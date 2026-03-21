توجه ایران به تله احتمالی آمریکا

توجه ایران به تله احتمالی آمریکا

اسپوتنیک ایران

پس از اینکه ایران عبور و مرور در تنگه هرمز را بر دشمنان خود محدود کرد عملا قیمت های نفت به شکل فزاینده ای بالا رفتند و آمریکایی ها به صورت دیوانه وار تلاش... 21.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-21T20:14+0330

2026-03-21T20:14+0330

2026-03-21T20:15+0330

گزارش و تحلیل

امروز خبری که برای برخی شوکه کننده به نظر می آمد در رسانه ها منتشر شد.ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته برای مدت یک ماه تحریم های نفتی ایران را تعلیق کند تا ایران بتواند نفت هایی که در ناوگان سایه اش در اختیار دارد را در بازارها بدون محدودیت به فروش برساند.رئیس خزانه داری آمریکا هم بهانه چنین تصمیمی را کنترل قیمت ها در بازار نفت عنوان کرده.پس از اینکه ایران عبور و مرور در تنگه هرمز را بر دشمنان خود محدود کرد عملا قیمت های نفت به شکل فزاینده ای بالا رفتند و آمریکایی ها به صورت دیوانه وار تلاش دارند قیمت های بازار را کنترل کنند.عملا ایران با این اقدام خود جنگ را به نیویورک و واشنگتن منتقل کرد به گونه ای که بازارهای بورس نیویورک با شوک مواجه شدند و انعکاس آن در داخل آمریکا و واشنگتن بسیار مشهود بود.علاوه بر آن این اقدام ایران موجب آن شد که حتی متحدین ایالات متحده در کشورهای غربی معترض تصمیم ایالات متحده در حمله به ایران شوند و کل جهان امروزه مخالفت با تصمیم آمریکا که به تبعیت از اسرائیل بود را اعلام کرده و همه نتانیاهو را مسئول بحرانی که جهان با آن مواجه می باشد می دانند و عملا نفرت و انزجار از اسرائیل و شخص نتانیاهو به شکلی بی سابقه در جامعه جهانی چه محافل سیاسی این جامعه چه حتی در میان مردم به شدت بالا رفته.این ماجرا منجر به آن شده که درون ایالات متحده همه سیاست مداران حامی اسرائیل موقعیت خود را به شدت در خطر ببینند و کارشناسان باور دارند در انتخابات آتی کنگره آمریکا تمام نمایندگان و سیاستمداران حامی اسرائیل کرسی های خود را از دست خواهند داد و مخالفت با حمایت از اسرائیل درون ایالات متحده برای اولین بار به شکلی غیر قابل باور شعله ور شده.هفته گذشته ایالات متحده علیرغم میل باطنی اش برای یکماه تحریم های فروش نفت روسیه را تعلیق کرد و این اقدام فقط حدود چهار پنج دلار روی قیمت ها اثر گذاشت و بر اساس بر آورد کارشناسان اقتصادی با توجه به اینکه صادرات از تنگه هرمز حدود 25 ملیون بشکه نفت بوده و امروزه عربستان سعودی و امارات از طریق بنادر ینبع و فجیره می توانند در نهایت 5 ملیون بشکه نفت را صادر کنند عملا بازارها روزانه حدود 20 ملیون بشکه کمبود دارند و روسیه حدود 120 ملیون بشکه نفت در ناوگان سایه خود داشت که فقط 6 روز این نقص را پوشش می داد.طبق بر آوردها ایران حدود 190 ملیون بشکه نفت در ناوگان سایه خود دارد که عملا حدود 9 تا نهایتا 10 روز این کاهش را جبران می کند و آمریکایی ها امیدوار هستند با این اقدام 9 تا 10 روز بازارها را کنترل کنند تا ببینند طی این مدت می توانند راهکاری برای خروج از این مخمصه پیدا کنند یا نه.پس از امضای برجام ایران ملیون ها بشکه نفت خود را به برخی کشورها مانند کره جنوبی و ژاپن فروخت ولی آنها به یکباره پول نفت ایران را بلوکه کردند و شاید همه به یاد دارند که پس از سالها کشمکش کره جنوبی 7 ملیارد دلار پول ایران را شش ملیارد دلار پس داد و به قطر حواله کرد و بعد قطری ها به دستور آمریکا پولها را بلوکه کردند..بر اساس قیمت های امروزی نفت 190 ملیون بشکه ایران چیزی حدود 21 ملیارد دلار ارزش دارد و قطعا ایرانی ها اینبار اگر بخواهند این نفت را بفروشند دیگر در تله آمریکایی ها گیر نخواهند کرد که نفت را به کشورهایی که نمی شود به آنها اعتماد کرد بفروشند وفقط نفت را نقدی به فروش خواهد رساند و با توجه به شرایط امروزی وکیفیت نفت ایران قطعا ایران دیگر کمتر از قیمت بازار را قبول نخواهد کرد.امروزه حتی این بحث مطرح است که ایران برای کشورهای اروپایی مخصوصا سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان شرط گذاشته که اگر می خواهند کشتی هایشان از تنگه هرمز عبور کنند باید اول تحریم های ایران را لغو کنند و تقاضای اجرای بند ماشه برجام را از شورای امنیت خارج کنند، به قول معروف اعلام کنند که غلط کردند.عملا می توان گفت نیروهای مسلح ایران موفق شدند طی 20 روز کاری کنند که سی سال مذاکره نتوانست انجام دهد، یعنی وادار کردن آمریکا به رفع تحریم های ایران.آمریکا هم با اشتباه خود در حمله به ایران این مستمسک را به ایران داد تا از ابزار تنگه هرمز برای مقابله با تحریم ها استفاده کند و به جهان بگوید اگر ما تحریم باشیم همه تحریم خواهید بود.همچنین بد نیست به این نکته توجه داشت که ایران مشتری های قدیمی خود برای نفت را دارد و احتمالا تصمیمی ندارد که بخواهد کاری کند که فشار بر علیه دولت آمریکا یکی دو هفته کاهش یابد.امروزه برخی رسانه های آمریکا در باره حمله زمینی احتمالی آمریکا به ایران برای باز کردن تنگه هرمز و یا اشغال جزیره خارک صحبت می کردند که با توجه به تعداد نیروهای اعزام شده آمریکایی که حدود 5 هزار نیرو هستند به نظر می رسد این ماجرا مانند ماجرای اسکورت نفتکش ها توسط ارتش آمریکا یک حرف توخالی بیش نیست و همه کارشناسان نظامی متفق القول هستند که اعزام این نیروها به ایران یعنی به خطر انداختن جان همه آنها.همچنین باید به این نکته توجه داشت که اگر آنها پایانه صادراتی نفت ایران را بخواهند اشغال کنند و یا از کار بیاندازند ایران هم همه پایانه های نفتی کشورهای همجوار را نابود خواهد کرد و آنوقت حتی اگر تنگه هرمز هم باز شود دیگر تا مدت ها امکان صادرات نفت از این تنگه وجود نخواهد داشت و چنین اقدامی می تواند قیمت نفت را به شکلی بی سابقه بالا ببرد و بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی خود ایالات متحده چنین اتفاقی می تواند موجبات یک رکود اقتصادی بزرگ مانند رکود اقتصادی 1929 در آمریکا و یا بد تر از آن را برای ایالات متحده و کشورهای غربی رقم بزند.

اسپوتنیک ایران

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60