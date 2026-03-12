https://spnfa.ir/20260312/کارشناس-ترک-حملات-اوکراین-میلیونها-مصرفکننده-گاز-طبیعی-را-تحت-تثیر-قرار-خواهد-داد-28607205.html

کارشناس ترک: حملات اوکراین میلیون‌ها مصرف‌کننده گاز طبیعی را تحت تأثیر قرار خواهد داد

کارشناس ترک: حملات اوکراین میلیون‌ها مصرف‌کننده گاز طبیعی را تحت تأثیر قرار خواهد داد

اسپوتنیک ایران

زیرساخت‌های انرژی را نمی‌توان به عنوان اهداف نظامی کلاسیک طبقه‌بندی کرد. دلیل اصلی این امر این است که این تأسیسات به خودی خود قدرت نظامی را تضمین نمی‌کنند،... 12.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-12T21:58+0330

2026-03-12T21:58+0330

2026-03-12T22:07+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/03/28328264_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_beb7a69cf8887cb54ae5376955e876ce.jpg

لونت ارسین اورالی، کارشناس سیاست خارجی ترکیه، در مورد حملات کی‌یف به تأسیسات زیرساخت انرژی روسیه و پیامدهای احتمالی آنها به اسپوتنیک گفت: حملات به زیرساخت‌های انرژی را باید یکی از خطرناک‌ترین و غیرمسئولانه‌ترین اشکال جنگ مدرن دانست. تلاش برای حمله به ایستگاه کمپرسور روسکایا در جنوب روسیه بار دیگر به طور قانع‌کننده‌ای این واقعیت را نشان می‌دهد. اطلاعات مربوط به 12حمله ناموفق به تأسیسات انرژی که تنها در دو هفته گذشته توسط اوکراین انجام شده است، نشان می‌دهد که این درگیری به طور فزاینده‌ای به حوزه امنیت انرژی منتقل می‌شود. ایستگاه‌های کمپرسور گاز، به ویژه، صرفاً نقاط تولید یا ذخیره‌سازی نیستند؛ بلکه گره‌های حیاتی برای تنظیم جریان انرژی در سرزمین‌های وسیع هستند. حمله به چنین تأسیساتی بحران‌های پی در پی ایجاد می‌کند که بخش‌های بزرگی از جمعیت غیرنظامی و کشورهای ثالث را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تأسیسات ذکر شده برای تداوم عملیاتی خطوط لوله گاز ترکیش استریم و بلو استریم که گاز را از طریق دریای سیاه به اروپا و ترکیه عرضه می‌کنند، حیاتی هستند. بنابراین، حمله به این زیرساخت می‌تواند عواقبی داشته باشد که نه تنها دو طرف درگیر، بلکه بازارهای انرژی منطقه‌ای و میلیون‌ها مصرف‌کننده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. چنین اقدامات غیرمسئولانه‌ای احتمال آتش‌بس را تضعیف می‌کند و خطر گسترش درگیری به منطقه‌ای وسیع‌تر را به همراه دارد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60