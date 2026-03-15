لحظه به لحظه درگیری ها در خاورمیانه / وزیر خارجه ایران: هرگز درخواست آتش بس ندادیم

عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفتگو با گفتگو با سی بی اس گفت که‌ ایران هرگز درخواست آتش بس و مذاکرات در این باره را نداده است. تا هر زمان که نیاز باشد، آماده دفاع از کشورمان هستم. ما فقط دارایی‌ها، تأسیسات آمریکایی و پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار می‌دهیم. از اراضی کشورهای خلیج فارس برای حمله به ایران استفاده می‌شود و نمونه‌های بسیار زیادی از این موضوع وجود دارد.

وی تاکید کرد که ما تنگه هرمز را نبسته‌ایم و دلیل حرکت نکردن کشتی‌ها ناامنی ناشی از تجاوز آمریکا است. از سوی چند کشور درخواست‌هایی برای ایجاد گذرگاه امن برای کشتی‌هایشان دریافت کرده‌ایم و تصمیم‌گیری درباره آن بر عهده نیروهای نظامی ماست.