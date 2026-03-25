https://spnfa.ir/20260325/لو-رفتن-ملیاردها-دلار-سوء-استفاده-با-یک-پیغام-ترامپ-28812094.html

لو رفتن ملیاردها دلار سوء استفاده با یک پیغام ترامپ

لو رفتن ملیاردها دلار سوء استفاده با یک پیغام ترامپ

اسپوتنیک ایران

این ماجرا موجب آن شده که سازمان بورس آمریکا به دنبال پیگیری ماجرا باشد اما دادستانی آمریکا که باید دستور انجام تحقیقات در این باره را صادر کند هنوز با تحقیقات... 25.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-25T15:06+0430

2026-03-25T15:06+0430

2026-03-25T15:06+0430

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/11/28712683_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ceb941f0d328843282992f77b101c832.jpg

یکی از مسایلی که این روزها بسیار در آمریکا سر و صدا ایجاد کرده این است که چند دقیقه قبل از پیغامی که ترامپ در تروث سوشیال در باره مذاکرات با ایران منتشر کرد فردی و یا تشکیلاتی دو هزار ملیارد دلار معاملات انجام دادند که پس از انتشار پیغام ترامپ عملا این فرد و یا تشکیلات سریع با بورس بازی خرید های خود را آب کرد و ده ها ملیارد دلار از ما به التفاوت قیمت سهام و کاغذ بازی نفتی به جیب زدند.طبق قوانین آمریکا در صورتی که این ماجرا اثبات شود که کسی یا کسانی از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مطلع بودند چیزی حدود 10 سال زندان و مصادره کل اموال در انتظار آنها خواهد بود.تقریبا همه کارشناسان مربوطه باور دارند که زد و بند هایی پشت پرده در کار بوده و شاید هم پای رئیس جمهوری آمریکا و یا نزدیکان در این ماجرا گیر باشد و احتمال اینکه دولت آمریکا به دادستانی که منصوب خودشان است اجازه انجام تحقیقات در این زمینه را بدهد بسیار بعید به نظر می آید و احتمالا باید صبر کرد که دولت آمریکا تغییر کند تا دولت بعدی در این باره تحقیقات انجام دهد.البته بحث فساد در دولت آمریکا و نزدیکان روسای جمهوری امری جدید در سیستم حکومتی ایالات متحده نیست و در دوره قبل هم هانتر بایدن پسر جو بایدن متهم به آن بود که با مافیاهای اوکراینی در ارتباط است و خانواده بایدن از طریق این مافیاها ده ها ملیارد دلار به جیب زده اند و در نهایت با عفو رئیس جمهوری (پدرش) از دادگاه و تحقیقات در این باره خلاص شد.حتی بسیاری اخبار درباره اینکه مقامات سیاسی و نظامی آمریکا برای پولشویی و سوء استفاده مالی اوکراین را بر علیه روسیه تحریک کردند تا جنگ به راه بیاندازند در رسانه های آمریکا مطرح شده و اسناد و مدارکی مبنی بر اینکه ده ها ملیارد دلار از پولهایی که بنا بود به بهانه کمک به اوکراین هزینه شود توسط مقامات آمریکایی و اروپایی اختلاس شده بوده.طبق قوانین آمریکا همه اموالی که در اختیار دولت آمریکا است تحت نظر وزارت خزانه داری می باشد اما وقتی که این پولها به عنوان کمک برای کشور دیگری ارسال شود از نظارت وزارت خزانه داری خارج می شوند و راحت می توان پولها را اختلاس کرد.قبل تر هم چنین پرونده هایی برای بسیاری مقامات سیاسی و نظامی آمریکا که در عراق و افغانستان فعال بودند باز شده اما در نهایت لابی های قدرت درون ایالات متحده این پرونده ها را به شکلی مختومه کردند.امروزه هم بسیاری بر این باور هستند که ماجرای راه اندازی جنگ بر علیه ایران فرصتی را برای سوء استفاده های مالی برخی شخصیت های سیاسی و نظامی درون ایالات متحده ایجاد کرده و احتمالا هم برخی لابی های قدرت مخصوصا لابی های حامی اسرائیل که در انتخابات به ترامپ کمک کرده بودند نیز در این فساد ها دخیل باشند و ماجرای راه اندازی جنگ بر علیه ایران روی دیگری دارد که روی فساد آن است.نباید هم فراموش کرد که نخست وزیر اسرائیل در حال حاضر به دلیل فساد اقتصادی درگیر دادگاه است و با راه اندازی جنگ های مختلف تلاش دارد از مجازات فرار کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60