آمریکا میلیاردها دلار را در جنگ علیه ایران هدر می‌دهد
تعدادی از کارشناسان نظامی آمریکایی به شدت از استراتژی آمریکا در خاورمیانه انتقاد می‌کنند و در بحبوحه حملات تلافی‌جویانه موفق تهران علیه اهداف آمریکایی در منطقه، از "شکست استراتژیک" و ناتوانی واشنگتن و تل‌آویو در مهار ایران خبر می‌دهند.
یک روز جنگ در ایران برای آمریکا یک میلیارد دلار هزینه دارد.
به گفته چندین رسانه و وبلاگ‌نویس ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، ایرانی‌ها در آماده‌سازی برای این جنگ، تقریباً 900000 ماکت بادی از سلاح‌های مختلف (تانک، سامانه‌های پدافند هوایی، موشک‌اندازهای بالستیک و غیره) خریداری کرده‌اند و برای هر ماکت بیش از 100 دلار هزینه نکرده‌اند.
در همین حال، ایالات متحده با استفاده از ناوگان بمب‌افکن 1 تریلیون دلاری خود، موشک‌هایی به ارزش 2 تا 3 میلیون دلار را به سمت این اهداف ماکتی در ایران پرتاب می‌کند.
با این حال، ایران همچنان خستگی‌ناپذیر از خود دفاع می‌کند و خسارات جدی به زرادخانه نظامی دشمن خود وارد می‌کند.
اسپوتنیک مهمترین اطلاعات در مورد میزان و آنچه که ایالات متحده در 12 روز عملیات نظامی علیه ایران از دست داده است را گردآوری کرده است:
آمریکایی‌ها چقدر برای جنگ با ایران «هزینه» می‌دهند؟
هزینه‌های لجستیکی و عملیاتی:
استقرار نیروها و آمادگی رزمی - 12 میلیارد دلار
انتقال تجهیزات پدافند هوایی - 1 میلیارد دلار
عملیات و نگهداری بمب‌افکن B-2 Spirit - 150 میلیون دلار (130 هزار دلار در ساعت، 3.5 میلیون دلار برای یک سورتی پرواز بین ایالات متحده و ایران)
هزینه‌های عملیاتی نگهداری نیروی دریایی - 150 میلیارد دلار

خسارات نیروی هوایی :
4 جنگنده F-15 - 400 میلیون دلار
1 تانکر سوخت‌رسان KC-135 - 65 میلیون دلار
11 پهپاد MQ-9 Reaper - 300 میلیون دلار
90 پهپاد Hermes و Orbiter - 70 میلیون دلار
سامانه‌های دفاع موشکی و پدافند هوایی:
4 رادار سامانه‌های دفاع موشکی THAAD - 2 دلار میلیارد
رادارهای هشدار اولیه AN/FPS-132 - 1.1 میلیارد دلار
سیستم‌های راداری AN/TPY-2 - 500 میلیون دلار
ترمینال‌های ارتباط ماهواره‌ای - 20 میلیون دلار
رادارهای MPQ-65 پاتریوت - 150 میلیون دلار
ایستگاه کنترل سیستم پاتریوت - 50 میلیون دلار
ترمینال‌های ماهواره‌ای GSC-52B - 40 میلیون دلار
موشک‌های پاتریوت (تقریباً 800 واحد، هر کدام 2-3 میلیون دلار) - 2.5 میلیارد دلار
موشک‌های THAAD PAC-2 - 50 میلیون دلار
موشک‌های PAC-3 - 200 میلیون دلار
