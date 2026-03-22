کارشناس سیاسی: خطوط قرمز را رعایت می‌کنیم، مگر اینکه دشمن آنها را نادیده بگیرد

اسپوتنیک ایران

تنگه ی هرمز بسته می ماند 22.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-22T22:58+0430

گزارش و تحلیل

سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون ویژه برجام، در خصوص تهدید ترامپ در هدف قرار دادن تاسیسات برق ایران؛ به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:اولاً بستن تنگه هرمز یک اقدام راهبردی، شجاعانه و مهم برای جمهوری اسلامی ایران است. پیش از آغاز جنگ نیز این موضوع اعلام شد و در طول جنگ تذکرات لازم داده شد و نهایتاً جمهوری اسلامی اقدام به بستن و کنترل تنگه هرمز کرد. این کنترل ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی صریحاً اعلام کرده یا باید تنگه هرمز و منافع آن به همه کشورها بازگردد، یا اجازه نمی‌دهیم هیچ کشوری از آن استفاده کند؛ به‌ویژه دشمنانی که یا سرزمین‌شان را پایگاه حمله به ما قرار داده‌اند یا مستقیماً مانند آمریکا به جنگ علیه ملت ایران پرداختند. بنابراین بستن تنگه هرمز یک راهبرد اساسی و پایدار است و اجازه نمی‌دهیم کسی در آن تردد کند.وی افزود:اما در مورد تهدیدات ترامپ، که مهلت می‌دهند و اراجیف می‌بافند. امروز سخنان یک سیاستمدار درجه اول آمریکا آنچنان در محافل سیاسی مضحکه شده که واقعاً برای کشور و ملت آمریکا جای تأسف دارد. وقتی بیانات او در کنگره مورد تمسخر قرار می‌گیرد، در سایر محافل نیز اعتباری ندارد. جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد تنگه هرمز در اختیار دشمنان یا کمک‌کنندگان به آنها قرار گیرد. شرایط را دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد کرد. بستن تنگه هرمز ادامه دارد و آمریکا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. امکانات جمهوری اسلامی برای مقابله با هرگونه اقدام نظامی کاملاً آماده است.سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، ضمن تاکید بر اینکه هیچ مکثی در پاسخگویی ایران برای حملات وجود ندارد، اظهار داشت:در اخبار گاهی مطرح می‌شود که آمریکایی‌ها قصد دارند تفنگداران دریایی یا نیروی زمینی وارد کنند. مردم ایران همواره این پرسش را دارند که چرا آنها فقط از راه هوایی و موشکی حمله می‌کنند و وارد عرصه زمینی نمی‌شوند تا پاسخ قاطع دریافت کنند. پیشتر اعلام کرده‌ایم خطوط قرمز را رعایت می‌کنیم، مگر اینکه دشمن آنها را نادیده بگیرد. در صورت حمله به تأسیسات زیربنایی، هیچ مکثی در پاسخگویی نخواهیم داشت. همان‌گونه که پیش از این، وقتی به تأسیسات عسلویه حمله شد، پاسخ قاطع دریافت کردند. همین هشدارها آنقدر برای طرف مقابل دردناک بود که ترامپ صراحتاً اعلام کرد از نتانیاهو خواسته به تأسیسات نفتی حمله نشود؛ زیرا می‌دانند عواقب آن برای حوزه انرژی چه فاجعه‌ ای بار می آورد. برق نیز به همین شکل است. اگر کوچکترین تعرضی به زیرساخت‌های برقی ما صورت گیرد، منطقه خاورمیانه باید خاموشی را تجربه کند و توانمندی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده خواهد کرد. ما به آنها اخطار می‌دهیم که این دیوانگی‌ها را تکرار نکنند، در غیر این صورت پاسخ وحشتناکی دریافت خواهند کرد.وی تاکید کرد:امروز اسرائیل و آمریکا در باتلاق جنگی که خود آغاز کرده‌اند گرفتار شده‌اند و با استیصال به دنبال راهی برای نجات از این باتلاق هستند. هر چه از روزهای جنگ را پشت سر بگذاریم، قطعاً دست برتر جمهوری اسلامی ایران بیشتر به نمایش گذاشته خواهد شد. چراکه ملت ایران، ملتی مقاوم، مستحکم، متحد و یکپارچه است. حضور مردم در خیابان‌ها و میادین شهرها گواه این ادعاست. هر شب میلیون‌ها نفر در میادین شهرهای کشور حاضر می‌شوند و از حاکمیت، مقام معظم رهبری، دولت و نظامیان می‌خواهند که به هیچ وجه پای هیچ نوع مصالحه‌ای ننشینند. اگر کسی صحبت از مذاکره کند، در چشم مردم ایران به عنوان خائن شناخته می‌شود. بنابراین به اعتقاد ما، روزهای آینده، روزهای پرافتخار و سربلندی برای ملت ایران خواهد بود و دشمنان با وضعیتی رسوا و مفتضحانه از منطقه فرار خواهند کرد

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

