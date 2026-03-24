آمریکا-اسرائیل به 2 زیرساخت انرژی در اصفهان و خرمشهر حمله کردند
اسپوتنیک ایران
به گزارش "فارس" در ادامۀ حملات دشمن آمریکایی اسرائیلی، ساختمان ادارۀ گاز و ایستگاه تقلیل گاز در خیابان کاوۀ اصفهان هدف اصابت قرار گرفت که بر اثر آن، بخشهایی... 24.03.2026, اسپوتنیک ایران
08:36 24.03.2026 (بروز رسانی شده: 08:40 24.03.2026)
به گزارش "فارس" در ادامۀ حملات دشمن آمریکایی اسرائیلی، ساختمان ادارۀ گاز و ایستگاه تقلیل گاز در خیابان کاوۀ اصفهان هدف اصابت قرار گرفت که بر اثر آن، بخشهایی از این تأسیسات و منازل اطراف دچار خسارت شدند.
همزمان گزارشهایی از هدف قرار گرفتن خط لولۀ گاز نیروگاه برق خرمشهر نیز منتشر شد. به گفتۀ فرماندار خرمشهر، یک پرتابه به محدودۀ خارج از ایستگاه خط گاز خرمشهر اصابت کرد که این حادثه تلفات جانی نداشته است.
پیش از این، ترامپ از تعویق 5 روزه حملات آمریکا به زیرساختهای انرژی ایران خبر داده بود.