مطرح میشود، در ادبیات حقوقی جهان، عنوانی کاملا متفاوت دارد و جنایت جنگی قلمداد میشود.