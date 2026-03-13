https://spnfa.ir/20260313/قدردانی-هلالاحمر-ایران-از-کمک-دارویی-دولت-روسیه-28625536.html
قدردانی هلالاحمر ایران از کمک دارویی دولت روسیه
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران؛ معاون امور بینالملل جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از اقدام انساندوستانه دولت روسیه در ارسال محموله دارویی به ایران، این اقدام را نشانهای از همبستگی و مسئولیتپذیری در شرایط دشوار انسانی دانست.وی اظهار داشت: در پی شرایط ناشی از تحولات اخیر و افزایش نیازهای درمانی در برخی مناطق کشور، دولت روسیه با رویکردی انساندوستانه محمولهای از اقلام دارویی مورد نیاز را به جمهوری اسلامی ایران اهدا کرد که این محموله با هماهنگیهای انجامشده تحویل جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران شده است.معاون امور بینالملل جمعیت هلالاحمر با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: کمکهای بشردوستانه در شرایط بحران نقش مهمی در تقویت توان پاسخگویی نظام سلامت و امدادرسانی ایفا میکند و اقدام دولت روسیه در ارسال این محموله دارویی گامی ارزشمند در حمایت از مردم ایران در شرایط کنونی به شمار میآید.وی ضمن قدردانی از دولت و مردم روسیه خاطرنشان کرد: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران از این اقدام انساندوستانه صمیمانه تشکر میکند و اطمینان میدهد اقلام دارویی اهدایی در سریعترین زمان ممکن و بر اساس نیازهای اعلامشده در اختیار مراکز درمانی و افراد نیازمند قرار خواهد گرفت.معاون امور بینالملل جمعیت هلالاحمر همچنین تأکید کرد: تقویت همکاریهای بشردوستانه میان کشورها، بهویژه در شرایط بحران و جنگ، میتواند نقش مؤثری در کاهش آلام انسانی داشته باشد و جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران از هرگونه همکاری و همبستگی در این مسیر استقبال میکند.
