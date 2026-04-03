https://spnfa.ir/20260403/سرویس-امنیت-فدرال-روسیه-اعلام-کرد-که-یک-حمله-تروریستی-علیه-یک-مقام-ارشد-انتظامی-در-مسکو-خنثی-شده-28907345.html
سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که یک حمله تروریستی علیه یک مقام ارشد انتظامی در مسکو خنثی شده است
سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که یک حمله تروریستی علیه یک مقام ارشد انتظامی در مسکو خنثی شده است
اسپوتنیک ایران
مواد منفجره در صندوق عقب یک اسکوتر برقی در نزدیکی یک مرکز تجاری مسکو جاسازی شده بود. سرویس امنیتی ویژه مسکو در حال برنامهریزی برای یک حمله تروریستی علیه یک...
2026-04-03T15:30+0430
2026-04-03T15:30+0430
2026-04-03T15:30+0430
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/06/06/16344731_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_37af87d401f57d5d0b7eee06f6a7946f.jpg
مواد منفجره در صندوق عقب یک اسکوتر برقی در نزدیکی یک مرکز تجاری مسکو جاسازی شده بود. سرویس امنیتی ویژه مسکو در حال برنامهریزی برای یک حمله تروریستی علیه یک "مقام ارشد اجرای قانون" بود. یک و نیم کیلوگرم مواد منفجره به شکل یک ایستگاه شارژ خانگی جاسازی شده بود. قرار بود بمب از راه دور منفجر شود. سرویس امنیت فدرال این حمله را خنثی و مواد منفجره را ضبط کرد. مقامات امنیتی گزارش دادند که این حمله با استفاده از تاکتیکهایی مشابه آنچه در بمبگذاری ژنرال کریلوف استفاده شده بود، برنامهریزی شده بود. جستجو برای یافتن افراد دخیل در جاسازی بمب در حال انجام است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/06/06/16344731_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_47c92bfbe58f3c9b1c1cd613b2c69ff6.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که یک حمله تروریستی علیه یک مقام ارشد انتظامی در مسکو خنثی شده است
مواد منفجره در صندوق عقب یک اسکوتر برقی در نزدیکی یک مرکز تجاری مسکو جاسازی شده بود. سرویس امنیتی ویژه مسکو در حال برنامهریزی برای یک حمله تروریستی علیه یک "مقام ارشد اجرای قانون" بود.
یک و نیم کیلوگرم مواد منفجره به شکل یک ایستگاه شارژ خانگی جاسازی شده بود. قرار بود بمب از راه دور منفجر شود.
سرویس امنیت فدرال این حمله را خنثی و مواد منفجره را ضبط کرد. مقامات امنیتی گزارش دادند که این حمله با استفاده از تاکتیکهایی مشابه آنچه در بمبگذاری ژنرال کریلوف استفاده شده بود، برنامهریزی شده بود. جستجو برای یافتن افراد دخیل در جاسازی بمب در حال انجام است.