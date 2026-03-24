کیم جونگ اون رسماً کره جنوبی را یک کشور متخاصم اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، این خبر را در سخنرانی اصلی خود در اولین جلسه پانزدهمین مجمع عالی خلق کره شمالی اعلام کرد. 24.03.2026, اسپوتنیک ایران

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، این خبر را در سخنرانی اصلی خود در اولین جلسه پانزدهمین مجمع عالی خلق کره شمالی اعلام کرد.رهبر کره شمالی افزود که هرگونه تجاوز احتمالی کره جنوبی به کره شمالی با انتقام بی‌رحمانه‌ای روبرو خواهد شد.در پایان ماه فوریه، رهبر کره شمالی هرگونه ارتباط با کره جنوبی را کاملاً رد کرد و بار دیگر بر اصل دو کشور متمایز و متخاصم تأکید کرد و خاطرنشان کرد که حتی سازمان ملل نیز این کشورها را به عنوان دو کشور جداگانه ثبت می‌کند.

