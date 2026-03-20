Sputnik ایران
وزیر فرهنگ ایران: وجدان های بیدار جهان صدای مظلومیت ایران را به گوش جهانیان برسانند
وزیر فرهنگ ایران: وجدان های بیدار جهان صدای مظلومیت ایران را به گوش جهانیان برسانند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی خطاب به وزرای فرهنگ کشورهای مسلمان به مناسبت عید سعید فطر از آنان خواست صدای مظلومیت ایران در جهان باشند. 20.03.2026, اسپوتنیک ایران
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی خطاب به وزرای فرهنگ کشورهای مسلمان به مناسبت عید سعید فطر از آنان خواست صدای مظلومیت ایران در جهان باشند.سیدعباس صالحی در پیامی به وزرای فرهنگ کشورهای مسلمان به مناسبت عید سعید فطر، با اشاره به جنگ اسراییل و آمریکا با جمهوری اسلامی گفت:متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:"بسم‌الله الرحمن الرحیم؛فرارسیدن عید سعید فطر، عید بندگی و وحدت امت اسلامی را به جناب‌عالی و ملت‌های مسلمان جهان تبریک می‌گویم.در شرایطی این ایام فرخنده را گرامی می‌داریم که ملت ایران، در ماه مبارک رمضان زیر فشار و حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا ، روزهایی سخت اما سرافراز را گذراند و هم‌چنان این تهاجم ددمنشانه ادامه دارد.در این جنگ وحشیانه زنان، مردان و کودکان بی‌گناه ( از جمله دانش‌آموزان مدرسه میناب ) در این سرزمین مظلومانه جان می‌بازند و مناطق مسکونی و مواریث فرهنگی و تاریخی کشور عزیزمان نابود می‌شوند، گر چه مردم ایران همچنان ایستاده‌اند و بر ایمان، عزت و استقلال خود پای می‌فشارند.در چنین موقعیتی، مسئولیت تاریخی و اخلاقی همه اندیشمندان، هنرمندان و نخبگان فرهنگی جهان اسلام بیش از پیش سنگین است.چه این که در تعالیم بنیادین پیامبر خاتم گرامی این نکته قرار دارد که سکوت در برابر ظلم، یاری به ظالم است.امروز زمان آن است که وجدان‌های بیدار در عرصه فرهنگ و هنر جهان اسلام ، صدای مظلومیت ایران و مقاومت دیگر ملت‌های حق‌طلب را به گوش جهانیان برسانند.با امید به اتحاد فرهنگی امت اسلامی و گسترش پیام صلح، عدالت و کرامت انسانی در سراسر جهان."
شیوا آبشناس
