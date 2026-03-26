هدف آمریکا از مطرح کردن بحث مذاکرات چیست؟

اسپوتنیک ایران

یک ماه جنگ ناو آبراهام لینکلن هنوز مجبور است هزار کیلومتر از ایران فاصله بگیرد و بارها تلاش کرده نزدیک بهایران شود اما مورد حمله قرار گرفته و ناو جرالد فورد که... 26.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-26T14:03+0430

گزارش و تحلیل

تعیین ضرب الاجل ها توسط ترامپ بیش از اینکه طرف مقابل رادر فشار قرار دهد خود او را در فشار قرار می دهد چرا که وی ملزم می شود پاسخگویانتظارات دیگران پس از پایان ضرب الاجل خود گردد.رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه برای آرام کردنبازارهای بورس آمریکا اعلام کرد که مذاکراتی با ایران در جریان است و طی چند روزاخیر با پروپاگاندای رسانه ای تلاش کردند که فضای روانی بورس ها را کنترل کنند.روزجمعه هم مهلت پنج روزه ترامپ تمام می شود و برخی پیشبینی می کنند که شاید عملیات زمینی آمریکا برای کنترل تنگه هرمز و یا اشغال یک سریجزایر ایرانی و یا حمله به تاسیسات زیر بنایی ایران شروع شود.کانال12 اسرائیل هم چند دقیقه پیش گزارشی را منتشر کردمبنی بر اینکه ترامپ تصمیم دارد به بهانه ای شنبه آتش بس با ایران را اعلام کند.طی چندروز اخیر هم آمریکا با مطرح کردن 15 شرط خود برایپایان جنگ عملا تلاش داشت ببیند آنچه را در مذاکرات و در پس آن جنگ به دست نیاوردرا الان می تواند به دست آورد یا نه و واکنش محکم ایران نسبت به رد خواست هایآمریکا و قرار دادن بسته شروط ایران روی میز نشان داد ایرانی ها نه فقط زیادهخواهی های آمریکا را قبول ندارند بلکه حتی دیگر آنچه را که ممکن بود در مذاکراتتقدیم کنند را حاضر نیستند بدهند و عملا این پیغام را به طرف مقابل دادند که سمبهبسیار پر زور تر از آن است که تصور می کنید و این ایران است که شرط و شروط میگذارد نه آمریکا.آمریکایی ها واسرائیلی ها تصور می کردند که اگر رهبریایران را به شهادت برسانند و به ایران حمله نظامی کنند کشور دچار هرج و مرج خواهدشد و حتی نظام سقوط خواهد کرد می توانند یک پیروزی سریع به دست آورند وایران راوارد یک جنگ فرسایشی و آشوب داخلی .به استناد رسانه های آمریکا دیوید بارنیا رئیس موساد نقشهای را به نتانیاهو و ترامپ ارائه داده بود که تضمین می کرد سناریوی ونزولا درایران بسیار راحت قابل اجرا می باشد و طی دو سه روز کار در ایران تمام می شود.بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی فرمانده ارتش آمریکا بهرئیس جمهوری این کشور گفته بود که احتمال دارد ایران تنگه هرمز را ببندد و یکبحران انرژی بین المللی ایجاد شود اما رئیس جمهوری آمریکا فرماندهان نظامی آمریکارا قبول نداشت و روی حرف اسرائیلیها شرط بندی کرده بود و در پاسخ به فرمانده ارتشآمریکا گفته بود که کار به آنجا نخواهد کشید و زودتر از اینکه ایران بخواهد تنگهرا ببندد تمام خواهد شد.محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم اخطار های ایران مبنی برهدف قرار دادن پایگاه ها و منافع آمریکا در منطقه را به ترامپ گوشزد کرده بود اماباز هم ترامپ به استناد آنچه اسرائیلی ها به او تلقین کرده بودند باور داشت کهایران جرئت چنین کاری را نخواهد داشت.ولی خوب دیدیم که شد و پس ازیک ماه جنگ ناو آبراهام لینکلن هنوز مجبور است هزار کیلومتر از ایران فاصله بگیرد و بارها تلاش کرده نزدیک بهایران شود اما مورد حمله قرار گرفته و ناو جرالد فورد که الماس تاج ناوهای آمریکابه حساب می آیند آنقدر آسیب دیده که مجبور شده عقب نشینی کند و آمریکا مجبور شدهتمام پایگاه ها و نیروهای خود در منطقه را تخلیه کند.هدف از مطرح کردن بحث مذاکرات همبیشتر برای این است کهآمریکا بتواند فرصتی برای فکر کردن در باره راهی برای خروج از این مخمسه پیدا کندو نیروهایش آماده عملیات زمینی بشوند.به گفته خانم زاخاروفا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیهایالات متحده و اسرائیل در حال حاضر خواهان یک آتش بس کوتاه مدت می باشند تاکارهای خود را راست و ریست کنند و دوباره به ایران حمله کنند، ایرانی ها هم خوباین را می دانند و به این دلیل پذیرش هرگونه آتش بس در شرایط موجود برای ایراناشتباه استراتژیک به حساب می آید و ایرانی ها به هیچ وجه حاضر نیستند که تا محققنشدن خواسته های خود چنین آتش بس ای را بپذیرند.ایرانی ها به خوبی می دانند که آمریکاییها و اسرائیلی هاهر آنچه داشتند را روی میز گذاشته اند و حالا کنترل اوضاع دست ایران است و فنرقیمت های انرژی و بورس دیر یا زود در می رود و کنترل اقتصاد از دست دولت آمریکاخارج می شود، تا کی دولت آمریکا می تواند با سفسطه گویی بازارها را کنترل کند؟اسرائیل هم که شبانه روز دارد موشک باران می شود و کنترلفضای اسرائیل در اختیار ایران می باشد و فضای روحی روانی جامعه اسرائیل به شدت بههم ریخته.اگر ایران این فرصت را به طرف مقابل بدهد قطعا او خود رادوباره جمع وجور می کند و دوباره به ایران حمله خواهد کرد و اینکه ایران بخواهدشرایط موجود را دوباره ایجاد کند بسیار دشوار می باشد چون بقیه هم خودشان را برایچنین شرایطی آماده خواهند کرد.آمریکایی ها هم خوب می دانند تهدید به اعزام نیرو به منطقهیک چیز است پیاده کردن نیر

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

