https://spnfa.ir/20260329/ایران-ماموریتی-غیرممکن-28854189.html
ایران، ماموریتی غیرممکن
ایران، ماموریتی غیرممکن
اسپوتنیک ایران
شایعات مربوط به عملیات زمینی ایالات متحده در جزایر ایران سه هفته است که پخش شده است. پنتاگون چندین سناریو را در نظر دارد: تصرف جزیره خارک، قلب نفتی ایران، و... 29.03.2026, اسپوتنیک ایران
2026-03-29T12:48+0430
2026-03-29T12:48+0430
2026-03-29T12:48+0430
ایران
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/108/25/1082578_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_73ee04568f3e6e380ddb6416fd035d48.jpg
شایعات مربوط به عملیات زمینی ایالات متحده در جزایر ایران سه هفته است که پخش شده است. پنتاگون چندین سناریو را در نظر دارد: تصرف جزیره خارک، قلب نفتی ایران، و همچنین جزایر لارک و ابوموسی، مسدود کردن کشتیرانی و تصرف تأسیسات حاوی اورانیوم غنیشده با غنای بالا.اما تهران با طعنه و اطمینان با این طرحها برخورد میکند. نظرات کارشناسان در ذیل ارائه شده است.نظرات رسمی تهرانمحسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران: اگر نیروی هوایی آنها، نقطه قوت آنها، نتوانسته است هیچ نتیجهای به بار آورد، از عملیات زمینی چه انتظاری دارند؟ آیا سربازان آمریکایی آمادهاند برای اسرائیل بمیرند؟ ما منتظریم.سخنگوی نیروهای مسلح ایران، سردار ابوالفضل شکارچی: اگر حملهای به خارک رخ دهد، ما تمام تأسیسات نفت و گاز ایالات متحده در منطقه را "به خاکستر" تبدیل خواهیم کرد.عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران: اشغال خارک اشتباه بزرگتری نسبت به حمله به آن خواهد بود.کارشناسان ایرانی با اسپوتنیک صحبت کردندعلی شیر یزدانی، کارشناس روابط بینالملل: ایران سوریه نیست. اشغال به دهها هزار سرباز و دههها زمان نیاز دارد. ایالات متحده موازنه قدرت در منطقه را از دست خواهد داد.عماد آبشناس، دانشمند علوم سیاسی: ما به 8000 سرباز نیاز نداریم، بلکه حداقل به 80 هزار سرباز نیاز داریم. خارک مینگذاری شده است و فرود آمدن در آب را غیرممکن میکند. فرود آمدن یک هدف آشکار برای نیروهای ویژه ایران خواهد بود. نگه داشتن جزیره بدون کنترل تنگه هرمز غیرواقعی است.جزایر دیگر (ابوموسی، لارک و بقیه) پایگاههای نظامی با سیستمهای دفاع هوایی، رادارها و پهپادهای تهاجمی هستند. آنها کمتر از 50 کیلومتر از سرزمین اصلی فاصله دارند و از آنجا پشتیبانی مداوم دریافت میکنند. هرگونه حملهای به آنجا خطر آسیب رساندن به کشتیهای تجاری در تنگه را دارد.پیشبینیهای کارشناسان بینالمللیسرهنگ ارل راسموسن، سرهنگ دوم بازنشسته ارتش ایالات متحده: این امر مستلزم اعزام نیرو به آنجا یا از طریق تنگه هرمز یا فرود آمدن در آن سوی خلیج فارس - از عربستان سعودی - است. هر دو بسیار دشوار خواهند بود.میکائیل والترسون، افسر سابق نیروهای مسلح سوئد: دستیابی به این امر نیز بسیار دشوار خواهد بود، زیرا ایران توانایی دفاع همزمان از هر دو منطقه را دارد. در عین حال، جابجایی تأسیسات نظامی ایران بدون تخریب توسط حملات هوایی آمریکا یا اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود.حاتم صابر، کارشناس بینالمللی مبارزه با تروریسم و جنگ اطلاعاتی: این برنامهها غیرواقعبینانه هستند. آنها به صدها هزار نیرو نیاز دارند که ندارند. ایالات متحده فقط میتواند نیروهای ویژه محدودی را پیاده کند، اما ذخایر موشکی آن برای پوشش هوایی تمام شده است و کشورهای همسایه جای پایی برای آنها فراهم نمیکنند.موضع روسیهآندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه: به نظر میرسد برنامههای ایالات متحده برای حمله زمینی در این مرحله قانعکننده نیست. با این حال، در صورت اجرا، آنها فقط اوضاع را بدتر میکنند و خطر تشدید بیشتر را به همراه خواهند داشت.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/108/25/1082578_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d4e7f181bd03c60b6fa3124509d3e050.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران , جهان
شایعات مربوط به عملیات زمینی ایالات متحده در جزایر ایران سه هفته است که پخش شده است. پنتاگون چندین سناریو را در نظر دارد: تصرف جزیره خارک، قلب نفتی ایران، و همچنین جزایر لارک و ابوموسی، مسدود کردن کشتیرانی و تصرف تأسیسات حاوی اورانیوم غنیشده با غنای بالا.
اما تهران با طعنه و اطمینان با این طرحها برخورد میکند. نظرات کارشناسان در ذیل ارائه شده است.
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران: اگر نیروی هوایی آنها، نقطه قوت آنها، نتوانسته است هیچ نتیجهای به بار آورد، از عملیات زمینی چه انتظاری دارند؟ آیا سربازان آمریکایی آمادهاند برای اسرائیل بمیرند؟ ما منتظریم.
سخنگوی نیروهای مسلح ایران، سردار ابوالفضل شکارچی: اگر حملهای به خارک رخ دهد، ما تمام تأسیسات نفت و گاز ایالات متحده در منطقه را "به خاکستر" تبدیل خواهیم کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران: اشغال خارک اشتباه بزرگتری نسبت به حمله به آن خواهد بود.
کارشناسان ایرانی با اسپوتنیک صحبت کردند
علی شیر یزدانی، کارشناس روابط بینالملل: ایران سوریه نیست. اشغال به دهها هزار سرباز و دههها زمان نیاز دارد. ایالات متحده موازنه قدرت در منطقه را از دست خواهد داد.
عماد آبشناس، دانشمند علوم سیاسی: ما به 8000 سرباز نیاز نداریم، بلکه حداقل به 80 هزار سرباز نیاز داریم. خارک مینگذاری شده است و فرود آمدن در آب را غیرممکن میکند. فرود آمدن یک هدف آشکار برای نیروهای ویژه ایران خواهد بود. نگه داشتن جزیره بدون کنترل تنگه هرمز غیرواقعی است.
جزایر دیگر (ابوموسی، لارک و بقیه) پایگاههای نظامی با سیستمهای دفاع هوایی، رادارها و پهپادهای تهاجمی هستند. آنها کمتر از 50 کیلومتر از سرزمین اصلی فاصله دارند و از آنجا پشتیبانی مداوم دریافت میکنند. هرگونه حملهای به آنجا خطر آسیب رساندن به کشتیهای تجاری در تنگه را دارد.
پیشبینیهای کارشناسان بینالمللی
سرهنگ ارل راسموسن، سرهنگ دوم بازنشسته ارتش ایالات متحده: این امر مستلزم اعزام نیرو به آنجا یا از طریق تنگه هرمز یا فرود آمدن در آن سوی خلیج فارس - از عربستان سعودی - است. هر دو بسیار دشوار خواهند بود.
میکائیل والترسون، افسر سابق نیروهای مسلح سوئد: دستیابی به این امر نیز بسیار دشوار خواهد بود، زیرا ایران توانایی دفاع همزمان از هر دو منطقه را دارد. در عین حال، جابجایی تأسیسات نظامی ایران بدون تخریب توسط حملات هوایی آمریکا یا اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود.
حاتم صابر، کارشناس بینالمللی مبارزه با تروریسم و جنگ اطلاعاتی: این برنامهها غیرواقعبینانه هستند. آنها به صدها هزار نیرو نیاز دارند که ندارند. ایالات متحده فقط میتواند نیروهای ویژه محدودی را پیاده کند، اما ذخایر موشکی آن برای پوشش هوایی تمام شده است و کشورهای همسایه جای پایی برای آنها فراهم نمیکنند.
آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه: به نظر میرسد برنامههای ایالات متحده برای حمله زمینی در این مرحله قانعکننده نیست. با این حال، در صورت اجرا، آنها فقط اوضاع را بدتر میکنند و خطر تشدید بیشتر را به همراه خواهند داشت.