جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران (28 فوریه 2026 – تا به امروز)

واكنش روسيه ديري نپاييد: در 1 مارس (11 اسفند)، پوتين به مسعود پزشكيان، رئيس‌جمهور ايران، به دليل كشته شدن سيد علي خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، و اعضاي خانواده‌اش تسليت گفت و خاطرنشان كرد كه اين قتل با نقض متهورانه تمامي هنجارهاي اخلاق انساني و حقوق بين‌الملل انجام شده است. پوتين همچنين موضع اصولي روسيه را در مورد لزوم توقف فوري عمليات نظامي، كنار گذاشتن روش‌هاي زورمدارانه براي حل مشكلات پيرامون ايران و در كل منطقه خاورميانه و بازگشت هرچه سريع‌تر به مسير حل‌وفصل سياسي-ديپلماتيك تأييد كرد.