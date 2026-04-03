سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که یک حمله تروریستی علیه یک مقام ارشد انتظامی در مسکو خنثی شده است

اسپوتنیک ایران

مواد منفجره در صندوق عقب یک اسکوتر برقی در نزدیکی یک مرکز تجاری مسکو جاسازی شده بود.

2026-04-03T15:30+0430

مواد منفجره در صندوق عقب یک اسکوتر برقی در نزدیکی یک مرکز تجاری مسکو جاسازی شده بود. سرویس امنیتی ویژه مسکو در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله تروریستی علیه یک "مقام ارشد اجرای قانون" بود. یک و نیم کیلوگرم مواد منفجره به شکل یک ایستگاه شارژ خانگی جاسازی شده بود. قرار بود بمب از راه دور منفجر شود. سرویس امنیت فدرال این حمله را خنثی و مواد منفجره را ضبط کرد. مقامات امنیتی گزارش دادند که این حمله با استفاده از تاکتیک‌هایی مشابه آنچه در بمب‌گذاری ژنرال کریلوف استفاده شده بود، برنامه‌ریزی شده بود. جستجو برای یافتن افراد دخیل در جاسازی بمب در حال انجام است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

