افزایش بناهای تاریخی جهانی، ملی و واجد ارزش خسارت‌دیده در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی: افزایش بناهای تاریخی جهانی، ملی و واجد ارزش خسارت‌دیده در حملات آمریکایی-اسرائیلی به 114 مورد

گستره تخریب میراث‌فرهنگی به 16 استان کشور رسیده استهماهنگی مقدمات اعزام هیاتی از یونسکو به ایران برای بررسی میدانی بناهای خسارت‌دیدهبه گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، بر اساس بیانیه شماره 4 وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر اساس آخرین ارزیابی‌های میدانی و گزارش‌های کارشناسی تا تاریخ 2 فروردین‌ماه 1405، تاکنون 114 بنای فرهنگی و تاریخی—شامل بناهای ثبت‌جهانی، آثار ثبت ملی و محوطه‌ها و بناهای واجد ارزش—دچار خسارت شده‌اند.در میان بناها و آثار آسیب‌دیده، 48 موزه و 6 بافت تاریخی شهری تهران، اصفهان، سنندج، کرمانشاه، قم و خوانسار قرار دارندگستره جغرافیایی خسارات، بخش‌های وسیعی از کشور را دربرگرفته است؛ به‌گونه‌ای که تهران با 60 مورد، اصفهان با 20 مورد، کردستان با 12 مورد و استان‌های لرستان، کرمانشاه، بوشهر، قم، البرز، آذربایجان شرقی و غربی، مازندران، سیستان و بلوچستان، گیلان، ایلام، خوزستان و فارس نیز هر یک با مواردی از خسارات در این فهرست قرار دارندبرآورد دقیق خسارات مالی همچنان در دست بررسی‌های تخصصی قرار دارد و نتایج نهایی پس از تکمیل ارزیابی‌های میدانی اعلام خواهد شدایرانیان سراسر جهان، "اجزای یک پیکره تمدنی واحد" هستند و نقش‌آفرینی مسئولانه آنان در تبیین حقیقت وضعیت میراث‌فرهنگی ایران در سطح افکار عمومی جهانی ستودنی است و تداوم این مسیر ضروری استاین وزارتخانه از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک، 9 نامه رسمی به نهادهای بین‌المللی ارسال کرده و مجموعه‌ای از رایزنی‌ها و مکاتبات گسترده را در دستور کار قرار داده استوزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن قدردانی از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی که علی‌رغم مخاطرات جدی، در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته و روایت دقیق و حرفه‌ای این رخدادها را به افکار عمومی جهانی منتقل کرده‌اند، بر نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در صیانت از حقیقت و مقابله با تحریف تاکید می‌شودپس از اعلام آمادگی یونسکو برای اعزام هیات کارشناسی جهت بررسی وضعیت برخی آثار ثبت‌جهانی آسیب‌دیده، مقدمات این اقدام در حال انجام است.

شیوا آبشناس

