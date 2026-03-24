کارشناس: ترامپ برای نجات خود تلاش می کند

تنها چیزی که در حال حاضر برای همه محرز شده این است که ایالات متحده و اسرائیل به دنبال آزادی و صلح و ثبات برای مردم ایران نمی باشند. 24.03.2026, اسپوتنیک ایران

حدود 2 ساعت مانده به شروع کار در بورس نیویورک دونالد ترامپ از تهدید خود مبنی بر هدف قرار دادن تاسیسات برق ایران عقب نشینی کرد و ادعا کرد که مذاکراتی با ایران در پیش است و وی می خواهد 5 روز مهلت به این مذاکرات بدهد.در واقع آن پنج روز هم دقیقا دوره ای به حساب می آید که بورس فعال است و بعد از آن دوباره شنبه و یک شنبه آینده بورس تعطیل خواهد شد.همه کارشناسان بدون استثنا متفق القول بودند و هستند که این کار ترامپ فقط برای آن بود که خودش را نجات دهد چرا که همه پیش بینی ها مبنی بر این بود که بورس آمریکا به شدت سقوط خواهد کرد و قیمت نفت سر به فلک خواهد کشید و در صورتی که رئیس جمهوری آمریکا تهدید خود را عملی کند و به تاسیسات انرژی ایران حمله کند و ایران هم تهدید های خود را عملی کند یک فاجعه در انتظار بورس های آمریکا خواهد بود و فاجعه ای بد تر از رکود اقتصادی 1929 در آمریکا رقم خواهد خورد.در این بین برخی باور دارند که شاید این هم یک توطئه جدید توسط آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران باشد و در حالی که می خواهند القا کنند که به دنبال مذاکره هستند به یکباره به ایرانی ها نارو بزنند یا اینکه آمریکا ماموریت را به عهده اسرائیل بگذارد تا اسرائیل تاسیسات انرژی ایران را هدف قرار دهد و آمریکا از این ماجرا شانه خالی کند.امروز هم اسرائیلی ها به تاسیسات گازی در اصفهان و خرمشهر حمله کردند، امری که به نوعی نشان از آن دارد که میان آمریکا و اسرائیلی هماهنگی هایی در پشت پرده وجود دارد.این حمله ها در شرایطی انجام شد که هفته قبل ترامپ اظهار داشته بود که به نتانیاهو دستور داده تا به تاسیسات انرژی ایران حمله نکنند و نتانیاهو اظهار داشته بود که به خاطر تقاضای ترامپ دیگر به تاسیسات ایران حمله نخواهد کرد.حال باید دید کدام به دیگری دهن کجی کرده.برخی هم باور دارند که آمریکایی ها در حال اعزام نیروی زمینی به منطقه می باشند و اعزام این نیروها تا آخر هفته ادامه خواهد داشت و شاید آنوقت بخواهند عملیات زمینی ای را برای تصرف یک یا چند جزیره ایران انجام دهند یا حتی به خاک سرزمین اصلی ایران نیز حمله کنند.به هر حال شایعات و گمانه زنی ها بسیار زیاد است اما تنها چیزی که در حال حاضر برای همه محرز شده این است که ایالات متحده و اسرائیل به دنبال آزادی و صلح و ثبات برای مردم ایران نمی باشند و تنها هدف آنها نابودی ایران است و متاسفانه برخی کشورهای منطقه هم در این زمینه دندان تیز کرده اند تا بلکه تکه ای از ایران را بتوانند بکنند.در مقابل وحدت ملت مردم ایران و بی باکی نیروهای مسلح این کشور در مقابله با دشمن موجب آن شده که دشمن در انجام توطئه های خود بر علیه ایران مردد شود و برخی باور دارند به همین دلیل ترامپ تلاش دارد خود را از این گودال خارج کند و کشورهای عرب منطقه و اسرائیل را در مقابل ایران قرار دهد.مطرح کردن بحث وجود مذاکرات در حالی که ایرانی ها تاکید دارند مذاکراتی در کار نیست هم بیشتر برای این است که بازارهای اقتصادی آمریکا را کنترل کند تا بلکه بتواند روزنه ای برای خودش پیدا کند و بس.طبق آماری که سی بی اس آمریکا که مدیریت اش با تیم ترامپ همسو است منتظر کرده امروزه فقط حدود 8 درصد آمریکایی ها از جنگ حمایت می کنند و حامیان ترامپ هم به سمت مخالفت با رویکرد دولت این کشور روی آورده اند.دلیل اش هم این است که ایران موفق شده جمعیت حامی ترامپ را هدف قرار دهد و جنگ اقتصادی ای که ایران راه انداخته متوجه آنها شده.ترامپ هم باور دارد پنج روز هم پنج روز است به قول معروف از این ستون به آن ستون ممکن است فرجی ایجاد شود.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران