کارشناس: هزینه‌های راهبردی ماجراجویی زمینی آمریکا در جزایر ایران جبران ناپذیر است

اسپوتنیک ایران

پژوهشگر مسائل بین‌الملل: ادعای آغاز قریب‌الوقوع عملیات زمینی ایالات متحده علیه ایران، در شرایط فعلی که موازنه میدانی و ظرفیت‌های عملیاتی بازیگران اصلی با... 28.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-28T18:02+0430

گزارش و تحلیل

اندیشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره عملیات زمینی آمریکا در ایران در گفت‌وگو با اسپوتنیک گفت، اینطور به نظر می‌رسد که واشنگتن طی سال‌های اخیر ترجیح داده در قبال درگیری‌های مستقیم و پرهزینه زمینی با احتیاط عمل نمايد و به نوعی هنوز تجربه‌های جنگ عراق و جنگ در افغانستان همچنان در محاسبات راهبردی آمریکا سنگینی می‌کند. از این منظر، هرگونه عملیات زمینی گسترده بدون اتکا به متحدان منطقه‌ای توانمند، نه‌تنها هزینه‌های نظامی و انسانی را افزایش می‌دهد بلکه ریسک بی‌ثباتی بلندمدت را نیز بدون تردید تشدید می‌کند. بنابراین اکنون وضعیت آمادگی و انسجام ارتش اسرائیل به‌عنوان یکی از طرفهای درگیر جنگ اهمیت مضاعف می‌یابد.این پروژهشگر تصریح کرد، اکنون گزارش‌هایی درباره کمبود نیروی انسانی در ارتش اسرائیل منتشر می‌شود و همچنین هشدارهایی از سوی فرماندهان ارشد اسرائیلی از جمله "ایال زمیر"، نشان‌دهنده یک چالش ساختاری است که می‌تواند بر توان عملیاتی تل‌آویو اثر مستقیم بگذارد.کاظمی گفت، در عملیات‌های زمینی سناریوهایی همچون اشغال، پاکسازی و نگهداری طولانی‌مدت مناطق وجود دارد که قطعا ارتش متخاصم در خاک ایران با محدودیت جدی روبه‌رو خواهد شد.در چنین شرایطی، اگر واشنگتن همچنان بر گزینه نظامی زمینی تأکید داشته باشد، ناگزیر با سناریویی مواجه می‌شود که بخش عمده بار عملیاتی بر دوش نیروهای خود این کشور قرار می‌گیرد. این موضوع نه‌تنها نیازمند بسیج گسترده‌تر منابع و نیروهای آمریکایی است، بلکه می‌تواند واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز تشدید کند و دامنه درگیری را گسترش دهد. وی در پايان گفت، هزینه‌های راهبردی هرگونه ماجراجویی زمینی آمریکا و احتمال ورود به یک درگیری فرسایشی جدید با توجه به تحولات جاری نظام بین‌الملل، برای واشنگتن مخاطرات قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

