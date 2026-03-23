کارشناس: هرگونه حضور طولانیمدت نیروی زمینی خارجی در ایران با تلفات بسیار سنگین همراه خواهد بود
کارشناس: هرگونه حضور طولانیمدت نیروی زمینی خارجی در ایران با تلفات بسیار سنگین همراه خواهد بود
ایران از نظر جمعیتی و ساختار نظامی شامل نیروی زمینی، سپاه، بسیج و دارای ظرفیت عظیمی برای جنگ فرسایشی و نامتقارن در عمق سرزمین است. 23.03.2026, اسپوتنیک ایران
2026-03-23T15:32+0430
2026-03-23T15:32+0430
2026-03-23T15:36+0430
طبق برخی گزارشهای رسانهای، واشنگتن قصد دارد یک عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک ایران آغاز کند. برای این منظور، گفته میشود که ایالات متحده اعزام نیرو به خاورمیانه را تسریع کرده است. علی شیر یزدانی پژوهشگر مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک درباره این خبر گفت:22 اسفندماه، بعد از اینکه رئیسجمهور آمریکا در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که عملیاتی نظامی بر علیه اهدافی در جزیره خارک انجام داده و آن را نابود کرده است، منجر به گمانهزنیهایی درباره گسترش عملیات به درگیری زمینی شد.اگرچه تاکنون مقامات نظامی آمریکا یا منابع مستقل، برنامهای برای فرود یا اعزام نیروی پیادهنظام به خاک ایران یا جزیره خارک تایید نکردهاند اما اگر چنين اتفاقی بیافتد سربازان آمریکایی به دروازه جهنم خود قدم خواهند گذاشت.یزدانی ضمن اشاره به ساختار نظامی ایران تصریح کرد، ایران از نظر جمعیتی و ساختار نظامی شامل نیروی زمینی، سپاه، بسیج و...دارای ظرفیت عظیمی برای جنگ فرسایشی و نامتقارن در عمق سرزمین است.از سویی، تجربه شکستهای گذشته آمریکا و متفقین در منطقه مانند عملیات پنجه عقاب در طبس یا مشکلات اشغال عراق و افغانستان نشان میدهد که هرگونه حضور طولانیمدت نیروی زمینی خارجی در ایران با تلفات بسیار سنگین و هدر رفتن منابع همراه خواهد بود.وی افزود، ایران سوریه نیست و اشغال آن به هزاران سرباز و دههها زمان نیاز دارد که از عهده قدرت نظامی غرب برنمیآید. اگر آمریکا اصرار به حمله داشته باشد، نه تنها هزینههای انسانی و مالی سنگینی را متحمل خواهد شد، بلکه توازن قدرت در خاورمیانه را نیز کاملاً از دست خواهد داد.یزدانی در پایان خاطر نشان کرد، حضور نیروی زمینی، نه تنها منجر به پیروزی قطعی آمریکا نمیشود، بلکه میتواند به یک کابوس استراتژیک برای واشنگتن تبدیل شود. به همین دلیل، حملات آمریکا فعلا در حد حملاتی راکتی و هوایی باقی خواهد ماند، مگر اینکه محاسبات سیاسی در واشنگتن تغییر بنیادین کند که این هم تازه ابتدای راه ایالاتمتحده خواهد بود.
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
کارشناس: هرگونه حضور طولانیمدت نیروی زمینی خارجی در ایران با تلفات بسیار سنگین همراه خواهد بود
15:32 23.03.2026 (بروز رسانی شده: 15:36 23.03.2026)
ایران از نظر جمعیتی و ساختار نظامی شامل نیروی زمینی، سپاه، بسیج و دارای ظرفیت عظیمی برای جنگ فرسایشی و نامتقارن در عمق سرزمین است.
طبق برخی گزارشهای رسانهای، واشنگتن قصد دارد یک عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک ایران آغاز کند. برای این منظور، گفته میشود که ایالات متحده اعزام نیرو به خاورمیانه را تسریع کرده است. علی شیر یزدانی پژوهشگر مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک درباره این خبر گفت:
22 اسفندماه، بعد از اینکه رئیسجمهور آمریکا در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که عملیاتی نظامی بر علیه اهدافی در جزیره خارک انجام داده و آن را نابود کرده است، منجر به گمانهزنیهایی درباره گسترش عملیات به درگیری زمینی شد.
اگرچه تاکنون مقامات نظامی آمریکا یا منابع مستقل، برنامهای برای فرود یا اعزام نیروی پیادهنظام به خاک ایران یا جزیره خارک تایید نکردهاند اما اگر چنين اتفاقی بیافتد سربازان آمریکایی به دروازه جهنم خود قدم خواهند گذاشت.
یزدانی ضمن اشاره به ساختار نظامی ایران تصریح کرد، ایران از نظر جمعیتی و ساختار نظامی شامل نیروی زمینی، سپاه، بسیج و...دارای ظرفیت عظیمی برای جنگ فرسایشی و نامتقارن در عمق سرزمین است.
از سویی، تجربه شکستهای گذشته آمریکا و متفقین در منطقه مانند عملیات پنجه عقاب در طبس یا مشکلات اشغال عراق و افغانستان نشان میدهد که هرگونه حضور طولانیمدت نیروی زمینی خارجی در ایران با تلفات بسیار سنگین و هدر رفتن منابع همراه خواهد بود.
وی افزود، ایران سوریه نیست و اشغال آن به هزاران سرباز و دههها زمان نیاز دارد که از عهده قدرت نظامی غرب برنمیآید. اگر آمریکا اصرار به حمله داشته باشد، نه تنها هزینههای انسانی و مالی سنگینی را متحمل خواهد شد، بلکه توازن قدرت در خاورمیانه را نیز کاملاً از دست خواهد داد.
یزدانی در پایان خاطر نشان کرد، حضور نیروی زمینی، نه تنها منجر به پیروزی قطعی آمریکا نمیشود، بلکه میتواند به یک کابوس استراتژیک برای واشنگتن تبدیل شود. به همین دلیل، حملات آمریکا فعلا در حد حملاتی راکتی و هوایی باقی خواهد ماند، مگر اینکه محاسبات سیاسی در واشنگتن تغییر بنیادین کند که این هم تازه ابتدای راه ایالاتمتحده خواهد بود.