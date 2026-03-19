ترورها برای جلوگیری از توقف جنگ

اسپوتنیک ایران

تمام کارشناسان بین المللی متفق القول هستند ترور شخصیت های سیاسی مانند دکتر علی لاریجانی توسط اسرائیل فقط با هدف جلوگیری از هرگونه مذاکره و یا توقف جنگ می باشد. 19.03.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

در حالی که ایالات متحده تسلیحات بسیار پیشرفته ای در اختیار دارد که می تواند با استفاده از آنها هر جای ایران را هدف قرار دهد ایرانی ها با تاکتیک جدیدی به مقابله با آمریکا پرداخته اند " تهران را بزنید نیویورک و واشنگتن را می زنیم".ایران تاکتیک های غیر متقارن خود برای مقابله با جنگ سنتی آمریکا و اسرائیل را با موفقیت به اجرا در آورده و در حالی که آنها از بمباران و جنگ گرم برای هدف قرار دادن شهرها و تاسیسات ایران استفاده می کنند ایرانی ها با استفاده از جنگ اقتصادی نیویورک و واشنگتن را هدف قرار می دهد.چه کسی است که نداند پایتخت اقتدار لابی های صهیونیستی نیویورک است و آنچه بیش از هر چیزی می تواند به دولت آمریکا در واشنگتن آسیب بزند اقتصاد است.ایران هم انگشت روی زخمی گذاشته که هم آمریکا و هم اسرائیل را درد می آورد.کل جامعه جهانی امروزه در مقابل ایالات متحده و اسرائیل ایستاده که چرا جنگ غیر قانونی بر علیه ایران راه انداخته اند وبرای اولین بار است که می بینیم اعضای ناتو از جمله انگلیس، از همراهی با آمریکا در این جنگ خودداری می کنند و امروزه همه یک صدا این جنگ را جنگ نتانیاهو و یا در نهایت اسرائیل بر علیه ایران می دانند و حتی داخل آمریکا بسیاری از طرفداران رئیس جمهوری این کشور به معترضین به این جنگ پیوسته اند.این ماجرا موجب آن شده که سطح نفرت و انزجار از اسرائیل درون آمریکا و کشورهای جهان به شکلی غیر قابل باور افزایش یابد و امروزه کل مردم جهان اسرائیل را مقصر ضررهایی می دانند که دارند متحمل می شوند.علاوه بر افزایش قیمت نفت مشاهده می کنیم که قیمت سهام نزداک نیویورک به شدت در حال کاهش است و عملا این نشان از آن دارد که اقتصاد آمریکا با مشکل اساسی مواجه شده.در این شرایط ایالات متحده به شدت به دنبال خروج از این مخمصه می باشد و اسرائیل به هدف اش نابودی ایران است می داند اگر آمریکا از این جنگ خارج شود یعنی همه چیز را باخته.نتانیاهو از زمان شروع کار اش در سیاست اسرائیل بارها اعلام کرده که هدف اصلی اش نابودی ایران می باشد و برای محقق کردن این هدف می خواست تا آخرین سرباز آمریکایی با ایران بجنگند.امروزه شاید تنها فرصت برای او جهت محقق شدن این هدف می باشد، فرصتی که شاید دیگر هیچ وقت پیش نیاید.برای اینکه این امر محقق شود اسرائیل بارها در لحظه هایی که قرار بود آمریکا و ایران توافقی را امضا کنند جنگ راه انداخته تا میز مذاکرات را به هم بزند و حالا می خواهد به صورت اصولی جلوی هرگونه مذاکراتی را بگیرد و برای این امر هر کسی که می تواند شرایط مذاکرات را فراهم کند ترور می کند.بحث های زیادی درباره اینکه آمریکایی ها تلاش دارند خودشان را از مخمصه جنگ با ایران خارج کنند مطرح بود و بسیاری باور داشتند که در ایران تنها کسی که ممکن است آمریکایی ها بخواهند از طریق او به راهکاری برای این ماجرا برسند شهید لاریجانی بود.از سوی دیگر همه کارشناسان و محافل سیاسی باور دارند که خواسته نتانیاهو نابودی ایران به عنوان یک ابر قدرت منطقه ای است و نتانیاهو به خوبی می داند که اگر ایالات متحده از این جنگ خارج شود این آرزو محقق نمی شود و اینبار ایران به عنوان ابر قدرت منطقه ای تثبیت می شود.همه نقشه های نتانیاهو برای تحریک داخل ایران و همچنین ایجاد آشوب در این کشور با ناکامی مواجه شده و تنها امید او این است که جنگ بی پایان مانند جنگ هایی که در فلسطین و لبنان و سوریه و... راه انداخته راه بیافتد و با هدف قراردادن تاسیسات اقتصادی و زیربنایی ایران عرصه را بر مردم این کشور تنگ کند تا به خیابان بیایند و کشور به آشوب کشیده شود.در واقع همان سناریو لیبی که همیشه آرزوی آن را داشت.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

