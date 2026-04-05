کارشناس: اگر همه پیروزی های ارتش آمریکا اینجوری باشد تا یکماه که دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند

05.04.2026, اسپوتنیک ایران

امروز صبح آمریکایی ها به بهانه تلاش برای آزادی افسر خلبان جنگنده سرنگون شده توسط ایران عملیاتی وسیع را در خاک ایران انجام دادند که با یک شکست مفتضحانه همراه بود.طبق آنچه افراد محلی اظهار می دارند چیزی حدود 200 نیروی کماندو و یا نیروی ویژه آمریکایی توسط چند هواپیمای ترابری پیاده شده بودند و با پشتیبانی آتش بسیار بالا یک کمربند آتشین دور مکانی که پیش بینی می شد خلبان در آن حضور دارد ایجاد کردند اما به یکباره با حمله غافلگیر کننده نیروهای مسلح و نیروهای مردمی ایران مواجه شدند.طبق گفته این افراد تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی کشته و زخمی شدند و نیروهای مسلح ایران موفق شدند که دو هواپیمای سی 130 که منتظر بازگرداندن نیروها بودند را منهدم کنند و علاوه بر آن دو هلیکوپتر جنگی وچندین پهباد که برای پشتیبانی آمده بودند و یک هواپیمای سوخت رسان هم منهدم شدند.ظاهرا خارج کردن این نیروها به خودی خود نیاز به دو سه هواپیمای سی 130 دیگر داشت که با توجه به آمادگی نیروهای مسلح ایران برای سرنگونی آنها امکان ارسالشان وجود نداشت.تعداد اندک خبرنگارانی که به محل حادثه رفتند همه اظهار می دارند که بوی شدید مواد اسیدی و فوسفوری آنجا وجود دارد، امری که نشان می دهد آمریکایی ها برای محو کردن اجساد سربازان خود از بمب های اسیدی و فوسفوری استفاده کرده اند.علیرغم اینکه رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که افسر خلبان را نجات داده اند اما شواهد روی زمین نشان می دهد که واقعیت چیز دیگری است و آمریکایی ها تلفات انسانی و تجهیزاتی وحشتناکی را داده اند و نتوانسته اند ماموریت را انجام دهند.با توجه به اینکه ایرانی ها طی چند روز اخیر نشان داده اند که تسلیحات مقابله با جنگنده های دشمن را در اختیار دارند می توان تصور کرد که برتری هوایی آمریکا و اسرائیل دیگر روی آسمان ایران پایان بیابد یا بهتر است بگوییم کاهش بیابد و برتری موشکی و پهبادی ایران بر فضای منطقه و اسرائیل تسلط داشته باشد.امروز روز آخر مهلت ترامپ قبل از ایجاد یک جهنم در ایران به حساب می آید و همه منتظر هستند ببینند که وی چه کار می خواهد انجام دهد.تحولات میدانی عملا به نفع آمریکا نیست و توانمندی ایران در سرنگونی جنگنده های آمریکایی این بیم را ایجاد می کند که اگر جنگنده های آمریکایی یا اسرائیلی وارد خاک ایران شوند سرنگون شوند و به این دلیل طی چند روز اخیر تمام حملات آمریکا و اسرائیل متمرکز بر پهباد هایی است که در اختیار دارند.در مقابل ایران طی چند هفته اخیر بیش از 180 پهباد پیشرفته آمریکا و اسرائیل را سرنگون کرده و با توجه به اینکه سامانه های موشکی ارزان قیمت مقابله با پهباد ها را راه اندازی کرده عملا این شانس وجود دارد که در صورت وقوع هر حمله ای ایران بتواند بسیار راحت هم پهبادها و هم جنگنده ها را نیز شکار کند.ایرانیها موفق شده اند موشک های لیزری مادون قرمز برای هدف قرار دادن جنگنده ها و پهباد ها تولید کنند که هر کدام برای ایران حدود 1500 دلار تمام می شود در حالی که پهباد آمریکایی حد اقل حدود دو ملیون دلار ارزش دارد (به جز پهباد لوکاس که حدود 120 هزار دلار برای آمریکا تمام می شود).اینکه جنگنده آمریکایی دوباره سرنگون شود و آمریکایی ها مجبور شوند علاوه بر هزینه های مالی هزینه های انسانی وحشتناک بپردازند را شاید بتوان برای چند روز از انظار عمومی و مردم مخفی نگه داشت اما این ماجرا در نهایت لو می رود.همانند وقتی که ایران جنگنده اف 15 آمریکا را همین چند روز پیش سرنگون کرد و آمریکایی ها تا 12 ساعت سرنگونی این جنگنده را تکذیب کردند اما در نهایت مجبور شدند که تعداد زیادی نیرو و تجهیزات را پشت خلبانان این جنگنده از دست بدهند.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

