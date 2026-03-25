شهادت 23 نیروی کادر سلامت در جنگ آمریکا اسرائیل با ایران
شهادت 23 نیروی کادر سلامت در جنگ آمریکا اسرائیل با ایران
بر اساس آخرین آمار شهدا، مصدومان و آسیب‌های نظام سلامت تا روز پنجم فروردین که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران منتشر شده:شهدای کادر سلامت: 23 نفرمصدومان حوزه سلامت: 112 نفرمراکز درمانی و بهداشتی آسیب‌دیده: 226 واحدبیمارستان غیرفعال: 12 بیمارستانمراکز درمانی تخلیه شده به دلیل همجواری: 7 واحدپایگاه اورژانس آسیب‌دیده: 49 پایگاهآمبولانس آسیب‌دیده: 38 دستگاهتعداد اعمال جراحی: 902 موردبستری موجود: 924 نفر
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران از نهم اسفند ماه 1404 آغاز شد؛ این جملات با هدف قرار دادن مناطق مسکونی، بیمارستان ها، مدارس و زیرساخت های ایران همراه بود.
بر اساس آخرین آمار شهدا، مصدومان و آسیب‌های نظام سلامت تا روز پنجم فروردین که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران منتشر شده:
شهدای کادر سلامت: 23 نفر
مصدومان حوزه سلامت: 112 نفر
مراکز درمانی و بهداشتی آسیب‌دیده: 226 واحد
بیمارستان غیرفعال: 12 بیمارستان
مراکز درمانی تخلیه شده به دلیل همجواری: 7 واحد
پایگاه اورژانس آسیب‌دیده: 49 پایگاه
آمبولانس آسیب‌دیده: 38 دستگاه
تعداد اعمال جراحی: 902 مورد
بستری موجود: 924 نفر
