آمریکا از خشم به در و دیوار می زند

در حالی که ترامپ با شعار اینکه وارد هیچ جنگی نخواهد شد خود را امروزه در باتلاق جنگ با ایران می بیند. 03.04.2026

ترامپ، طبق گفته خودش، تصور می کرد که جنگ با ایران یک سیر و سفر کوتاه خواهد بود و بر اساس آنچه اسرائیلی ها به او اطمینان داده بودند طی دو سه روز پس از ترور رهبری و مقامات ارشد نظامی و سیاسی ایران کار تمام خواهد شد و مزدوران اسرائیل آماده هستند به خیابان بریزند و حکومت ایران را سرنگون کنند.اما بر عکس تصور آمریکا و اسرائیل ساختار سیاسی ایران به هیچ وجه تحت تاثیر ترور رهبری قرار نگرفت و پایدار ماند ونیروهای مسلح و مردم به مقاومت بی نظیر پرداختند.آمریکا و اسرائیل بارها اهداف اعلامی جنگ را تغییر دادند اما حتی به یک مورد از موارد اعلام شده نرسیدند.در مقابل، ایران، علیرغم همه ضرباتی که متحمل شده موفق شده امتیازاتی را کسب کند که به هیچ وجه قابل تصور نبود.قبل از شروع جنگ اختلافات داخلی در ایران به اوج رسیده بود اما با شروع جنگ مردم ایران اختلافات را کنار گذاشتند و روی مقابله با دشمن متمرکز شدند، در حالی که آمریکا و اسرائیل روی این اختلافات حساب باز کرده بودند به یکباره اکثریت قاطع مردم ایران متحد شدند وبه حمایت از حکومت و نیروهای مسلح خود پرداختند.آمریکایی ها و اسرائیلی ها به سمت سوء استفاده از گروه های جدایی طلب روی آوردند و امیدوار بودند که از طریق راه انداختن اختلافات قومی ایران را به هم بریزند اما ایرانی ها از همه اقوام به مقابله با توطئه آمریکا و اسرائیل پرداختند و هیچ قومیتی در ایران حاضر نشد با آنها همکاری کند.نقشه آنها برای بمباران و نابودی تاسیسات هسته ای و موشکی ایران هم با ناکامی مواجه شد و پس از چند هفته بمباران متوجه شدند که دارند ماکت هدف قرار می دهند و ایرانی ها قبل تر همه این تاسیسات را به جاهای امن منتقل کرده اند.ایران موفق شد همه پایگاه های آمریکا در منطقه را با خاک یکسان کند و آمریکایی ها مجبور شدند تمام نیروهای خود را از منطقه دور کنند.ایران همچنین تمام سامانه های اخطار زود هنگام و راداری آمریکا که برای دفاع از اسرائیل نصب شده بود را نابود کردند و امروزه شمال تا جنوب و شرق تا غرب اسرائیل آماج حملات ایران قرار دارد و جایی در اسرائیل نیست که ایرانی ها نتوانند هدف قرار دهند.بر عکس تصور ها حزب الله لبنان به یکباره از زیر خاکستر بلند شد و آتشی به پا کرد که هیچ کس حتی تصور آن را نداشت و علیرغم اینکه اسرائیلی ها بیش از 100 هزار نیرو برای تصرف جنوب لبنان تدارک دیده بودند اما در مرزهای جنوب لبنان گیر کرده اند و بیش از یکصد تانک و چند هزار نیرو را از دست داده اند.قیمت نفت و گاز و بقیه کالایی که از منطقه خلیج فارس صادر می شد سر به فلک کشیده و ایران موفق شده جنگ را از غرب آسیا به داخل آمریکا و اروپا منتقل کند.علیرغم همه التماس ها و تلاش های آمریکا برای پیوستن کشورهای دیگر به جنگ اما هیچ کشوری رسما حاضر نشده که به جنگ بپیوندند و متحدین سنتی آمریکا همه بدون استثنا اعلام می کنند که این جنگ آنها نیست و آنها حاضر نیستند وارد جنگ شوند.امروزه همه هم و غم آمریکایی ها به باز کردن تنگه هرمز تنزل پیدا کرده و حتی در تماس هایی که از طریق واسطه ها با ایرانیها می گیرند التماس می کنند که ایران تنگه هرمز را باز کند. نقشه ها و تهدید های آنها مبنی بر تصرف جزایر ایرانی و پیاده کردن نیرو در ایران برای باز کردن تنگه هرمز با مخالفت مقامات ارشد ارتش آمریکا مواجه شده و طی دو روز اخیر شدت مخالفت به جایی رسیده که بیش از 12 ژنرال 4 ستاره از ارتش آمریکا استعفا داده اند. داخل دولت آمریکا هم استعفاها ادامه دارد و از رئیس سازمان مبارزه با تروریسم گرفته تا دادستان کل آمریکا و معاون رئیس جمهوری در امور ادیان و... استعفا داده اند و پیش بینی می شود رئیس مجامع اطلاعاتی آمریکا هم به زودی استعفا دهد. در حالی که آمریکایی ها به دنبال فروپاشی حکومت و نیروهای مسلح و اعتراضات مردمی در ایران بودند امروزه دولت آمریکا با فروپاشی و استعفاها مواجه شده وبیش از 10 ملیون آمریکایی به خیابان ها آمده اند تا به سیاست های دولت ترامپ اعتراض کنند. از سوی دیگر سخنان ترامپ درباره اینکه می خواهد ایران را به عصر حجر برگرداند و توهین های او به ملت ایران و تهدید به نسل کشی ملت ایران موجب آن شده که بخش اعظم ایرانی های مخالف حکومت که در خارج کشور بودند نیز به صف حمایت از نیروهای مسلح کشور بپیوندند امری که اگر حمله آمریکا و اسرائیل و سخنان ترامپ و نتانیاهو نبود جزو محالات به حساب می آمد. حالا کار به جایی کشیده که آمریکا و اسرائیل برای اینکه وحدت ملی و عزم مردم ایران برای مقاومت را بشکنند به سمت تهدید به انجام جنایات جنگی بر علیه غیر نظامیان روی آورده اند و از تاسیسات زیر بنایی غیر نظامی مانند کارخانه های فولاد تا کارخانه های داروسازی و واکس سازی گرفته تا پل ها و... را هدف قرار می دهند و تهدید به هدف قرار دادن نیروگاه ها می کنند. در حالی که در جنگ ها معمولا رهبران تلاش می کنند اقدامات خود در راستای انجام جنایات جنگی و هدف قرار دادن تاسیسات زیر بنایی غیر نظامی را حاشا کنند می بینیم که رئیس جمهوری آمریکا رسما و علنا به انجام این جنایات جنگی و تهدید به انجام بیشتر آن اذعان می کند. حمله به تاسیسات زیر بنایی اقتصادی نه فقط طبق قوانین بین الملل جنایت جنگی به حساب می آید بلکه طبق قانونی که سال 1996 در کنگره آمریکا تصویب شد نیز جنایت جنگی به حساب می آید و طبق همان قانون مقاماتی که چنین دستوراتی انجام می دهند و مجریان این دستورات به عنوان جنایتکار جنگی مجازات می شوند و این مجازات ها می تواند حتی حکم اعدام و یا زندان ابد نیز در پی داشته باشد. بسیاری کارشناسان باور دارند که فرماندهان ارتش آمریکا با توجه به وجود چنین قانونی حاضر نمی باشند فرمان انجام جنایات جنگی را صادر کنند و به این دلیل امروزه بسیاری از آنها از مناصب خود استعفا می دهند و یا اینکه آمریکا انجام این کارها را به اسرائیلی ها می سپارد. آنچه مسلم است این می باشد که انجام جنایات جنگی نه فقط عزم مردم ایران برای مقاومت را تضعیف نمی کند بلکه اراده آنها برای مقابله با دشمن را بالا می برد چون ماجرا دیگر برای آنها یک جنگ مرزی و یا سیاسی نیست بلکه جنگ بودن و یا نبودن است.

دکتر عماد آبشناس

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

