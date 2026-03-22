https://spnfa.ir/20260322/حمله-زمینی-آمریکا-می-تواند-فاجعه-بارترین-اتفاق-برای-این-کشور-باشد-28776913.html

حمله زمینی آمریکا می تواند فاجعه بارترین اتفاق برای این کشور باشد

اسپوتنیک ایران

بحث پیاده کردن نیرو در ایران یک طرف و بحث پشتیبانی لژستیک و حفظ موقعیت یک بحث دیگر می باشد. 22.03.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/16/28776899_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_6dba75b40eb9dc10fd15bcf5d84fb01d.jpg

رئیس جمهوری آمریکا دستور اعزام حدود 8000 نیروی تفنگداران دریایی این کشور به منطقه خاورمیانه را صادر کرد و این نیروها از سان دیگو گرفته تا شرق آسیا به سمت خاورمیانه به حرکت در آمده اند.برخی رسانه های آمریکایی هم باور دارند هدف از اعزام این نیروها اشغال جزایر ایرانی و یا سواحل این کشور می باشد اما برای چنین کاری بیش از 80 هزار نیرو نیاز است و نه 8 هزار نیرو.اعزام 80 هزار نیرو هم نیاز به موافقت کنگره دارد که قطعا با شرایط سیاسی موجود داخل آمریکا حتی نمایندگان جمهوری خواه هم حاضر نخواهند بود به چنین اقدامی رای دهند.به هر حال امروزه و برای اولین بار در تاریخ آمریکا درصد آمریکایی های حامی جنگ بر علیه ایران به شکلی عجیب غریب به کمتر از 18% رسیده، آن هم در شروع جنگ و نه در اواسط آن ونماینده های کنگره متوجه هستند که حمایت از جنگ بر علیه ایران یعنی قمار کردن روی کرسی نمایندگی شان.به نظر می آید این تصمیم مانند تصمیم به اسکورت نفتکش ها و یا التماس کشورهای غربی و حتی چین برای کمک به آمریکا جهت باز کردن مسیر عبور کشتی ها از تنگه هرمز باشد.کارشناسان نظامی باور دارند که چنین اقدامی می تواند یک خودکشی سیاسی برای ترامپ به حساب آید چرا که باز کردن مسیر تنگه هرمز از طریق نظامی امکان پذیر نمی باشد و کافی است که درگیری هایی در این منطقه وجود داشته باشد تا هیچ کشتی ای جرئت نکند از این تنگه عبور کند و هیچ شرکت بیمه جهانی حاضر نباشد کشتی ها را بیمه کند.علاوه بر آن بحث پیاده کردن نیرو در ایران یک طرف و بحث پشتیبانی لژستیک و حفظ موقعیت یک بحث دیگر می باشد و قطعا این نیروها به شکار خوبی برای ایرانی ها که در به در به دنبال کشتن سربازان آمریکایی می باشند خواهند بود.ایرانی ها صدها هزار موشک کوتاه برد خود را نگه داشته اند تا برای چنین شرایطی از آنها استفاده کنند و نیروهایی که در جزایر ایرانی پیاده می شوند علاوه بر اینکه با مقاومت نیروهای ایرانی مواجه خواهند شد با توجه به نزدیکی این جزایر به خاک ایران مورد بمباران و موشک باران ایرانی ها قرار خواهند گرفت و بعید است بتوانند زنده از آنجا خارج شوند.طی چند روز گذشته هم ایرانی ها با هدف قرار دادن جنگنده های اف 35 و اف 15 و اف 16 آمریکایی و اسرائیلی نشان دادند که سامانه های دفاعی شان هنوز فعال است و هدف قرار دادن هلیکوپترها و هواپیماهای A10 که در ارتفاع پایین پرواز می کنند برای آنها راحت خواهد بود و اگر تا به حال آنها را هدف قرار نداده اند به این دلیل نبوده که امکان هدف قرار دادن آنها نبوده بلکه به این دلیل بوده که منتظر هستند شرایط به درگیری های زمینی بکشد و آنوقت ضربه شصت اصلی را نشان دهند.روند اتفاقات از شروع حمله آمریکا و اسرائیل به ایران تا به امروز نشان می دهد در حالی که به نظر می آید آمریکا و اسرائیل برنامه دقیق و روشنی برای حمله خود به ایران نداشتند و فقط به دنبال سرنگونی نظام و یا تجزیه و نابودی ایران بودند، و البته هنوز هم هستند، ایرانی ها برای چنین رویارویی ای خود را آماده کرده بودند و در مراحل مختلف غافلگیری های غیر قابل باوری را رو کردند.آنچه برای آمریکا و اسرائیل باور پذیر نبود این بود که مردم ایران، حتی همان هایی که همین 2 ماه پیش در اعتراضات به گرانی به خیابان آمده بودند، وقتی که می بینند دشمن به دنبال نابودی کشورشان است همه با هم متحد شوند و در مقابل دشمن بایستند.اینکه در حین بمباران و کشتار مردم میدان ها را خالی نکنند و اجازه ندهند مزدوران آمریکا و اسرائیل به خیابان آیند خود نشان از عزم مردم ایران برای مقابله با دشمن دارد.از سوی دیگر عبور موشک های ایرانی از همه سامانه های دفاعی که آمریکا و اسرائیل برای نیروگاه هسته ای دیمونا ایجاد کرده بودند نشان می دهد که توانمندی های تهاجمی ایران به هیچ وجه کاهش نیافته و هنوز ایران برگه هایی دارد که رو نکرده.تهدید به نابودی نیروگاه های ایران توسط آمریکا هم عملا می تواند موجب نابودی نیروگاه های کل منطقه و اسرائیل گردد و عملا حتی اگر تنگه هرمز باز شود شاید تولید نفتی برای عبور از تنگه هرمز دیگر نباشد و اگر چنین شود دیگر بحث افزایش موقتی قیمت نفت مطرح نیست بلکه بحث قطع کلی صادرات نفت از این منطقه مطرح می باشد، امری که قیمت نفت را به صورت جنون آمیزی افزایش خواهد داد.البته همین صحبت ها و تهدید های ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیر ساخت های برق و نیرو در ایران به خودی خود حرف آنهایی که باور داشتند هدف ترامپ و نتانیاهو کمک به مردم ایران نیست و هدف آنها نابودی ایران است را تایید می کند و قطعا موجب یکپارچگی بیشتر مردم ایران برای مقابله با دشمن خواهد شد.

اسپوتنیک ایران

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

ایران