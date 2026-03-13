https://spnfa.ir/20260313/تحولات-غیر-منتظره-در-جنگ-آمریکا-و-اسرائیل-بر-علیه-ایران-28630976.html

تحولات غیر منتظره در جنگ آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران

صحبت های مارکو روبیو موجب آن شد که حتی طرفداران ترامپ در جنبش ماگا هم به شدت نسبت به تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ بر علیه ایران معترض شوند.

تقریبا تمام کارشناسان سیاسی بین المللی و حتی نمایندگان کنگره ایالات متحده بر این باور هستند که آمریکا وارد جنگی حساب نشده با ایران شد که اسرائیل مسبب آن بوده و امروزه فضای داخلی آمریکا به شکل بی سابقه ای نسبت به اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو منفی شده.این ماجرا از زمانی شدت بیشتری پیدا کرد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، که اتفاقا جزو متحدین نتانیاهو در دولت آمریکا به شمار می آید اظهار داشت "که ترامپ تصمیم برای ورود به جنگ با ایران نگرفته بود اما نتانیاهو به او گفت که به جنگ می رود و ترامپ مجبور شد برای اینکه اسرائیل تنها نباشد وارد جنگ شود".صحبت های مارکو روبیو موجب آن شد که حتی طرفداران ترامپ در جنبش ماگا هم به شدت نسبت به تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ بر علیه ایران معترض شوند.در مقابل به نظر می رسد ایرانی ها طی چند ماه گذشته به سرعت در حال آماده سازی خود برای جنگ جدید بودند و سناریوهای مختلفی که پیش بینی می کردند را آماده کرده بودند، صنایع و تجهیزات ساخت موشک و پهباد و تسلیحات دفاعی خود را از کارخانه های سابق به مکان های امن منتقل کرده بودند و پایگاه هایی که پیش بینی می شد ممکن است هدف حملات باشند را خالی کرده بودند وچندین نقشه و تاکتیک برای رویارویی با آمریکایی ها و اسرائیلی ها تدوین کرده بودند.به استناد کارشناسان و مقامات عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان با ترامپ تماس گرفته بود و اخطار داده بود که ایران به همه کشورهای عربی اعلام کرده اگر احیانا آمریکا به ایران حمله کند همه پایگاه هایی که آمریکا در منطقه دارد هدف مشروع ایران خواهند بود و ترامپ در جواب به او گفته بود جرئت نمی کنند، اما دیدیم نه فقط جرئت کردند بلکه پایگاه های آمریکا را با خاک یکسان کردند و برخی پایگاه های آمریکا در منطقه را چند باره شخم زدند وآمریکا مجبور شد به سرعت نیروهای خود از منطقه را خارج کند و ناو هایش جرئت ندارند از فاصله 1000 کیلومتر به ایران نزدیک تر شوند.ایرانی ها هم در چند نوبت ناو آبراهام لینکلن و جرالد فورد را هدف قرار دادند و گویا لینکلن در شرایطی قرار گرفته که مجبور است تقاضای بازگشت به مرکز کند.البته آمریکایی ها طبق معمول ادعا کردند که ناو جرالد فورد مشکل آتش سوزی پیدا کرده و به این دلیل دو افسرشان کشته شده اند و در باره لینکلن تصاویر قدیمی از این ناو را پخش کرده اند تا ادعا کنند سالم است.در ابتدای جنگ دولت آمریکا به سرنگون شدن سه جنگنده اف 15 و کشته شدن حد اقل 6 نیروی آمریکایی در منطقه اعتراف کرد واما پس از اینکه انتقادات از ورود آمریکا به جنگ به خاطر نتانیاهو شدت گرفت تصمیم بر این شد که آمریکا خسارت های خود را سانسور کند و دیگر اعلام نکند که چه تعدادی از نیروهایش در منطقه آسیب دیده اند و یا چه تاسیساتی را از دست داده.چند روز پیش خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام پنتاگون ادعا کرد که حد اقل 200 سرباز آمریکایی کشته و زخمی شده اند و طبق برخی بر آوردهای رسانه های دیگر ایالات متحده روزی بیش از 1.2 ملیارد دلار برای این جنگ دارد هزینه مستقیم می کند و از سوی دیگر خسارت هایی که به تاسیسات آمریکا در منطقه وارد شده ما بین 30 تا 50 ملیارد دلار بر آورد شده.کارشناسان باور دارند وقتی مقامات آمریکایی به 200 نفر اعتراف دارند قطعا تعداد کشته ها و زخمی ها ده برابر این تعداد می باشد.طی چند روز اخیر هم تعداد دیگر از پهباد ها و جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی منهدم شده اند که باز هم آمریکا و اسرائیل از اطلاع رسانی در باره آنها خودداری کرده اند اما شب گذشته یک سوخت رسان آمریکایی و دو جنگنده ای که داشتند سوخت رسانی می کردند در غرب عراق با موشک های مقاومت عراق هدف قرار گرفته شدند و منهدم شدند و ایالات متحده امکان مخفی کردن این موضوع را نداشت.طبق گزارش هایی که تا به حال منتشر شده هیچ کدام از خدمه سوخت رسان و یا جنگنده هایی که در حال سوخت رسانی بودند پیدا نشده اند و آمریکایی ها و اسرائیلی ها به شدت دلواپس هستند که مقاومت عراق آنها را اسیر کند و تحویل ایران بدهد.البته قبل تر هم ایران اعلام کرده بود دو سوخت رسان آمریکایی بالای کویت و عربستان سعودی را هدف قرار داده و سرنگون کرده و چند جنگنده آمریکایی و یا اسرائیلی هم همراه آنها آسیب دیده اند.عملا هدف قرار گرفتن این سوخت رسان یک تحول جدید در معادلات جنگ به حساب می آید چرا که آمریکایی ها و اسرائیلی ها روی هدف قرار دادن سامانه های دفاعی ایران متمرکز بودند و معمولا هم جنگنده های آنها تلاش می کنند در ارتفاع بسیار زیاد پرواز کنند یا اینکه موشک های خود را از مسافت بسیار دور پرتاب کنند تا هدف سامانه های دفاعی ایران قرار نگیرند اما برای سوخت رسانی آنها مجبور می باشند در ارتفاع کمتر از 20 هزار پا (حدود 6000 متری) پرواز کنند و در این ارتفاع می توانند هدف موشک های ایران قرار بگیرند و به نظر می رسد ایرانی ها موفق شده اند تعداد زیادی موشک های زمین به هوا و یا دوش پرتاب در اختیار متحدین خود در منطقه قرار دهند تا سوخت رسان های آمریکایی و اسرائیلی که معمولا بالای مرز های عراق و سوریه فعال هستند را هدف قرار دهند.جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی که ماموریت حمایت از سوخت رسان ها را دارند هم اگر در این حد ارتفاع پایین بیایند می توانند هدف موشک های ایران و متحدان اش قرار بگیرند، از سوی دیگر اگر آمریکایی ها و اسرائیلی ها نتوانند سوخت رسانی هوایی انجام دهند عملا جنگنده های آنها امکان پرواز راحت در فضای ایران که بسیار وسیع است را نخواهند داشت.یک مورد دیگر که آمریکایی ها و اسرائیلی ها روی آن حساب باز کرده بودند این بود که با هدف قرار دادن گشت های نیروهای انتظامی در شهرهای بزرگ ایران توسط پهباد ها را انجام دهند و زمینه تحرک مزدوران خود روی زمین را فراهم کنند تا شهرهای بزرگ مخصوصا تهران را به هم بریزند.اولین اتفاق در این باره شب روز چهارشنبه رخ داد که مزدوران آنها تلاش کردند که در برخی محله های تهران کارهای تروریستی انجام دهند که با کمال تعجب دیدند مردم به کمک نیروی انتظامی شتافتند و همه آنها را کشتند و یا دستگیر کردند.این ماجرا شب روز پنج شنبه هم تکرار شد و عوامل ومزدوران آنها با مقاومت مردمی مواجه شدند و این چیزی نبود که آمریکایی ها و اسرائیلی ها روی آن حساب باز کرده باشند و می توان گفت صحبت های ترامپ در باره اینکه تهران شب جمعه شاهد اتفاقات اساسی خواهد شد بر این مبنا بود اما این طرح هم با شکست مواجه شده.امروز هم که روز جهانی قدس بود و اسرائیلی ها تلاش کردند باهدف قرار دادن مردم و عزادارانی که برای تشییع جنازه برخی شهدا در حال راهپیمایی بودند راهپیمایی ها را به هم بزنند اما بر عکس تصورشان مردم مستحکم ایستادند و نیروهای مسلح ایران موفق شدند پهباد های آنها را سرنگون کنند.به استناد کارشناسان آمریکایی نتانیاهو ترامپ را متقاعد کرده بود که اگر رهبری را ترور کنند عوامل نفوذی اسرائیل کنترل کشور را در دست خواهند گرفت و وی میتواند یک پیروزی سریع دو سه روزه به دست آورد و نفت ایران مال آمریکا خواهد شد اما واکنش مردم و نیروهای مسلح ایران از یک طرف و ثبات ساختار سیاسی کشور و مخصوصا انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید ایران که بر اساس اولین بیانیه اش خط و مشی رهبری سابق را دنبال خواهد کرد عملا همه نقشه های آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران را با ناکامی مواجه کرد و امروزه اینها با شرایطی مواجه هستند که واسطه ها را به ایران می فرستند اما ایران است که شرایط خود را روی میز می گذارد و می گوید اگر شرایط ما را قبول نکنید ما آتش بس را نمی پذیریم و دیگر مانند جنگ 12 روزه نیست که شما بزنید و آتش بس کنید و بعد اجازه دهیم خودتان را برای حمله دیگری آماده کنید.

