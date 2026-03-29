https://spnfa.ir/20260329/چگونه-ایران-اهداف-آمریکایی-و-اسرائیلی-ها-را-دقیق-پیدا-می-کند-28856104.html

چگونه ایران اهداف آمریکایی و اسرائیلی ها را دقیق پیدا می کند؟

اسپوتنیک ایران

جنگنده های آمریکایی از اف 35 گرفته تا اف 16 و اف 15 و اف 18 و پهباد های بسیار پیشرفته آمریکایی و اسرائیلی روزانه توسط ایرانی ها منهدم می شوند. 29.03.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/1d/28856090_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_0bbe6d7c271026a5cd8b7bb4f07a9f60.jpg

یکی از معضلاتی که امروزه آمریکایی ها و اسرائیلی ها با آن مواجه می باشند رصد دقیق تحرکات تجهیزات و نیروهای آنها توسط ایران و هدف قرار دادن دقیق آن می باشد.به گفته رسانه های آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال در هیچ جنگی ایالات متحده این تعداد ضربه ها را متحمل نشده و اینقدر نیروها و تجهیزات را از دست نداده.تازه اول کار است.علیرغم سانسور خبری درباره تعداد کشته و زخمی ها و آسیب دیدن ماشین جنگی ایالات متحده اما طبق گزارش های منتشر شده توسط رسانه های بین المللی مانند رویترز حدود 650 نیروی آمریکایی در درگیری های یک ماه پیش با ایران کشته و زخمی شدند و برخی زخمی ها به صورتی زخمی شده اند که امید زندگی ندارند.البته دولت آمریکا فقط به کشته شدن 13 نیروی خود اذعان داشته تا فضای عمومی داخل آمریکا ملتهب نشود.روز گذشته هم ایران پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان سعودی را موشک باران کرد و تعداد زیادی هواپیمای سوخت رسان و آیواکس در این پایگاه منهدم شدند، آمریکایی ها بیست سال پیش برای هر هواپیمای آیواکس حدود 500 ملیون دلار هزینه کرده اند و کلا نیروی هوایی آمریکا 12 فروند از این هواپیماها را در اختیار دارد و تولید هر کدام از آنها چیزی حدود 5 سال وقت می برد.جنگنده های آمریکایی از اف 35 گرفته تا اف 16 و اف 15 و اف 18 و پهباد های بسیار پیشرفته آمریکایی و اسرائیلی روزانه توسط ایرانی ها منهدم می شوند و برخی جنگنده ها و سوخت رسان ها در پایگاه های آمریکایی و یا اسرائیلی هدف قرار گرفته می شوند.شاید هدف قرار دادن جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی در آسمان سخت باشد اما ایرانی ها موفق شده اند اینها را روی زمین و یا در حین برخواستن و یا نشستن هدف قرار دهند و به این شکل هم به جنگنده هم خلبان هم نیروهای فنی آسیب برسانند.روز گذشته هم ایرانی ها یک پایگاه در امارات را هدف قرار دادن که 26 مزدور اوکراینی به همراه تجهیزات مقابله با پهباد های ایرانی در آن مستقر شده بودند و طبق اطلاعات موثق همه مزدوران و تجهیزاتشان نیست و نابود شده اند.آمریکایی ها مدت ها است که تهدید به حمله زمینی می کنند و نیروهای ویژه خود را دارند به یکی دو کشور همجوار می فرستند تا شاید بتوانند تهدید خود را عملی کنند وحدود پانصد آمریکایی هم به صورت چهارصد نیرو در یک پایگاه و یکصد نیرو در جایی دیگر مستقر شده بودند که روز گذشته توسط نیروهای مسلح ایران هدف قرار گرفته شدند و قبل از اینکه بتوانند بر علیه ایران اقدامی انجام دهند اکثرا کشته و زخمی شدند.نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل هم در اماکن استقرار خود در کشورهای همجوار توسط ایرانی ها شکار می شوند و حتی هتل هایی که برای اقامت سربازان فراری آمریکایی تدارک دیده شده هم هدف قرار گرفته می شود.ناوهای آمریکایی هم اوضاع بهتری ندارند.ناو آبراهام لینکلن که جرئت ندارد از 600 مایلی به ایران نزدیک شود و چندین بار تلاش کرد به ایران نزدیک شود اما هدف حملات ایران قرار گرفت و فرار را به قرار ترجیح داد.ناو جرالد فورد هم که می خواست به لینکلن بپیوندد در دریای مدیترانه مورد حمله ایران و متحدین ایران قرار گرفت و به گفته ترامپ از هفده جهت به آن حمله شد (عبارتی که ترامپ استفاده کرده از 17 جهت به آن آن تجاوز شده بود) و آنقدر آسیب دید که مجبور شدند به جزیره کریت منتقل اش کنند و آنقدر آسیب دیده که از رده عملیاتی خارج شده و در حال حاضر در حال تعمیر است تا حد اقل بتواند خود را به آمریکا برساند.یکی از مهم ترین سوالهایی که امروزه برای آمریکا و اسرائیلی ها مطرح است این می باشد که چگونه ایرانی ها دقیق از محل حضور نیروها و تسلیحات آنها با خبر می شوند.و با این دقت آنها را هدف قرار می دهند و آنها کشورهای دیگر مانند روسیه و چین را متهم می کنند که در این باره به ایران کمک می کنند.واقعیت امر این است که اکثر مردمان کشورهای منطقه به ایران علاقه مند هستند و حاضر می باشند حتی خطر کنند و اطلاعات لازم را به ایرانی ها برسانند تا آمریکایی ها واسرائیلی ها را هدف قرار دهند.مضاف بر اینها ایران خودش ماهواره های متعدد دارد که در حال رصد تحرکات آمریکا و اسرائیل است و علاوه بر همه اینها ایرانی ها پهباد های جاسوسی که می توانند در مقابل رادارها مخفی بمانند را تولید کرده اند که شبانه روز در حال رصد تحرکات اسرائیل و آمریکا می باشند.نیاز نیست خیلی سر خودتان را بخارید.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

ایران