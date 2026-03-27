تلاش برای کنترل بورس با دروغ پردازی

همه کارشناسان معتقد هستند اعزام نیرو به منطقه خلیج فارس می تواند برای آمریکا فاجعه بار باشد. 27.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-27T11:31+0430

یک روز مانده به پایان مهلت پنج روزه خود ترامپ ادعا کرد به خواست ایران مهلت حمله به تاسیسات انرژی ایران را ده روز دیگر تمدید کرده.امروز با تعدادی دیپلمات های ایرانی و خارجی که معمولا در بحث تماس های فیما بین طرفین دخیل هستند تماس گرفتم همه بدون استثنا این ادعای ترامپ را تکذیب کردند و از وجود چنین تقاضایی چه به صورت مکتوب چه به صورت حتی شفاهی از طرف ایران اظهار بی اطلاعی کردند.کاملا مشخص است که چرخ ماشین جنگی ایالات متحده در گل مانده و رئیس جمهوری آمریکا به اشکال مختلف تلاش دارد راهی برای خروج از مخمصه ای که اسرائیل او را در آن درگیر کرده پیدا کند و فعلا بزرگترین هم و غم او کنترل بازارهای اقتصادی آمریکا تا پیدا کردن راهی برای خروج از این مخمصه می باشد و مهلت ده روزی که وی اعلام کرده عملا به شکلی است که بورسهای آمریکا دوباره باز شود و بعد بسته شود وکار وی به جایی رسیده که هفته به هفته تلاش کند بورس های آمریکا را آرام نگه دارد.برخی هم باور دارند که ایالات متحده در صدد است که اقدامی نظامی انجام دهد و امیدوار می باشد پس از این اقدام نظامی بتواند برگه ای را به دست آورد که از طریق آن بتواند با ایران چانه زنی کند و ایران را وادار کند شرایط آمریکا و یا حد اقل بخشی از آنها را بپذیرد.به استناد صحبت های متخصصین مربوطه به جز افراد نادان دور و بر رئیس جمهوری آمریکا همه کارشناسان معتقد هستند اعزام نیرو به منطقه خلیج فارس می تواند برای آمریکا فاجعه بار باشد و به جای اینکه راهکاری برای خروج از مخمصه ایجاد نکند می تواند موجب آن شود که ایالات متحده با بحران های جدیدی مواجه شود.برخی شاید ندانند اما زمان جنگ ایران و عراق طی هشت سال عراق با همکاری ایالات متحده و کشورهای عربی حدود دویست بار تلاش کرد که جزیره خارک را که خیلی هم به خاک عراق نزدیک است تصرف کند و باور داشت که این عمل می تواند موجب پایان جنگ شود اما در هر دویست مورد با شکست مفتضحانه مواجه شد.آن زمان آمریکایی ها هم در منطقه حضور داشتند ومثل الآن فرار نکرده بودند و حاضر به کمک به عراق بودند.حتی بحث تصرف سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و کوچک و بوموسا هم جزو نقشه های عراق و برخی کشورهای عرب بود و در بحبوحه جنگ آنها چندین نقشه کشیدند تا این جزایر و یا سیری و لاوان و ... را تصرف کنند اما همه نقشه ها با شکست مفتضحانه مواجه شد.در حال حاضر به نظر می رسد آمریکایی ها در حال اعزام نیرو برای تهدید ایران به تصرف جزایر ایرانی و یا حتی بخشی از مناطق ساحلی ایران هستند و در مقابل ایرانی ها بی صبرانه منتظر هستند که آمریکایی ها چنین گافی را مرتکب شوند و باور دارند که عملا می توانند در صورت وقوع چنین اتفاقی آنقدر تابوت سرباز آمریکایی به آمریکا بفرستند که حتی دولت آمریکا هم سقوط کند.ایرانی ها حتی نیروهای ویژه ای را آماده کرده اند که ماموریت شان اسیر کردن افسران و نیروهای آمریکایی در منطقه باشد و عملا اینها را به ابزار چانه زنی برای مقابله با زیاده خواهی های آمریکا تبدیل کنند.علاوه بر این مسایل کشورهایی که ممکن است در این عملیات به آمریکایی ها کمک کنند هم می توانند آسیب فراوانی را ببینند و خودشان هم این را به خوبی می دانند.ایرانی که به راحتی می تواند هر نقطه ای در اسرائیل را بخواهد هدف قرار دهد هیچ مشکلی در هدف قرار دادن این کشورها که در یک وجبی ایران هستند ندارد و ایران طی یک ماه اخیر موشک ها و پهباد های اصلی خود را برای مقابله با این کشورها ارسال نکرده و فقط دارد سامانه های دفاعی اینها را خالی می کند.جالب اینکه همه کارشناسان نظامی و سیاسی باور دارند اعزام نیرو توسط آمریکا به منطقه به جای اینکه به نفع آمریکا در جنگ باشد به نفع ایران خواهد بود چرا که بحث باز کردن تنگه هرمز که هدف اصلی آمریکا است محقق نخواهد شد و بر عکس عملیات نظامی در این منطقه می تواند موجب آن شود که کاملا تنگه بسته شود و از سوی دیگر کشته شدن نیروهای آمریکایی و یا به اسارت گرفته شدن آنها می تواند موجب تقویت برگه های چانه زنی ایران شود.فراموش نکنید که توانمندی ایالات متحده و اسرائیل به نیروی هوایی شان وابسته است در حالی که ایران وابسته به نیروی زمینی اش می باشد و رویارویی زمینی به نفع ایران می باشد.توجه داشته باشید که یک ماه است اسرائیل تلاش دارد وارد جنوب لبنان شود و حدود یکصد هزار سرباز خود را برای این کار بسیج کرده اما نیروهای حزب الله نیروهای آنها را درو می کنند.در افغانستان آمریکا بیست سال جنگید و نیروهای اشغالگر آمریکایی طی بیست سال جرئت نداشتند از شهرهای بزرگ افغانستان خارج شوند و در نهایت آمریکایی ها ملیاردها دلار سلاح های خود را جا گذاشتند و با آن فضاحت که دیدیم مجبور شدند از افغانستان فرار کنند.حال تصور کنید چه بلایی در ایران سرشان خواهد آمد.در حال حاضر هم به نظر می رسد آمریکایی ها در تلاش هستند فعلا برای خودشان وقت بخرند تا ببینند می توانند چه کار کنند وشاید هم دیوانگی کنند و دست به اقدام نظامی زمینی بزنند.

اسپوتنیک ایران

دکتر عماد آبشناس

