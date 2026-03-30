مدیرعامل فولاد مبارکه: حمله غیرقانونی در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم می‌کنیم
2026-03-30T14:54+0430
اسپوتنیک ایران
14:54 30.03.2026
CC BY 4.0 / Tasnim news agency / واحد اول نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی فولاد مبارکه اصفهان
واحد اول نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی فولاد مبارکه اصفهان - اسپوتنیک ایران , 1920, 30.03.2026
دکتر سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه – بزرگترین تولیدکننده فولاد در غرب آسیا و شمال آفریقا – طی بیانیه‌ای حمله غیرقانونی به تأسیسات این گروه در جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرد.

این حمله منجر به تلفات جانی و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی شد. دکتر زرندی تأکید کرد چنین حملاتی به تأسیسات غیرنظامی با موازین بین‌المللی در تضاد است.

متن بیانیه:

"به نام توسعه پایدار، صلح صنعتی و مسئولیت مشترک انسانی عضو محترم جامعه بین‌المللی، انجمن‌های جهانی فولاد و تمامی ذی‌نفعان صنعت فولاد، گروه فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد در غرب آسیا و شمال آفریقا و عضو انجمن جهانی فولاد، اخیراً مورد حمله‌ای غیرقانونی قرار گرفته است.

این حمله علیرغم اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه زیرساخت‌های غیرنظامی ایران هدف قرار نخواهند گرفت، صورت گرفت. این اقدام علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های حیاتی، منجر به جان باختن و مجروحیت تعدادی از همکاران ما گردید.

این حادثه در تضاد با اصول بین‌المللی حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی است. حملات به صنایع زیربنایی با روح همکاری جهانی و توسعه پایدار مغایرت دارد.

صنعت فولاد نه تنها ستون فقرات توسعه اقتصادی، بلکه سنگ بنای آینده‌ای پایدار است.

مجتمع‌های صنعتی همچون فولاد مبارکه، از ایجاد اشتغال تا تولید محصولات مورد نیاز زندگی روزمره، نقش حیاتی ایفا می‌کنند.

اقداماتی که این زیست‌بوم را هدف قرار می‌دهد، آینده اقتصادی میلیون‌ها انسان را تهدید کرده و زنجیره تأمین جهانی فولاد را تضعیف می‌کند.

از نهادهای بین‌المللی و شرکای صنعتی درخواست می‌کنیم:

• بر حفاظت از زیرساخت‌های صنعتی غیرنظامی تأکید کنند.

• نسبت به آثار مخرب این اقدامات هشدار دهند.

• در کنار صنایع آسیب‌دیده ایستاده و از بازسازی آن‌ها حمایت کنند.

علیرغم خسارات، فولاد مبارکه به مسئولیت‌های خود در قبال توسعه پایدار و همکاری‌های بین‌المللی پایبند است.
از تمامی همکاران و نهادهای بین‌المللی که همبستگی خود را ابراز داشته‌اند، قدردانی می‌کنیم."
