طلای سیاه/ کاخ سفید در برابر روسیه به زانو درآمد

اسپوتنیک ایران

سیاست‌های زورگویانه ایالات‌متحده متحده و تحریم های تند بین‌المللی نسبت به فروش نفت و گاز روسیه مدت‌ها بود که بازار انرژی را تحت ثاثیر گذاشته بود. 13.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-13T16:19+0330

سميه پسندیده کارشناس مسائل بین‌الملل درباره تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا برای صدور مجوز موقت جهت فروش نفت روسیه در گفت‌وگو با اسپوتنیک گفت:اکنون جهان درگیر مسئله جدی افزایش روزافزون قیمت نفت است که علت اصلی آن را در سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران و آغاز جنگ با این کشور باید جست‌وجو کرد.پسندیده در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت، از آن‌جایی که مقصر این وضعیت آمریکاست، برای اینکه فشار بین‌المللی را از روی خود بردارد و تنش‌های فزاینده در بازار جهانی انرژی را به زعم خود کنترل نماید، به طور موقت این تصمیم اتخاذ شد.این مجوز که حدود 100 میلیون بشکه نفت در حال انتقال را شامل می‌شود، حدود یک ماه اعتبار دارد.وی تصريح کرد سیاست‌های زورگویانه ایالات‌متحده متحده و تحریم های تند بین‌المللی نسبت به فروش نفت و گاز روسیه مدت‌ها بود که بازار انرژی را تحت ثاثیر گذاشته بود. اینک با اختلال در تنگه هرمز این وضعيت حالت بحرانی به خود گرفت و قیمت نفت جهش شدیدی یافت که اعتراضات بین‌المللی به همراه داشت.وی افزود، افزایش قیمت نفت به بیش از 100 دلار در هر بشکه و اختلال در مسیرهای حیاتی انتقال انرژی در خاورمیانه، از جمله تنگه هرمز، فشار زیادی بر بازار جهانی وارد کرده و واشنگتن را به اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه‌تر در قبال جریان نفت روسیه واداشته است و مجبور شد در برابر نفت روسیه تسلیم شود.‎این کارشناس تصریح کرد، اما نکته قابل توجه در این است که حتی در شرایط اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو، حذف کامل نفت روسیه از بازار جهانی عملاً امکان‌پذیر نیست. روسیه همچنان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی در جهان است و سهم قابل توجهی در تأمین تقاضای جهانی دارد.‎ پسندیده در پایان گفت، این تصمیم نشان‌ داد میان اهداف سیاسی تحریم‌های غرب و واقعیت‌های اقتصاد انرژی شکاف عمیقی وجود دارد. اروپا و آمریکا در سال‌های گذشته تلاش کردند وابستگی خود به منابع انرژی روسیه را کاهش دهند، اما تحولات فعلی خاورمیانه و اختلال در مسیرهای انتقال نفتث نشان داده که بازار انرژی جهانی به شدت به عرضه پایدار نیاز دارد و جایی برای مانور اعمال فشار از جمله تحریم نیست.آینده جهان نیاز به بازتعریف سیاست‌های انرژی و تحریم‌ها در سطح بین‌المللی دارد.

