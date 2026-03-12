https://spnfa.ir/20260312/کارشناس-ترک-حملات-اوکراین-میلیونها-مصرفکننده-گاز-طبیعی-را-تحت-تثیر-قرار-خواهد-داد-28607205.html
2026-03-12T21:58+0330
2026-03-12T21:58+0330
2026-03-12T22:07+0330
21:58 12.03.2026 (بروز رسانی شده: 22:07 12.03.2026)
زیرساختهای انرژی را نمیتوان به عنوان اهداف نظامی کلاسیک طبقهبندی کرد. دلیل اصلی این امر این است که این تأسیسات به خودی خود قدرت نظامی را تضمین نمیکنند، بلکه پایداری زندگی غیرنظامیان، ثبات اقتصادی منطقهای و امنیت منابع انرژی بینالمللی را تضمین میکنند.
لونت ارسین اورالی، کارشناس سیاست خارجی ترکیه، در مورد حملات کییف به تأسیسات زیرساخت انرژی روسیه و پیامدهای احتمالی آنها به اسپوتنیک گفت: حملات به زیرساختهای انرژی را باید یکی از خطرناکترین و غیرمسئولانهترین اشکال جنگ مدرن دانست. تلاش برای حمله به ایستگاه کمپرسور روسکایا در جنوب روسیه بار دیگر به طور قانعکنندهای این واقعیت را نشان میدهد. اطلاعات مربوط به 12حمله ناموفق به تأسیسات انرژی که تنها در دو هفته گذشته توسط اوکراین انجام شده است، نشان میدهد که این درگیری به طور فزایندهای به حوزه امنیت انرژی منتقل میشود.
ایستگاههای کمپرسور گاز، به ویژه، صرفاً نقاط تولید یا ذخیرهسازی نیستند؛ بلکه گرههای حیاتی برای تنظیم جریان انرژی در سرزمینهای وسیع هستند. حمله به چنین تأسیساتی بحرانهای پی در پی ایجاد میکند که بخشهای بزرگی از جمعیت غیرنظامی و کشورهای ثالث را تحت تأثیر قرار میدهد.
تأسیسات ذکر شده برای تداوم عملیاتی خطوط لوله گاز ترکیش استریم و بلو استریم که گاز را از طریق دریای سیاه به اروپا و ترکیه عرضه میکنند، حیاتی هستند. بنابراین، حمله به این زیرساخت میتواند عواقبی داشته باشد که نه تنها دو طرف درگیر، بلکه بازارهای انرژی منطقهای و میلیونها مصرفکننده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. چنین اقدامات غیرمسئولانهای احتمال آتشبس را تضعیف میکند و خطر گسترش درگیری به منطقهای وسیعتر را به همراه دارد.