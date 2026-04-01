https://spnfa.ir/20260401/سرعت-جنگ-سریعتر-از-صنعت-موشک-سازی-آمریکا-پیشرفت-می-کند-28883372.html
سرعت جنگ سریعتر از صنعت موشک سازی آمریکا پیشرفت می کند
سرعت جنگ سریعتر از صنعت موشک سازی آمریکا پیشرفت می کند
اسپوتنیک ایران
پژوهشگر مسائل بینالملل: موشک کروز تاماهاوک در چهار دهه گذشته نماد دقت و برتری تکنولوژیک ایالات متحده بوده، اما اکنون به شاخصی برای سنجش تابآوری زنجیره تأمین... 01.04.2026, اسپوتنیک ایران
2026-04-01T13:35+0430
2026-04-01T13:35+0430
2026-04-01T13:45+0430
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/01/0e/7402231_0:33:1000:596_1920x0_80_0_0_d8048bf1deb3d1db89337d2053f21569.jpg
راحله چترسفید، پژوهشگر مسائل بینالملل، در گفتوگو با اسپوتنیک گفت: در بررسی سناریوی اتمام ذخایر موشکی ایالاتمتحده طی چند ماه را بیشتر یک هشدار خواند و گفت، ادعای مصرف صدها موشک در چند روز، اگرچه در برخی عملیاتهای پرشدت سابقه دارد، اما تعمیم آن به یک روند پایدار، محل تردید است. با این حال، مسئله تولید تسلیحات پیچیده با ریتمی بسیار کندتر از مصرف آنها در جنگهای پرشدت پابرجاست. زیرا شرکت تولیدکننده اصلی تاماهاوک با محدودیتهایی روبهروست که صرفاً مالی نیستند.وی افزود، از سوی دیگر، سناریوی نوسازی موشکهای قدیمی زمانی کارآمد بودذکه جنگهای آمریکا عمدتاً محدود و منطقهای بودند، اما در سناریوی رقابت همزمان با قدرتهایی مانند چین یا فرسایشی شدن درگیری با ایران درحالیکه یمن نیز به این جنگ پيوسته به سرعت تحت فشار قرار میگیرد. چترسفید در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا میتواند چند جبهه را همزمان مدیریت کند گفت، پاسخ کوتاه بله، اما نه با شدت و الگوی یکسان، زیرا توانایی ایالات متحده بیشتر در مدیریت طیف درگیریها است تا جنگ تمامعیار همزمان در چند جبهه. یعنی بعبارتی در عمل، واشنگتن احتمالاً مجبور خواهد شد اولویتبندی کند. تمرکز بر مهار چین در منطقه هند-اقیانوس آرام، ادامه حمایت از اوکراين در سطحی قابل کنترل و اجتناب از درگیری مستقیم و طولانی با ایران. چترسفید در پایان گفت، پس از پایان جنگ سرد، صنایع دفاعی آمریکا برای کارایی، کاهش هزینه و تولید محدود بهینهسازی شدند، نه برای بسیج صنعتی در مقیاس جنگهای بزرگ و بازگشت به مدل تولید انبوه دهههای میانی قرن بیستم، نیازمند زمان، نیروی کار متخصص، و بازتعریف روابط دولت و صنعت است.
https://spnfa.ir/20260331/28877685.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/01/0e/7402231_0:0:928:696_1920x0_80_0_0_db4917e465dea96fe1cc21e6bee22ccc.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سرعت جنگ سریعتر از صنعت موشک سازی آمریکا پیشرفت می کند
13:35 01.04.2026 (بروز رسانی شده: 13:45 01.04.2026)
پژوهشگر مسائل بینالملل: موشک کروز تاماهاوک در چهار دهه گذشته نماد دقت و برتری تکنولوژیک ایالات متحده بوده، اما اکنون به شاخصی برای سنجش تابآوری زنجیره تأمین نظامی این کشور تبدیل شده است.
راحله چترسفید، پژوهشگر مسائل بینالملل، در گفتوگو با اسپوتنیک گفت: در بررسی سناریوی اتمام ذخایر موشکی ایالاتمتحده طی چند ماه را بیشتر یک هشدار خواند و گفت، ادعای مصرف صدها موشک در چند روز، اگرچه در برخی عملیاتهای پرشدت سابقه دارد، اما تعمیم آن به یک روند پایدار، محل تردید است. با این حال، مسئله تولید تسلیحات پیچیده با ریتمی بسیار کندتر از مصرف آنها در جنگهای پرشدت پابرجاست. زیرا شرکت تولیدکننده اصلی تاماهاوک با محدودیتهایی روبهروست که صرفاً مالی نیستند.
وی افزود، از سوی دیگر، سناریوی نوسازی موشکهای قدیمی زمانی کارآمد بودذکه جنگهای آمریکا عمدتاً محدود و منطقهای بودند، اما در سناریوی رقابت همزمان با قدرتهایی مانند چین یا فرسایشی شدن درگیری با ایران درحالیکه یمن نیز به این جنگ پيوسته به سرعت تحت فشار قرار میگیرد.
چترسفید در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا میتواند چند جبهه را همزمان مدیریت کند گفت، پاسخ کوتاه بله، اما نه با شدت و الگوی یکسان، زیرا توانایی ایالات متحده بیشتر در مدیریت طیف درگیریها است تا جنگ تمامعیار همزمان در چند جبهه. یعنی بعبارتی در عمل، واشنگتن احتمالاً مجبور خواهد شد اولویتبندی کند. تمرکز بر مهار چین در منطقه هند-اقیانوس آرام، ادامه حمایت از اوکراين در سطحی قابل کنترل و اجتناب از درگیری مستقیم و طولانی با ایران.
چترسفید در پایان گفت، پس از پایان جنگ سرد، صنایع دفاعی آمریکا برای کارایی، کاهش هزینه و تولید محدود بهینهسازی شدند، نه برای بسیج صنعتی در مقیاس جنگهای بزرگ و بازگشت به مدل تولید انبوه دهههای میانی قرن بیستم، نیازمند زمان، نیروی کار متخصص، و بازتعریف روابط دولت و صنعت است.