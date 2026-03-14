جزایر ایرانی می تواند قتلگاه دشمنان ایران شود

اسپوتنیک ایران

متحدین اروپایی و عرب آمریکا هم بسیار از این اقدام آمریکا و اسرائیل ناراحت هستند و به شدت به آمریکا فشار می آورند که از این جنگ خارج شود. 14.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-14T15:13+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/213/49/2134929_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_9a2d7db18e1ec04e4ec11d9688890930.jpg

بیش از دو هفته از زمان شروع عملیات آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران می گذرد و آنها هیچ دست آورد ملموسی که بتوانند روی آن حساب باز کنند نداشته اند.حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس به خودی خود ثابت کرد که هدف اصلی آمریکا و اسرائیل، یعنی سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران و جایگزین کردن آن با حکومتی و یا افرادی که مطیع آنها باشند هم با شکست مفتضحانه مواجه شده و آنقدر مقامات جمهوری اسلامی ایران به حمایت مردم از خود اعتماد دارند که همه می آیند و میان آنها قدم می زنند و به راهپیمایی می پیوندند.همه کارشناسان هم متفق القول هستند که عملیات و بمباران هوایی به جز تخریب و نابودی هیچ نتیجه ای نخواهد داشت و با توجه به حمایت مردمی ایران از حکومت خود اگر مزدوران اسرائیل و آمریکا بخواهند روی زمین حرکتی انجام دهند توسط مردم ایران نیست و نابود می شوند.بسیاری از رسانه های غربی مطالبی را منتشر کرده اند که بر اساس آن مدعی شده اند مشاوران ترامپ به او توصیه کرده اند که هر چه سریعتر اعلام پیروزی کند و دست آورد خود را ترور رهبری ایران و نابودی تاسیسات هسته ای و موشکی ایران عنوان کند از سوی دیگر برخی رسانه های آمریکایی باور دارند که اسرائیلی ها آتوهایی از ترامپ و مقامات آمریکایی در پرونده ابستین و دیگر پرونده ها در اختیار دارند که تهدید کرده اند در صورت عقب کشیدن آمریکا از جنگ و تنها گذاشتن آنها این آتوها را رو می کنند و ظاهرا این آتوها آنقدر سنگین است که می تواند موجب یک فروپاشی سیاسی در آمریکا شود.متحدین اروپایی و عرب آمریکا هم بسیار از این اقدام آمریکا و اسرائیل ناراحت هستند و به شدت به آمریکا فشار می آورند که از این جنگ خارج شود.از سوی دیگر می بینیم تاکتیک ایران در تنگه هرمز بسیار موفق بوده و موجب آن شده که قیمت نفت به شدت بالا برود و همچنین نابود کردن تاسیسات نظامی آمریکا در پایگاه های آن در منطقه فضای حمله راحت ایران به اسرائیل را فراهم کرده و بر ادعای تصور آمریکا و اسرائیل مبنی بر نابودی 90% تاسیسات موشکی ایران امروزه معلوم شده که 90% این تاسیسات سالم هستند، این را من نمی گویم روزنامه هاأرتس اسرائیل می گوید و حالا مردم اسرائیل نتانیاهو را زیر سوال برده اند که چرا اسرائیل را وارد چنین باتلاقی کرده.فشار روانی بر اسرائیلی ها آنقدر بالا رفته که مناشه امیر موسس و رئیس سابق رادیو فارسی اسرائیل می آید و جلو دوربین رسانه ها گریه می کند که "چرا ایران دارد اینجوری اسرائیل را می زند؟"، سوالی که در واقع باید این باشد که "چرا نتانیاهو چنین جنگی بر علیه ایران را راه انداخت؟".علیرغم سیاست خصمانه ایران بر علیه ایالات متحده و اسرائیل اما ایران هیچ وقت دست به حمله نظامی مستقیم بر علیه آنها نزد و بر عکس آنها بودند که جنگ بر علیه ایران را شروع کردند.همه کارشناسان متفق القول هستند که افزایش قیمت سوخت می تواند موجب افزایش اعتراض های داخلی مردم آمریکا بر علیه ترامپ و نتانیاهو شود و امروزه نفرت و انزجار داخل آمریکا از اسرائیل به اوج رسیده و می بینیم بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان آمریکایی به شدت از اینکه آمریکا به خاطر اسرائیل وارد چنین جنگی شده انتقاد می کنند.همه تلاشهای آمریکا برای کاهش قیمت نفت به نتیجه نرسیده و فشار آنقدر بر آمریکا زیاد بوده که ترامپ مجبور شده تحریم ها بر علیه نفت روسیه را یک ماه تعلیق کند تا بلکه بازار نفت متعادل شود.شاید بسیاری ندانند اما ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود خیلی تلاش کرد که اروپایی ها را متقاعد کند نفت و گاز روسیه را نخرند و حتی کار به جدل و دعوا میان آنگلا مرکل صدر اعظم اسبق آلمان و ترامپ جلوی دوربین ها کشید و مرکل به صراحت اعلام کرد که قطع ارتباط گازی و نفتی اروپا و مخصوصا آلمان با روسیه به هیچ وجه به نفع اروپا نخواهد بود و آلمانی ها خط نورد استریم دو را نیز می خواهند راه اندازی کنند.بعد ها هم آمریکایی ها و انگلیسی ها خط لوله نورد استریم را منفجر کردند و بحران اوکراین را ایجاد کردند تا اروپا را وادار کنند دست از خرید نفت و گاز روسیه بردارند و نفت و گاز گران قیمت آمریکا را بخرند.بسیاری از کارشناسان آمریکایی باور داشتند که تحریم نفت و گاز روسیه و منفجر کردن خط لوله نورد استریم بزرگترین دست آورد آمریکایی ها در بحران اوکراین به حساب می آمد اما حالا مجبور شده اند این تحریم ها را تعلیق کنند.اما به نظر می رسد باز هم این ماجرا جواب نداد و امروز صبح آمریکایی ها جزیره خارک را بمباران کردند و برخی باور دارند ممکن است اینها بخواهند در سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و کوچک و بو موسا و خارک نیرو پیاده کنند تا هم کنترل صادرات نفت ایران را در اختیار بگیرند هم کنترل تنگه هرمز را.کارشناسان نظامی باور دارند که چنین اقدامی می تواند ابلهانه ترین تصمیم بعد از تصمیم به حمله به ایران باشد چرا که شاید آمریکایی ها برتری هوایی داشته باشند و بتوانند بمباران های زیادی را انجام دهند اما وقتی که کار به نیروی روی زمین بکشد ایرانی ها هستند که برتری دارند و با توجه به شرایط این جزایر عملا ایرانی ها می توانند این جزایر را به جهنمی برای سربازان آمریکایی تبدیل کنند و هیچ سرباز آمریکایی که قدم به این جزایر می گذارد زنده از آن بیرون نخواهد رفت و شاید هم این نقشه و تله ای باشد که ایران برای آنها درست کرده تا نیروهای فراری آمریکایی از منطقه را به این جزایر بکشاند و بتواند با کشتن سربازان آمریکایی داخل آمریکا بر علیه ترامپ و نتانیاهو را تحریک کند.در صورتی که آمریکایی ها بخواهند تاسیسات نفتی و زیر بنایی ایران را بمباران کنند ایران هم اعلام کرده که همه تاسیسات نفتی که آمریکایی ها در آن سهم دارند را در منطقه نابود خواهند کرد و آنوقت بحث دیگر بسته بودن یا نبودن تنگه هرمز نخواهد بود بلکه عدم تولید نفت از این منطقه خواهد بود و آنوقت است که قیمت نفت می تواند سر به فلک بکشد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

