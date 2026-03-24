افزایش بناهای تاریخی جهانی، ملی و واجد ارزش خسارتدیده در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی: افزایش بناهای تاریخی جهانی، ملی و واجد ارزش خسارتدیده در حملات آمریکایی-اسرائیلی به 114 مورد
گستره تخریب میراثفرهنگی به 16 استان کشور رسیده است
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، بر اساس بیانیه شماره 4 وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر اساس آخرین ارزیابیهای میدانی و گزارشهای کارشناسی تا تاریخ 2 فروردینماه 1405، تاکنون 114 بنای فرهنگی و تاریخی—شامل بناهای ثبتجهانی، آثار ثبت ملی و محوطهها و بناهای واجد ارزش—دچار خسارت شدهاند.
در میان بناها و آثار آسیبدیده، 48 موزه و 6 بافت تاریخی شهری تهران، اصفهان، سنندج، کرمانشاه، قم و خوانسار قرار دارند
گستره جغرافیایی خسارات، بخشهای وسیعی از کشور را دربرگرفته است؛ بهگونهای که تهران با 60 مورد، اصفهان با 20 مورد، کردستان با 12 مورد و استانهای لرستان، کرمانشاه، بوشهر، قم، البرز، آذربایجان شرقی و غربی، مازندران، سیستان و بلوچستان، گیلان، ایلام، خوزستان و فارس نیز هر یک با مواردی از خسارات در این فهرست قرار دارند
برآورد دقیق خسارات مالی همچنان در دست بررسیهای تخصصی قرار دارد و نتایج نهایی پس از تکمیل ارزیابیهای میدانی اعلام خواهد شد
ایرانیان سراسر جهان، "اجزای یک پیکره تمدنی واحد" هستند و نقشآفرینی مسئولانه آنان در تبیین حقیقت وضعیت میراثفرهنگی ایران در سطح افکار عمومی جهانی ستودنی است و تداوم این مسیر ضروری است
این وزارتخانه از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک، 9 نامه رسمی به نهادهای بینالمللی ارسال کرده و مجموعهای از رایزنیها و مکاتبات گسترده را در دستور کار قرار داده است
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ضمن قدردانی از رسانههای داخلی و بینالمللی که علیرغم مخاطرات جدی، در مناطق آسیبدیده حضور یافته و روایت دقیق و حرفهای این رخدادها را به افکار عمومی جهانی منتقل کردهاند، بر نقش بیبدیل رسانهها در صیانت از حقیقت و مقابله با تحریف تاکید میشود
پس از اعلام آمادگی یونسکو برای اعزام هیات کارشناسی جهت بررسی وضعیت برخی آثار ثبتجهانی آسیبدیده، مقدمات این اقدام در حال انجام است.
