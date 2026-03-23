اسرائیل و ایالاتمتحده جهان را به سوی فاجعه هستهای سوق خواهند داد
اسپوتنیک ایران
اگر با حملات موشکی به تأسیسات گاز موجود در سانتریفیوژها آزاد شود یک حادثه شیمیایی بسیار شدید رخ خواهد داد و میتواند اسید بسیار قوی تولید کند. 23.03.2026, اسپوتنیک ایران
2026-03-23T13:47+0430
سمیه پسندیده کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک ابعاد و خطرات زیستمحیطی حمله اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران را مورد بررسی قرار داد.در این گفتگو پسندیده اظهار داشت، اسرائیل و آمریکا در جنگ 12 روزه برای اولين بار زیرساختهای هستهای ایران و تأسیسات غنیسازی اورانیوم را در ایران هدف قرار داده و در دومین حملات در جنگ موسوم به "جنگ رمضان" آن را تکرار کردند.گفته شده که در اولین حملات تأسیسات نطنز طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی متحمل خسارات قابل توجه شده است و تأسیسات فردو نیز در عمق یک کوه قرار دارد. برای تخریب تأسیسات فردو نیازمند بمبهای قدرتمندی به نام "بونکرباستر" است که توان تخریب عمق زمین را دارند و تنها ایالات متحده آن را در اختیار دارد.وی تصريح کرد، بدون ترديد هرگونه حملات نظامی به تأسیسات هستهای احتمال نشت رادیواکتیو با پیامدهای جدی برای مردم و محیطزیست را افزایش میدهد.این کارشناس در ادامه توضیح داد، وقتی اورانیوم در رآکتور یا مثلا بمب تجزیه میشود، محصولات شکافت تشکیل میشود و موادی همچون سزیم رادیواکتیو، استرانسیم رادیواکتیو و ید رادیواکتیو حاصل میشود که خطرات خیلی جدی آلودگی زیستمحیطی را به همراه خواهند داشت.اما از آنجا که در تأسیسات غنیسازی ایران هیچ واکنش هستهای در جریان نیست، اورانیوم ممکن است به صورت محلی توسط انفجار پراکنده شود. البته دانشمندان میگویند تشعشعات اورانیوم خیلی گسترده نمیشود، اما برای افرادی که در نزدیکی محل هستند، ممکن است خطراتی برای سلامتی وجود داشته باشد.همچنین اگر با حملات موشکی به تأسیسات گاز موجود در سانتریفیوژها آزاد شود یک حادثه شیمیایی بسیار شدید رخ خواهد داد و میتواند اسید بسیار قوی تولید کند.پسندیده افزود، ایران نیز به نوبه خود در پاسخ مشروع به حملات اسرائیل نسبت به تأسیسات هستهای خود، شهر دیمونا اسرائیل را که در نزدیکی آن تأسیسات هستهای اسرائیل قرار دارد، مورد حمله قرار داد. ایران در مواضع و اظهارات خود کاملا ثابت و قاطع است و اگر اسرائیل چنین حملاتی را تکرار نماید ایران نیز تک تک این حملات را پاسخ خواهد داد.وی در پایان تصريح کرد، کشورهای متخاصم اکنون باید دریافته باشند که ایران مانند حملات جنگ 12 روزه دیگر خویشتنداری نخواهد نمود و هر حملهای را سطح متقابل پاسخ خواهد داد.بنابراین باید طوری رفتار کنند که بمباران تاسیسات هستهای به یک اتفاق رایج و یک رویه معمول بینالمللی بدل نشود. چراکه مخاطرات فاجعهبار متاثر از این اقدام را نمیتوان نادیده انگاشت.
