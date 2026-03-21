نیروهای آمریکایی-اسرائیلی به مجتمع غنی‌سازی نطنز حمله مجددی انجام دادند

در پی حملات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران، مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی‌روشن نطنز، صبح امروز (یکم فروردین 1405)، مورد حمله قرار گرفت. 21.03.2026

در پی حملات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران، مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی‌روشن نطنز، صبح امروز (یکم فروردین 1405)، مورد حمله قرار گرفت. این اقدام، مغایر با قوانین و تعهدات بین‌المللی، از جمله معاهده NPT و سایر مقررات مرتبط با ایمنی و امنیت هسته‌ای است. در این راستا، بررسی‌های فنی و تخصصی درباره احتمال انتشار آلودگی مواد پرتوزا، توسط مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور در محدوده این مجتمع انجام شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند که با توجه به تمهیدات پیش‌بینی‌شده، برنامه‌ریزی‌های قبلی و داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های پایش، هیچ‌گونه نشت مواد پرتوزا در این مجتمع گزارش نشده است و هیچ خطری ساکنان مناطق اطراف این سایت را تهدید نمی‌کند.این خبر را «تسنیم» گزارش داده است.

