استیصال دشمنان ایران

اسپوتنیک ایران

چندین قرن طول کشید جامعه جهانی مجامع بین المللی را تشکیل دهد و قوانین و مقررات بین المللی ایجاد کند. 01.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-01T16:33+0430

از جمله این قوانین و مقررات قوانین جنگ و حقوق انسان و حقوق غیر نظامیان و... به حساب می آید.اما چند سالی است اسرائیل با حمایت ایالات متحده همه قوانین و مقرراتی که بشریت چندین قرن تلاش کرد ایجاد کند را زیر پا گذاشته و سکوت جامعه جهانی بر جنایاتی که اسرائیل در غزه انجام داد آن را جری تر کرد تا همان کارها را بر علیه دیگر مردمان منطقه انجام دهد و امروزه ایالات متحده که خود پرچم دار ضرورت ایجاد قوانین بین المللی بود به اسرائیل ملحق شده.طبق قوانین بین المللی هدف قرار دادن غیر نظامیان و یا زیر بناهای اقتصادی وصنعتی غیر نظامی و بیمارستان ها و مدارس و عبادتگاه ها و... جنایات جنگی به حساب می آید و دستور دهندگان و مجریان دستورات در دادگاه های بین المللی باید به عنوان جنایتکار و مجرم جنگی محاکمه شوند اما می بینیم که نه فقط ایالات متحده و اسرائیل انجام جنایات جنگی را حاشا نمی کنند بلکه حتی ترامپ و نتانیاهو علنا اظهار می دارند که تصمیم دارند جنایات جنگی را انجام دهند.امروز هم که دیدیم آمریکا حتی سفارت خود در تهران که پس از قطع روابط به یک جایگاه نمادین تبدیل شده را هدف قرار داد و در کنار به کلیسای ارثودوکس و خانه سالمندان مسیحی که تحت نظارت سفارت روسیه اداره می شود نیز رحم نکردند.جاهایی که قطعا هیچ نیروی نظامی در آن حضور نداشته وفقط یک سری سالمندان بی کس و کار در آن نگهداری می شدند.قبل تر هم اسرائیلیها و آمریکایی ها محله ارامنه تهران در مناطق مجیدیه و بهار را هدف قرار داده بودند و حتی کنیسه یهودیان در تهران نیز از گزند آنها در امان نماند.طی چند روز اخیر هم که مشاهده می شود تمرکز آنها روی هدف قرار دادن بنگاه های اقتصادی و صنعتی و اماکن مسکونی کشور بوده.در واقع این مساله نشان می دهد پس از اینکه دشمنان ایران با بن بست مواجه شدند و هیچ یک از اهداف آنها محقق نشده حالا تلاش دارند با کشتن غیر نظامیان و تخطی از قوانین و مقررات بین المللی و انجام جنایات جنگی روحیه مردم ایران را تحت تاثیر قرار دهند تا بلکه از این طریق به حکومت ایران فشار بیاورند تا به خواست های آنها تمکین کند و در مقابل آنها تسلیم شود.این اقدامات آمریکا و اسرائیل بیش از اینکه نشان از توانمندی و اقتدار داشته باشد نشان از استیصال و ورشکستگی آنها دارد و ثابت می کند ملت ایران با مقاومت خود موفق شده اند آنها را شکست دهند.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

