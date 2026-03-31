موفقیت در دست آوردهای جنگ است

اسپوتنیک ایران

آسمان اسرائیل برای ایران باز شده و علیرغم همه سامانه های دفاعی که آمریکا و اسرائیل ایجاد کرده اند موشک های ایرانی به راحت هر نقطه ای از اسرائیل را هدف قرار می... 31.03.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

کسی در اینکه ایالات متحده و اسرائیل تسلیحات پیشرفته در اختیار دارند و می توانند اماکن مختلف در ایران را هدف قرار دهند شکی ندارد اما بمباران و هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات بین المللی چیزی نیست که بتوان از آن به عنوان دست آورد نام برد.حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران طبق همه قوانین و مقررات بین المللی غیر قانونی بوده واینها طبق قوانین بین المللی جنایات جنگی متعددی ای را بر علیه مردم ایران انجام داده و می دهند جنایاتی که قبلتر در غزه و لبنان و... هم انجام داده اند.اینها هم دست آورد به حساب نمی آید.هدف های از پیش تعیین شده آنها این بود که مردم ایران را به خیابان بکشانند و نظام حکومتی را سرنگون کنند و ایران را وارد آشوب ودرگیری های داخلی بی پایان کنند تا در نهایت تجزیه و نابود شود.اینهایی که درباره اهداف آنها می گویم چیزی نیست که از روی تحلیل می گویم بلکه صحبت ها و اظهاراتی است که اینها خودشان بیان کرده اند.بر عکس تصور آنها علیرغم اختلافات داخلی متعددی که قبلتر در ایران وجود داشت مردم ایران طبق فرهنگ و سنت شان همه متحد شدند و در مقابل دشمن ایستادند و به جای اینکه ترامپ و نتانیاهو بتوانند مردم ایران را بر علیه حکومت به خیابان بکشند ایران کاری کرد که مردم آمریکا بر علیه ترامپ و مردم اسرائیل بر علیه نتانیاهو به خیابان بیایند و روز گذشته بیش از 10 ملیون آمریکایی بر علیه ترامپ و جنگ ایران تظاهرات راه انداختند و امروزه اکثر رسانه ها و جوامع علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و امنیتی و... در ایالات متحده به انتقاد از آمریکا و اسرائیل به دلیل راه انداختن جنگ بر علیه ایران متفق القول شده اند و طبق آمار اخیر سی بی اس که حامی جمهوریخواه ها می باشد امروزه 86% مردم آمریکا مخالف جنگ بر علیه ایران می باشد که در تاریخ ایالات متحده بی سابقه است.به این می گویند دست آورد.ایران موفق شده جنگ را به آمریکا منتقل کند.همه پایگاه های آمریکایی در منطقه با خاک یکسان شده اند و نیروهای آمریکایی مجبور شده اند از منطقه فرار کنند و حالا ایران است که شرط می گذارد حق ندارید به منطقه بر گردید.به این می گویند دست آورد.ایران تنگه هرمز را با اقتدار بسته واجازه نمی دهد هیچ کشتی ای بدون اجازه ایران تردد کند و برای کشتی ها عوارض وضع می کند امری که در مخیله حمله کنندگان به ایران نمی گنجید.به این می گویند دست آورد.آسمان اسرائیل برای ایران باز شده و علیرغم همه سامانه های دفاعی که آمریکا و اسرائیل ایجاد کرده اند موشک های ایرانی به راحت هر نقطه ای از اسرائیل را هدف قرار می دهند.به این می گویند دست آورد.ایران با کنترل تنگه هرمز و باب المندب اقتصاد کشورهای غربی را در اختیار گرفته و امروزه همه شان به التماس افتاده اند که راهکاری پیدا کنند و ایران اصرار دارد اگر ایران تحریم باشد آنها هم تحریم خواهند بود.به این می گویند دست آورد.الان هم ایران است که شرط و شروط خود را روی میز می گذارد و به طرف مقابل می گوید Take it or Leave itو طرف مقابل علیرغم همه هارت و پورت هایی که انجام می دهد خود را مجبور به پذیرش شرایط ایران یا غرق شدن در گل و لای باتلاق می بیند.آمریکایی ها به خوبی می دانند که ماجراجویی جدید و ورود نیروهای زمینی می تواند یک فاجعه تمام عیار برای آنها رقم بزند.به این می گویند موفقیت.

دکتر عماد آبشناس

ایران