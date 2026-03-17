معتمدیان: هیچ گونه ای کمبود سوخت در استان تهران وجود نداریم

اسپوتنیک ایران

در ایران ما ساختارهای متعددی داریم که برای شرایط بحرانی پیش بینی شده است. از جمله ستاد مقابله با بحران است که وظیقه هماهنگی میان دهها دستگاه خدمت رسان و امداد...

با توجه به اینکه تجربیاتی که در گذشته من جمله در هشت سال دفاع مقدس داشتیم و هم به ویژه در جنگ های اخیر، جنگ دوازده روزه داشتیم. با توجه به آسیب شناسی هایی که انجام دادیم الحمدالله وضعیت ما دروضعیت بسیار خوبی هست. یعنی هم از لحاظ امکانات، هم از لحاظ تجهیزات، هم از لحاظ پیشبینی ها و تدابیری که در سطح استان تهران بایدانجام بگیرد، کارها انجام شده است. شما الحمدلله می بینید که علی رغم این که دشمن اسرائیلی مراکز سوختی کشور ما را مورد حمله قرار داد. اکنون هیچگونه کمبودی در تأمین سوخت در سطح استان تهران نبود. تمام جایگاه های سوخت ما به صورت 24 ساعت بدون تعطیلی و یا حتی بدون صف خدمات داشتند. در تأمین آب و برق، علی رغم اینکه بیش ازچندصد نقطه در سطح استان تهران مورد عملیات دشمن قرار گرفت. اماجالب این هست که بدانید که ما بررسی کردیم در شهر تهران حداکثرخاموشی ما 50 دقیقه بوده است. یعنی قطعی ما 50 دقیقه بوده و بعد از50 دقیقه وصل برق انجام شده است، این عدد به صورت میانگین است. یا که در شهرستان های ما 40 دقیقه قطعی برق داشتیم، این نشان از این هست که بالاخره ما زیرساخت های خوبی داریم. بیش از 520 اکیپ درواقع سیار داریم که به تجهیزات روز مجهز هستند. کارشناسان و تکنیسن های آموزش دیده ما هستند که 24 ساعته در شرایط بحرانی در حال خدمات رسانی هستند. در حوزه آب هم همین است. مامشکل خاصی نداریم جایی هم که مورد اصابت قرار گفته است به سرعت توسط اکیپ های ما که بیش از 360 اکیپ در استان تهران سازماندهی شده و شبانه روزی مشغول خدمت رسانی هستند. احیا، مرمت و بازسازی شده است. در حوزه ارتباطات، در حوزه مواد غذایی و در حوزه های مختلفشرایط ما مطلوب است. اینها ناشی از واقع هماهنگی ها و هم تعاملات، هم تقسیم کار و هم سناریو های چند لایه ای است که ما خودمان را برای سختترین شرایط آماده کردیم. چون ما بر اساس شناختی که از دشمنمان داریم این ها جنگی را بر ما تحمیل کردند که شروع کننده آنها هستند ولی قطعا پایان جنگ با آنها نخواهد بود. علی رغم اینکه آنها برای یک جنگ کوتاه مدت خودشان را آماده کرده بودند،اما ما برای یک جنگ بلند مدت آمادگی کامل در اقصی نقاط کشور سرزمین پهناور ایران عزیزمون ایجاد کردیم. شما حتما بازار و رصد کردید. از لحاظ کالاهای اساسی ما هیچ گونه کمبودی نداریم. شما مستحضرید با 15 کشور ما همسایه هستیم. ما ده ها مرز داریم که شبانه روز فعالیت های گمرک مشغول امور اقتصادی با کشورهای همسایه هستند. بیش از هشت هزار کیلومتر در واقع مرزهای ما باکشور های همسایه هستند که هم از لحاظ دریا هم از لحاظ ریلی و هم ازلحاظ جاده ای ما ارتباطات خوبی با کشور های همسایه داریم. از طریق بازارچه ها و گمرکات مایحتاج عمومی تأمین خواهد شد. در همین شاید دو هفته گذاشته صرفا ما بیش از یک میلیون تن کالا های اساسی مورد نیاز مردم رو از طریق گمرکات وارد کشور کردیم. به همین اندازه و شاید بیشتر هم کالا به ثبت سفارش و در حال ترخیص و ورود به کشور هست. لذا ما با توجه به آمادگی که شاید برای ماه ها و شاید برای سالها باشه این زیرساخت را با تدبیر دولت جمهوری اسلامی رئیس جمهورمحترم در کشور فراهم کردیم. نکته دوم اینه که خب بالاخره توزیع مناسبی باید انجام بگیرد و شبکه های توزیعی که ما در استان تهران داریم بیش ازچهار هزار شعبه فروشگاه های زنجیره ای است که تأمین مایحتاج مردم انجام میگیرد. بیش از سیصد هزار فروشگاه های خرد فروش یا شبکه های مویرگی که در اقصی نقاط استان تهران در شهر و روستا و بخش ها ومناطق مختلف مشغول خدمت رسانی به مردم هستند. ما تأمین کالا انجام می دهیم. ما پشتیبانی انجام می دهیم و همینطورمیادین میوه و تره بار در حال فعالیت هستند. ما با پشتیبانی ها و برنامه ریزی های خوبی انجام دادیم. در تهران بیشتر 120 ایستگاه ثابت باحضور بازرسان و قضات تعزیرات حکومتی فعال کردیم که بتوانیم نظارت کنیم. معدود سو استفاده کنندگانی که به دنبال احتکار،‌ گران فروشی و عدمعرضه کالا هستند و حتما برخورد لازم و محکمی انجام می دهیم. با توجه به شرایط جنگی داریم قطعا باید همه در کنار مردم باشیم نه درمقابل مردم. لازم است با کسانی که سو استفاده می کنند کم فروشی وگران فروشی و احتکار می کنند حتما برخورد های قانونی قوی انجام خواهدشد. نانوائی ها شما می بینید که ما تدابیری داشتیم بالاخره بیش از 11 هزار نانوایی در سطح استان تهران فعال هستند. تعطیلی نانوایی ما نداشتیم. تأمین آرد یارانه ای انجام گرفته است. ذخایر استراتژیک ما کاملا پاسخگو هست. برای ما امکان تأمین آرد وجود دارد. یکی از نکاتی هم که تجربه اش را داشتیم پراکندگی در ذخایر ما بوده است. ما ذخیره متمرکزدر یک جا نداشتیم. همه شهرها همه کلونی های جمعیتی ما در واقع ذخیرسازی کلاهای اساسی آرد و گندم انجام گرفته است.در بحث میوه تنظیم بازاری یا شب عید اشباع هست. به شدت در واقع هم میوه باکیفیت، هم میوه ارزان قیمت، در اختیار مردم قرار گرفته است. لذا آرامش و ثباتی که امروز در بازار هست حاکی از برنامه ها و تعاملات و همکاری ها و همراهی مردم عزیز بوده است. جا دارد واقعا تقدیر و تشکر ویژه ای داشته باشیم از همکاری و همراهی مردم عزیز که در همه عرصه ها اثرگذار بودند. مردم حمایت خود را ازحاکمیت و از دولت نشان دادند. همین حضور خیابانی، حضوردر مراسمات، حضور در روزقدس، حضور در تشییع پیکر شهدای عزیزمان که علی رغم تهدیداتی که از ناحیه دشمن حرکت ناجوانمردانه ای که داره انجام میگیرد که متاسفانه برخی اطراف مراسمات هم بمباران می شوند، روز قدس ملاحظه کردید، در تهران، در خیابانهای اطراف راهپیمایی ها بمباران شدند. اما مردم ما بدون هیچ گونه ترس، بدون هیچ گونه واهمه، باشعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا به راهپیمایی خود ادامه دادند، این اعتقاد مردم هست، چون مردم ایران، مردم با فرهنگ و با تمدن 7000 ساله هستند که هرکجایی که در تهدیدات خارجی باشه در راستای تجزیه کشور مامتحد، منسجم، کنار هم هستند. امروز شما می بینید اقوام مختلف متحد و منسجم دارند از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی و ایران عزیز حمایت می کنند. اینجا دیگر کرد و ترک، لر و بلوچ و عرب معنا نداره همه ایرانی ها، همه ید واحدی هستند که در میدان هستند، شما حتما بعد از افطار در میادین شهرتهران، البته در سراسر کشور همینطور هست حضورمردم را می بینید. هم عزاداری هایی که برای رهبرشان، برای مولای خودشان انجام میدهند، هم در راستای تأمین امنیت در واقع پیام روشنی به دشمنان بدهند. آن دسته از فریب خوردگان مزدوری که در واقع با هدایت اسرائیل و دشمنان این مرز و بوم در راستای ناامنی و اغتشاش فعالیت داشتند، پیام روشنی هست که هر گونه تحرکی را محکم در کنار نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی باحمایت دستگاه قضایی انشالله سرکوب خواهند کرد. اجازه ناامنی واغتشاش و تجزیه را نمی دهیم. مردم عزیز ما کنار اقتدار نیروهای مسلح ما ایستاده اند. که امروز میبینید آنها در دنیا شگفتی آفریدند، برای همه کشورهای دنیا که جمهوری اسلامی علی رغم اینکه امریکا که مدعی داشتن قوی ترین ارتش دنیا هست، اسرائیل که مدعی قویترین ارتش خاورمیانه هستند. آنها امروز ناتوان در مقابل ضربات کوبنده نیروهای مسلح ما منفعل شدند و حرکت های انحرافی دارند، به جای مقابله و نبرد با رزمندگان ما و نیروهای مسلح ما، (آمریکا و ایرائیل) اقدامات انحرافی می کنند. می روند مراکز درمانی را مورد اصابت موشک های خودشان قرار می دهند، مراکزآموزشی ما، مراکز مذهبی ما، مساجد ما حتی بناهای تاریخی را مورد حمله قرار می دهند. دیروز وزیر گردشگری جمهوری اسلامی بیانیه دادند که در همین ایام پنجاه و هشت اثر ملی و جهانی متاسفانه درحملات اسرائیل و آمریکا آسیب دیدند، تخریب شدند. این در حالی است که بالاخره ما معاهدات و کونوانسیون های بین المللی متعددی داریم که هر گونه حملات درواقع عمدی به مراکز بناهای تاریخی، به مراکز آموزشی، به مراکز درمانی، جنایت جنگی محسوب می شود. یعنی فکر کنم امروز یا دیروز بود که رئیس سازمان جهانی بهداشت، عنوان کردند حمله به امدادگران، به مراکز درمانی، به مراکز آموزشی، خطا نیست این ها اشتباهات محاسباتی نیست، بلکه جنایت جنگی است. یکی از موضوعاتی که ما امروز شاهد آن هستیم، کشورهای دنیا به ویژه غربی هایی که مدعی حقوق بشر هستند، دو قرن هست که این ها بالاخره پرچمدارحقوق بشر شده اند در ظاهر، اما خودشون متاسفانه همان کنوانسیون ها و معاهداتی که خودشان تصویب کردند را نقض می کنند. سکوت مطلقی که امروز اروپایی ها و غربی ها درجنایت های اسرائیل و امریکا دنبال می کنند، نمونه بارزی از این جنایت هست. ما حتما همراهی و همکاری مردم عزیز و کشورهای دوست وهمسایه ما که ارتباطات راهبردی با برخی ازکشورها ازجمله، چین، روسیه و سایر کشورها را داریم. حتما انشاءالله بتوانیم این دوران سخت را با هم پشت سر بگذاریم چون اصطلاحا دوران بزن در رو گذشته، امریکایی ها فکرکردند که شروع کننده جنگ هستن و می توانند تمام کننده جنگ باشند، اما حتما باتدابیری که جمهوری اسلامی داشت، نیروهای مسلح داشت، هم در میدان، هم در خیابان ومجموعه دولت جمهوری اسلامی با راهبری رئیس جمهور محترم و نیروهای مسلح و درمجموع با راهبری کلان مقام معظم رهبری حتما مقاومت خواهیم کرد. حتما ازتمامیت ارضی کشور تا آخرین قطره خون صیانت خواهیم کرد. انشالله نیروهای مسلح ما جواب قاطع و کوبنده ای به هر نوع تجاوز علیه ایران و ایرانیان و مردمان خواهند داد.

