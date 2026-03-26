کارشناس: آمریکا ابتکار عمل را در درگیری با ایران از دست داده است
اسپوتنیک ایران
ایران، با اتخاذ چندین تصمیم استراتژیک درست، در جنگ با ایالات متحده از مزیت برخوردار است. این مطلب را الکس یانگر، رئیس سابق سازمان اطلاعاتی بریتانیا (امآی6) در... 26.03.2026, اسپوتنیک ایران
وی خاطرنشان کرد: "واقعیت این است که ایالات متحده پیچیدگی این مسئله را دست کم گرفته بود و به نظر من، آنها حدود دو هفته پیش ابتکار عمل را در ایران از دست دادند".
ایران، با اتخاذ چندین تصمیم استراتژیک درست، در جنگ با ایالات متحده از مزیت برخوردار است. این مطلب را الکس یانگر، رئیس سابق سازمان اطلاعاتی بریتانیا (امآی6) در مصاحبه با رسانه ها بیان کرد.
وی خاطرنشان کرد: "واقعیت این است که ایالات متحده پیچیدگی این مسئله را دست کم گرفته بود و به نظر من، آنها حدود دو هفته پیش ابتکار عمل را در ایران از دست دادند".
یانگر افزود که رهبری این کشور خاورمیانهای، در واقع از آنچه انتظار می رفت، مقاومتر از آب درآمد. رئیس سابق امآی6 اظهار داشت: "حتی در ژوئن، آنها چند تصمیم خوب در مورد توزیع قابلیتهای نظامی خود و تفویض اختیار برای استفاده از سلاح گرفتند. این امر به آنها مقاومت اضافی قابل توجهی در برابر عملیات هوایی بسیار قدرتمند داده است".
یانگر این عقیده را ابراز کرد که ایران "استراتژی تشدید افقی" را دنبال می کند و با هدف قرار دادن کشورهای حاشیه خلیج فارس، بر ایالات متحده فشار وارد می آورد.