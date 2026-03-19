حتی افزایش 50 درصدی قیمت گاز طبیعی در بازار جهانی نباید تعجببرانگیز باشد

اسپوتنیک ایران

سمیه پسندیده، کارشناس مسائل بین الملل در خصوص تبعات حمله راکتی به میدان پارس جنوبی و همچنین حمله تلافی جویانه ایران به بزرگترین میدان‌ گازی قطر به اسپوتنیک... 19.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-19T16:47+0330

سمیه پسندیده، کارشناس مسائل بین الملل در خصوص تبعات حمله راکتی به میدان پارس جنوبی و همچنین حمله تلافی جویانه ایران به بزرگترین میدان‌ گازی قطر به اسپوتنیک اظهار داشت:این دو میدانی گازی که از دیروز مورد حملات مشوکی قرار گرفته¬اند هر دو از مهم‌ترین منابع تأمین گاز طبیعی و LNG جهان هستند و پارس جنوبی از میادین گازی مشترک میان ایران و قطر است. بدون شک هرگونه اختلال در این زیرساخت‌ها عرضه جهانی گاز را به‌شدت کاهش خواهد داد و در نتیجه قیمت‌ها را به‌ویژه در اروپا و آسیا به‌سرعت افزایش دهد و اکنون برآورده کارشناس ها حاکی از احتمال رشد 50 درصدی قیمت گاز طبیعی در جهان است.پسندیده در ادامه افزود، باید توجه داشت که بازار LNG از مدتها قبل تحت تنش نسبی ناشی از مناقشات نظامی روسیه و اوکراین بود و حالا در چنین شرایطی احتمالا با شوک عرضه جدی مواجه می‌شود. از سویی تنگه هرمز به عنوان یکی از مسیرهای حیاتی انرژی تحت کنترل نظامی کامل ایران قرار دارد و همین امر نیز ریسک بیمه حمل‌ونقل و هزینه‌های لجستیکی را بالا بصورت روزانه بالا برده است و در کنار شرایط سخت گاز می‌تواند موجی از نوسانات شدید در بازار انرژی ایجاد کند.این کارشناس تصریح کرد، همانطور که رئیس جمهور ایران امروز اذعان داشتند حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران از سوی دشمن می‌تواند پیامدهایی خارج از کنترل به‌ دنبال داشته باشد چرا که این امر قطعا درگیری های موجود در سطح منطقه‌ را گسترش خواهد داد. از سویی تبعات بلندمدت چنین بحرانی می‌تواند به بازآرایی بازار انرژی جهانی منجر شود.پسندیده در پایان تصریح کرد، مقامات ایرانی پیش از شروع جنگ به دفعات اخطار داده بودند که هرگونه ناآرامی و حمله به زیرساختها و تمامیت ارضی ایران سایر کشورهای منطقه را نیز درگیر می¬کند زیرا حملات به ایران از خاک این کشورها صورت می گیرد. اکنون با بحران¬های مختلف نفتی و گازی در این منطقه طبعتا کشورهای جهان به‌دنبال واردات از مناطق امن‌تر خواهند رفت و همین امر نیز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خاورمیانه را پرریسک خواهد کرد که برای اقتصاد انرژی محور کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار آسیب زاست.

