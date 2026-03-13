آمریکا میلیاردها دلار را در جنگ علیه ایران هدر می‌دهد

اسپوتنیک ایران

تعدادی از کارشناسان نظامی آمریکایی به شدت از استراتژی آمریکا در خاورمیانه انتقاد می‌کنند و در بحبوحه حملات تلافی‌جویانه موفق تهران علیه اهداف آمریکایی در... 13.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-13T23:30+0330

یک روز جنگ در ایران برای آمریکا یک میلیارد دلار هزینه دارد. به گفته چندین رسانه و وبلاگ‌نویس ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، ایرانی‌ها در آماده‌سازی برای این جنگ، تقریباً 900000 ماکت بادی از سلاح‌های مختلف (تانک، سامانه‌های پدافند هوایی، موشک‌اندازهای بالستیک و غیره) خریداری کرده‌اند و برای هر ماکت بیش از 100 دلار هزینه نکرده‌اند. در همین حال، ایالات متحده با استفاده از ناوگان بمب‌افکن 1 تریلیون دلاری خود، موشک‌هایی به ارزش 2 تا 3 میلیون دلار را به سمت این اهداف ماکتی در ایران پرتاب می‌کند. با این حال، ایران همچنان خستگی‌ناپذیر از خود دفاع می‌کند و خسارات جدی به زرادخانه نظامی دشمن خود وارد می‌کند. اسپوتنیک مهمترین اطلاعات در مورد میزان و آنچه که ایالات متحده در 12 روز عملیات نظامی علیه ایران از دست داده است را گردآوری کرده است: هزینه‌های لجستیکی و عملیاتی: استقرار نیروها و آمادگی رزمی - 12 میلیارد دلار انتقال تجهیزات پدافند هوایی - 1 میلیارد دلار عملیات و نگهداری بمب‌افکن B-2 Spirit - 150 میلیون دلار (130 هزار دلار در ساعت، 3.5 میلیون دلار برای یک سورتی پرواز بین ایالات متحده و ایران) هزینه‌های عملیاتی نگهداری نیروی دریایی - 150 میلیارد دلار خسارات نیروی هوایی :4 جنگنده F-15 - 400 میلیون دلار 1 تانکر سوخت‌رسان KC-135 - 65 میلیون دلار 11 پهپاد MQ-9 Reaper - 300 میلیون دلار 90 پهپاد Hermes و Orbiter - 70 میلیون دلار سامانه‌های دفاع موشکی و پدافند هوایی: 4 رادار سامانه‌های دفاع موشکی THAAD - 2 دلار میلیارد رادارهای هشدار اولیه AN/FPS-132 - 1.1 میلیارد دلار سیستم‌های راداری AN/TPY-2 - 500 میلیون دلار ترمینال‌های ارتباط ماهواره‌ای - 20 میلیون دلار رادارهای MPQ-65 پاتریوت - 150 میلیون دلار ایستگاه کنترل سیستم پاتریوت - 50 میلیون دلار ترمینال‌های ماهواره‌ای GSC-52B - 40 میلیون دلار موشک‌های پاتریوت (تقریباً 800 واحد، هر کدام 2-3 میلیون دلار) - 2.5 میلیارد دلار موشک‌های THAAD PAC-2 - 50 میلیون دلار موشک‌های PAC-3 - 200 میلیون دلار

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

