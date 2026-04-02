بوی حمله زمینی می آید

بوی حمله زمینی می آید

کسانی که سخنرانی امروز صبح ترامپ را از دست دادند چیزی را از دست ندادند چرا که کل سخنرانی تکرار مکررات و توهم ها یا خالی بندی های یک ماه قبل بود. 02.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-02T15:21+0430

2026-04-02T15:21+0430

2026-04-02T15:13+0430

برخی هم باور دارند دلیل اصلی این نوع صحبت های ضد و نقیض ترامپ این است که نیروهای آمریکایی برای حمله زمینی خود به ایران آماده نیستند و وی با این صحبت ها می خواهند انظار را از هدف اصلی یعنی انجام یک عملیات زمینی منحرف کند.تقریبا اکثر کارشناسان متفق القول هستند که ترامپ احساس می کند در باتلاقی که نتانیاهو برای او درست کرده وارد شده و در حال دست و پا زدن است که به هر ترتیبی شده سریعا از این باتلاق خارج شود اما اگر در این شرایط خودش را از باتلاق بکشد بیرون قطعا ماجرا میتواند نابودی سیاسی او و نسل او در سیاست داخلی آمریکا را رقم بزند و نام او به جای اینکه در لیست رئیس جمهوری های موفق آمریکا ثبت شود در لیست نا موفق ترین روسای جمهوری ایالات متحده ثبت خواهد شد.به هر ترتیبی باشد وی نیاز دارد که کاری کند که بگوید موفقتی در این جنگ کسب کرده و بعد خودش را از جنگ بیرون بکشد.وی حتی حاضر بود ادعا کند همه اهداف را نابود کرده و عملیات پایان یافته و آتش بس یک طرفه اعلام کند اما می خواست مطمئن شود ایران به اسرائیل حمله نمی کند و تنگه هرمز را باز می کند و اجازه می دهد نیروهای آمریکایی به پایگاه هایشان در منطقه برگردند که ایران به هیچ وجه با این درخواست آمریکا موافق نبود، چون ایرانی ها باور داشتند و دارند که این یک تله است که آمریکایی ها می خواهند از طریق آن دوباره نیروهای خودشان را وارد منطقه کنند و بعد از چند ماه عملیات دیگری را با اصلاح اشتباهاتشان بر علیه ایران انجام دهند.طبق آنچه کارشناسان نظامی مطرح می کنند اکثر فرماندهان ارشد نظامی آمریکا با عملیات زمینی مخالف می باشند و باور دارند چنین عملیاتی می تواند موجب کشته و مجروح واسیر شدن همه نیروهای اعزام شده آمریکایی بشود و آنوقت ایران دست برتر را در هر چانه زنی با آمریکا خواهد داشت و قطعا جمهوریخواه ها که فعلا هم شرایط مناسبی در ایالات متحده ندارند کنگره آمریکا را از دست خواهند داد به شکلی که برخی پیش بینی می کنند دمکرات ها دو سوم لازم برای فلج کردن رئیس جمهوری طی دو سال آتی را به دست آورند وحتی پرونده های ابستین را شاید باز کنند و کار به استیضاح ترامپ در کنگره کشیده شود.مشکل ترامپ در این است که ما بین تهدید های پرونده ابستین و نتانیاهو از یک طرف و جان سربازان آمریکایی و آینده سیاسی اش از طرف دیگر گیر کرده و به نظر می رسد شاید وی حاضر باشد حاضر باشد جان سربازان آمریکایی را به خاطر آینده سیاسی نتانیاهو و پاره کردن پرونده ابستین قربانی کند و امیدوار باشد که این ریسک شاید جواب دهد و بتواند آینده سیاسی خودش را نجات دهد.در مقابل هم ایرانی ها روی توانمندی زمینی خود شرط بندی کرده اند و امیدوار هستند که ایالات متحده این اشتباه استراتژیک را انجام دهد و وارد عملیات زمینی شود تا بتوانند هر چه قدر می توانند سرباز آمریکایی بکشند و یا اسیر کنند و می دانند می توانند این اسرا را در نهایت با امتیاز های بسیار بالا مبادله کنند وگرنه مذاکرات با طرفی که به مذاکرات احترام نمی گذارد فایده ای نخواهد داشت.فراموش نکنید که ایرانی ها سی سال با آمریکایی ها مذاکره کردند و توافق امضا کردند و همه تعهدات خود در توافق را اجرا کردند تا تحریم ها رفع شود اما آمریکایی ها نه تحریم ها را برداشتند و نه به تعهدات خود عمل کردند و در نهایت هم پس از اینکه ایرانی ها همه تعهداتشان را انجام دادند زیر میز توافق و مذاکره زدند اما نیروهای مسلح ایران طی یکی دو هفته موفق شدند با زور بازو آمریکا را وادار کنند تحریم های نفتی ایران را تعلیق کند.گویند مشت نمونه خروار.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

