لحظه به لحظه درگیری ها در خاورمیانه / وزیر خارجه ایران: هرگز درخواست آتش بس ندادیم
لحظه به لحظه درگیری ها در خاورمیانه / وزیر خارجه ایران: هرگز درخواست آتش بس ندادیم
15.03.2026, اسپوتنیک ایران
لحظه به لحظه درگیری ها در خاورمیانه / وزیر خارجه ایران: هرگز درخواست آتش بس ندادیم

19:39 15.03.2026
وزیر خارجه ایران گفت که مشاوره های نادرست به ترامپ باعث خونریزی های جنگی است که به آمریکایی ها و ایرانیان تحمیل شده است
19:21 15.03.2026
حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در گفتگوی #اختصاصی با اسپوتنیک گفت که دغدغه اصلی ما در رابطه با میراث فرهنگی ای میباشد که در ابنیه ‌ی تاریخی متبلور شده است. یعنی به طور مثال قلعه فلک‌الافلاک، پاسارگاد، نقش رستم، اینها در معرض خطر جدی و موج انفجار هستند. ما از قضا در رابطه با اشیای تاریخی قابل انتقال آنقد دغدغه نداریم چون مسئولان مربوطه خیلی تلاش کردند تا آثار را به جاهای امن انتقال بدهند. این موارد را هم در جنگ دوازده روزه اتفاق افتاد. در حال حاضر در دغدغه ‌ی ما این نیست. ضمن تشکر از همه دلبستگان به میراث فرهنگی در دنیا که مایلند حمایتشان را داشته باشند، لازم هست بگیم که انشالله این فشار آورده شود به کسانی که در جنگ با ایران هستند و افکار عمومی دنیا که نگران باشند تا ابنیه ی تاریخی و موزه‌های ایران از این حملات و موج‌های انفجار این حملات مصون باشند.
18:58 15.03.2026
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران: شنیده‌ام باقیمانده تیم اپستین توطئه‌ای را طراحی کرده‌اند که ماجرایی نظیر 11 سپتامبرخلق کنند و ایران را متهم سازند.
ایران اصولا با چنین برنامه‌های تروریستی مخالف است و جنگی با ملت امریکا ندارد. امروز بر اساس تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، در حال دفاع است. البته در این دفاع، بسیار قوی و سرسخت است تا متجاوزان را تنبیه کند.
18:45 15.03.2026
عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفتگو با گفتگو با سی بی اس گفت که‌ ایران هرگز درخواست آتش بس و مذاکرات در این باره را نداده است. تا هر زمان که نیاز باشد، آماده دفاع از کشورمان هستم. ما فقط دارایی‌ها، تأسیسات آمریکایی و پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار می‌دهیم. از اراضی کشورهای خلیج فارس برای حمله به ایران استفاده می‌شود و نمونه‌های بسیار زیادی از این موضوع وجود دارد.
وی تاکید کرد که ما تنگه هرمز را نبسته‌ایم و دلیل حرکت نکردن کشتی‌ها ناامنی ناشی از تجاوز آمریکا است. از سوی چند کشور درخواست‌هایی برای ایجاد گذرگاه امن برای کشتی‌هایشان دریافت کرده‌ایم و تصمیم‌گیری درباره آن بر عهده نیروهای نظامی ماست.
18:38 15.03.2026
حمله زمینی پنتاگون به جزیره خارک، در آستانه شکست استراتژیک واشنگتن رخ داد- کارشناس آندری چوپریگین، مدرس ارشد دانشکده اقتصاد جهانی و امور بین‌الملل، به اسپوتنیک می‌گوید جزیره خارک ایران در برد موشک‌های ساحلی جمهوری اسلامی و انبوهی از پهپادهای تهاجمی ابابیل و شاهد قرار دارد. این مجموعه قدرتمند از سلاح‌ها قادر به ایجاد منطقه‌ای بدون دسترسی به عرض صدها کیلومتر است. یک تلاش برای فرود می‌تواند گروه‌های تهاجمی ناو هواپیمابر آمریکایی را به اهداف اصلی خلیج فارس - موشک‌های بالستیک ضد کشتی مافوق صوت ایرانی که برای نابودی شناورهای سطحی بزرگ طراحی شده‌اند - تبدیل کند.
